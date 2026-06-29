ChatGPT ma nowego rywala? Musk rozpoczyna testy Groka 4.5 w Tesli i SpaceX

Przez długi czas Grok pozostawał w cieniu ChatGPT, Claude'a czy Gemini. Model rozwijany przez xAI był często oceniany jako mniej dojrzały od rozwiązań konkurencji i trudno było uznać go za realne zagrożenie dla liderów rynku. Elon Musk przekonuje jednak, że sytuacja może wkrótce się zmienić. Najnowsza wersja Groka właśnie rozpoczęła prywatne testy w Tesli i SpaceX, a według miliardera jej możliwości są już porównywalne z najlepszymi modelami dostępnymi na rynku.

To jednak nie sama jakość modelu może okazać się najważniejsza. Znacznie większe znaczenie ma miejsce, w którym Grok będzie rozwijany. Musk po raz pierwszy pokazuje, że xAI przestaje być wyłącznie firmą tworzącą modele językowe. Zaczyna natomiast wykorzystywać przewagę całego swojego ekosystemu technologicznego, obejmującego Teslę, SpaceX oraz platformę X.

Najważniejsze informacje:

Grok 4.5 rozpoczął prywatne testy w Tesli i SpaceX.

Model bazuje na nowej architekturze V9 liczącej około 1,5 biliona parametrów.

Do procesu trenowania wykorzystano dodatkowe dane pochodzące z Cursora.

Według Elona Muska model osiąga wyniki porównywalne lub lepsze od Claude Opus.

xAI planuje publikować kolejne generacje modeli praktycznie co miesiąc do końca roku.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to jedynie kolejna aktualizacja modelu językowego. W rzeczywistości znaczenie tej informacji jest znacznie większe. Tesla i SpaceX nie są bowiem zwykłymi partnerami testowymi. To przedsiębiorstwa generujące ogromne ilości rzeczywistych danych z produkcji, projektowania, autonomicznej jazdy, systemów kosmicznych i zaawansowanej inżynierii.

Dzięki temu xAI zyskuje coś, czego nie posiada większość konkurencji. OpenAI, Anthropic czy nawet Google rozwijają swoje modele głównie na podstawie danych internetowych oraz komercyjnych zastosowań. Musk może testować Groka na rzeczywistych problemach inżynieryjnych, a następnie niemal natychmiast wdrażać nowe rozwiązania do działalności swoich spółek.

W praktyce oznacza to, że Grok nie ma być jedynie chatbotem konkurującym z ChatGPT. Model ma stać się wspólnym systemem sztucznej inteligencji wykorzystywanym przez wszystkie firmy należące do ekosystemu Muska. To zupełnie inne podejście niż u większości konkurentów, którzy sprzedają AI przede wszystkim jako samodzielny produkt.

Jeżeli strategia okaże się skuteczna, każda poprawa możliwości Groka może jednocześnie zwiększać efektywność Tesli, wspierać rozwój autonomicznej jazdy, usprawniać projektowanie rakiet w SpaceX oraz przyspieszać pracę inżynierów w całym ekosystemie.

Oczywiście warto zachować ostrożność. Deklaracje Muska dotyczące przewagi nad Claude Opus nie zostały jeszcze potwierdzone przez niezależne benchmarki, a Grok nadal musi udowodnić swoją wartość w praktyce. Dotychczas to OpenAI, Anthropic i Google wyznaczały tempo rozwoju dużych modeli językowych.

Jednak nawet jeśli Grok nie stanie się od razu najlepszym modelem na rynku, sam kierunek rozwoju wydaje się niezwykle interesujący. Musk nie próbuje wygrać wyłącznie wyścigu na jakość modelu. Próbuje zbudować sztuczną inteligencję, która będzie napędzać całe jego technologiczne imperium. Jeżeli ten plan się powiedzie, konkurencja na rynku AI może zacząć wyglądać zupełnie inaczej niż dzisiaj.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5