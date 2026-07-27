Chiny budują własne maszyny do chipów. ASML pod presją, a wojna technologiczna wchodzi na nowy etap

Chiny po raz kolejny wysyłają rynkom sygnał, że zamierzają przyspieszyć budowę własnego ekosystemu technologicznego. W ostatnich tygodniach Pekin zaskakiwał kolejnymi informacjami dotyczącymi rozwoju sztucznej inteligencji oraz półprzewodników. Najpierw pojawiły się doniesienia o rozwoju krajowych chipów AI, później uwagę globalnych rynków przyciągnął model Kimi K3 od Moonshot AI, który według dostępnych informacji miał oferować możliwości zbliżone do najbardziej zaawansowanych rozwiązań tworzonych przez zachodnich liderów, takich jak OpenAI czy Anthropic.

Teraz Chiny wykonują kolejny, znacznie bardziej fundamentalny krok. Według doniesień medialnych Pekin rozpoczął produkcję krajowych maszyn litograficznych DUV, czyli urządzeń wykorzystywanych do produkcji półprzewodników. To właśnie ten obszar od lat pozostaje jednym z największych ograniczeń dla chińskiego przemysłu chipowego.

Jeżeli informacje te zostaną potwierdzone, będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w chińskim sektorze technologicznym, ponieważ oznacza próbę uniezależnienia się od zagranicznych dostawców nie tylko w zakresie samych chipów, ale również sprzętu potrzebnego do ich produkcji.

Informacja ta szybko znalazła odzwierciedlenie na rynku. Akcje ASML, największego na świecie producenta maszyn litograficznych, znalazły się pod presją, ponieważ inwestorzy zaczęli ponownie analizować długoterminowe ryzyko związane z rozwojem chińskich alternatyw dla zachodnich technologii.

Nie oznacza to jednak, że pozycja ASML została nagle zagrożona. Holenderska spółka nadal posiada ogromną przewagę technologiczną, szczególnie w najbardziej zaawansowanych maszynach EUV, które są niezbędne do produkcji najnowocześniejszych układów. Jednak reakcja rynku pokazuje, że inwestorzy coraz uważniej przyglądają się temu, jak szybko Chiny próbują ograniczać swoją zależność od zagranicznych dostawców.

Źródło: XTB Research

Maszyny litograficzne należą do najbardziej skomplikowanych urządzeń przemysłowych na świecie. To dzięki nim możliwe jest nanoszenie niezwykle precyzyjnych wzorów na krzemowych płytkach, z których powstają nowoczesne procesory. Przez lata rynek ten pozostawał zdominowany przez kilka firm, a szczególną pozycję zdobyła właśnie ASML, której technologie stały się jednym z fundamentów globalnego przemysłu półprzewodników.

Dostęp do tych technologii stał się również jednym z kluczowych elementów rywalizacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Ograniczenia eksportowe miały utrudnić Pekinowi rozwój najbardziej zaawansowanych układów, jednak efekt okazał się bardziej złożony. Zamiast zatrzymać chińskie ambicje technologiczne, przyspieszyły inwestycje w krajowe rozwiązania.

Chiny zaczęły budować własny łańcuch dostaw obejmujący nie tylko projektowanie chipów, ale również ich produkcję oraz sprzęt wykorzystywany w fabrykach półprzewodników.

W tym kontekście rozwój własnych maszyn DUV ma ogromne znaczenie. Nie chodzi wyłącznie o stworzenie jednego urządzenia, ale o zdobycie kompetencji, które przez dziesięciolecia były skupione głównie w rękach zachodnich firm.

Oczywiście nie oznacza to, że Chiny osiągnęły poziom światowych liderów. Najbardziej zaawansowane maszyny EUV nadal pozostają poza zasięgiem chińskiego przemysłu, a przewaga ASML w tym obszarze pozostaje ogromna. Stworzenie konkurencyjnej technologii wymagałoby jeszcze wielu lat rozwoju.

Pekin nie musi jednak od razu zdobyć pełnej przewagi technologicznej. Celem jest stworzenie wystarczająco rozwiniętego ekosystemu, który pozwoli ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców i zabezpieczyć krajowy przemysł przed kolejnymi restrykcjami.

To podejście było widoczne również w przypadku sztucznej inteligencji. Sukces DeepSeek, a następnie rozwój Moonshot AI i modelu Kimi K3, były dla rynków sygnałem, że chińskie firmy są w stanie tworzyć rozwiązania bardziej konkurencyjne, niż wcześniej zakładano.

Jeszcze niedawno przewaga technologiczna Zachodu była postrzegana jako bardzo głęboka fosa, której Chiny potrzebowały wielu lat, aby ją pokonać. Ostatnie wydarzenia pokazują jednak, że ta różnica może być znacznie mniejsza, niż wcześniej zakładano.

Nie oznacza to oczywiście, że Chiny zrównały się już ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Zachodnie firmy nadal posiadają ogromną przewagę w kluczowych obszarach. Nvidia pozostaje liderem rynku najbardziej zaawansowanych układów AI, TSMC kontroluje produkcję najnowocześniejszych chipów, a ASML utrzymuje wyjątkową pozycję w najbardziej zaawansowanej litografii.

Zmienia się jednak sama dynamika rywalizacji. Chiny pokazują, że są gotowe przeznaczać ogromne środki na rozwój własnych technologii i stopniowo ograniczać zależność od zagranicznych dostawców.

Dla globalnego rynku półprzewodników może to oznaczać początek bardziej podzielonego świata technologii. Przez lata sektor chipów funkcjonował jako jeden globalny ekosystem, w którym poszczególne kraje specjalizowały się w konkretnych elementach łańcucha dostaw. Stany Zjednoczone odpowiadały za projektowanie układów, Tajwan za produkcję najbardziej zaawansowanych chipów, a Europa posiadała kluczowe technologie związane z maszynami litograficznymi.

Teraz Chiny próbują stworzyć własny odpowiednik tego systemu.

Największe znaczenie rozpoczęcia produkcji własnych maszyn DUV nie wynika więc wyłącznie z samej technologii, ale z faktu, że Pekin próbuje przejąć kontrolę nad kolejnym elementem całego łańcucha półprzewodników.

Dla ASML nie oznacza to natychmiastowego końca dominacji. Chińskie rozwiązania muszą przejść długą drogę, zanim będą mogły realnie konkurować z najbardziej zaawansowanymi technologiami. Jednak dla inwestorów jest to ważny sygnał, że struktura globalnego rynku półprzewodników może stopniowo się zmieniać.

Wojna technologiczna pomiędzy USA i Chinami nie dotyczy już wyłącznie tego, kto stworzy najlepszy chip albo najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji. Chodzi o kontrolę nad całą infrastrukturą, która pozwala te technologie rozwijać.

Rozpoczęcie produkcji własnych maszyn DUV pokazuje, że Pekin nie chce być jedynie klientem zachodniej technologii. Chiny próbują stać się jej producentem.

I właśnie dlatego ta informacja może okazać się jednym z najważniejszych wydarzeń dla całego rynku półprzewodników.

Źródło: xStation5

