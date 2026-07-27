Zwrot w sprawie przejęcia Żabki 🐸 Akcje giganta z Polski tracą 10.5% 💥

Akcje Żabki spadają o ok. 10,5% w poniedziałkowej sesji po tym, jak Seven & i Holdings (właściciel sieci 7-Eleven) ostatecznie wycofał się z planowanej inwestycji w polską spółkę.

Co się stało

Japoński koncern detaliczny poinformował w sobotę, że zakończył rozmowy dotyczące potencjalnej inwestycji w Grupę Żabka i zdecydował się nie przystępować do transakcji na obecnym etapie. W oficjalnym komunikacie Seven & i wskazało, że "nie było w stanie osiągnąć porozumienia ze sprzedającym na warunkach, które leżałyby w najlepszym interesie akcjonariuszy Seven & i Holdings oraz innych partnerów". Firma zaznaczyła jednocześnie, że Europa pozostaje dla niej atrakcyjnym obszarem wzrostu i będzie dalej analizować możliwości na tym rynku, choć bez konkretnego wskazania na Żabkę.

Źródło: Seven & i Holdings

Reakcja rynku

Ponieważ decyzja została ogłoszona w sobotę, gdy warszawski parkiet był zamknięty, inwestorzy mogli zareagować dopiero na poniedziałkowej sesji, co wywołało gwałtowną wyprzedaż akcji. Kurs Żabki spadał o ok. 10-11% do poziomu wokół 27,6-27,9 zł, podczas gdy indeks WIG20 rósł o ponad 0,5%. Ruch ten w praktyce odwraca wszystkie zwyżki, jaką spółka zanotowała od 16 lipca, kiedy japoński Nikkei poinformował o wejściu Seven & i w fazę rozmów o zakupie kilkudziesięciu procent udziałów za kilkaset miliardów jenów – od tego momentu akcje Żabki zyskały blisko 20%.

Warto zauważyć, że reakcja nie ograniczyła się do Warszawy – notowania samego Seven & i Holdings również spadły nawet o 2,3% w Tokio, mimo że to spółka odchodząca od transakcji, co odzwierciedla presję inwestorów oczekujących ekspansji zagranicznej po latach słabszego kursu (spadek o ok. 6,5% w 2026 r.).

Struktura akcjonariatu i kontekst

Głównym akcjonariuszem Żabki pozostaje fundusz private equity CVC z 37,6% akcji, a PG Investment Company posiada 10% udziałów. To właśnie te podmioty były potencjalnymi sprzedającymi w rozmowach z Seven & i, a rynek liczył, że transakcja rozwiąże kwestię nawisu podażowego akcji ze strony funduszy po ich listopadowej sprzedaży 100 mln akcji w ramach ABB po 21,50 zł za akcję.

Z technicznego punktu widzenia, po dynamicznym rajdzie w lipcu kurs Żabki wyraźnie wyszedł ponad wszystkie średnie EMA i górne pasmo Bollingera, więc obecna korekta ściąga notowania z powrotem w kierunku wsparcia bliskiego linii 27,9 zł, czyli poziomu z 16 lipca, gdy zaczęła się cała hossa napędzana spekulacją o transakcji.