US Open: Wall Street wraca do wzrostów po zawieszeniu broni USA–Iran

Po nerwowej końcówce ubiegłego tygodnia na Wall Street ponownie zapanował lepszy sentyment. Na począku sesji kasowej na Wall Street amerykańskie indeksy odrabiają część wcześniejszych strat, a kapitał wraca na rynek akcji. Oczywiście impulsem do poprawy nastrojów okazały się informacje o zawieszeniu broni pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Wiadomość o wstrzymaniu wzajemnych działań wojskowych niemal natychmiast wywołała silną przecenę na rynku ropy, co zostało odebrane jako sygnał zmniejszającego się ryzyka geopolitycznego.

Spadek cen surowca szybko przełożył się na poprawę nastrojów na amerykańskiej giełdzie. Obawy o kolejną falę presji inflacyjnej wyraźnie osłabły, a rynek może ponownie skupić się na tym, co w najbliższych dniach będzie najważniejsze, czyli polityce Fed i wynikach największych spółek technologicznych. Można odnieść wrażenie, że Wall Street po prostu odetchnęła z ulgą i wróciła do tematów, które od miesięcy napędzają hossę.

To jednak dopiero początek bardzo wymagającego tygodnia. W środę zakończy się posiedzenie Rezerwy Federalnej. Sama decyzja o stopach procentowych nie powinna nikogo zaskoczyć, ponieważ rynek niemal jednogłośnie zakłada pozostawienie kosztu pieniądza na obecnym poziomie. Znacznie większe znaczenie będzie miał komunikat oraz wystąpienie przewodniczącego Fed, Kevina Warsha. Nowy szef Fed we wcześniejszych wypowiedziach dał jasno do zrozumienia, że zamierza odejść od klasycznego forward guidance. Oznacza to, że rynki będą zmuszone bardzo uważnie wsłuchiwać się w każde słowo Kevina Warsha i na podstawie tonu jego wypowiedzi ocenić, jak bank centralny postrzega perspektywy inflacji, kondycję amerykańskiej gospodarki oraz prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych w kolejnych miesiącach.

Równolegle trwa jeden z najważniejszych momentów sezonu wyników. W środę swoje raporty opublikują Microsoft i Meta, natomiast dzień później przyjdzie czas na Amazona i Apple. Trudno o ważniejszy zestaw publikacji, ponieważ to właśnie te spółki w dużej mierze odpowiadają za ostatnie wzrosty amerykańskich indeksów.

Najwięcej uwagi tradycyjnie będzie skupione na rozwoju usług chmurowych oraz biznesu związanego ze sztuczną inteligencją. Rynki będą chciały zobaczyć, czy wysoka dynamika wzrostu utrzymuje się także w drugim kwartale i czy gigantyczne inwestycje w AI zaczynają przynosić coraz lepsze efekty. Równie istotne będą zapowiedzi dotyczące nakładów inwestycyjnych. Po wynikach Alphabetu i decyzji o zwiększeniu tegorocznego CAPEX-u naturalnie pojawiły się oczekiwania, że podobną ścieżką pójdą również pozostali technologiczni giganci.

Najbliższe dni mogą więc wyznaczyć kierunek dla Wall Street na kolejne tygodnie. Z jednej strony rynek będzie analizował informacje płynące z Fed, z drugiej oceni, czy największe spółki technologiczne nadal są w stanie uzasadniać swoje wysokie wyceny. W tle cały czas pozostaje również sytuacja w Zatoce Perskiej. Choć zawieszenie broni wyraźnie uspokoiło nastroje, a wpływ wydarzeń geopolitycznych na notowania stopniowo słabnie, każda informacja o ponownej eskalacji konfliktu nadal może przełożyć się na wzrost zmienności, szczególnie na rynku ropy naftowej. Jednocześnie widać, że Wall Street w pewnym stopniu nauczyła się już funkcjonować w otoczeniu podwyższonego ryzyka geopolitycznego i nie reaguje na kolejne doniesienia z taką nerwowością, jak jeszcze kilka tygodni temu. Jeżeli Fed utrzyma spokojny ton, wyniki największych spółek technologicznych ponownie pozytywnie zaskoczą, a napięcia na Bliskim Wschodzie nie ulegną ponownej eskalacji, obecne odbicie ma szansę przerodzić się w kontynuację wzrostowego trendu.

Żródło: XTB Research

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 (US500) wyraźnie zyskują dzisiaj na wartości, a poprawa sentymentu na Wall Street jest bezpośrednio związana z informacjami o wstrzymaniu działań militarnych pomiędzy USA i Iranem oraz gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej. Zmniejszenie obaw o dalszą eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie pozwoliło rynkom wrócić do aktywów bardziej ryzykownych, a inwestorzy ponownie skupiają się na fundamentach gospodarki oraz trwającym sezonie wyników. S&P 500 pozostaje w pobliżu historycznych szczytów, a dzisiejsze odbicie pokazuje, że rynek szybko wykorzystał poprawę sytuacji geopolitycznej do odreagowania wcześniejszych obaw.

Żródło: xStation5

Żródło: XTB Research

Wiadomości ze spółek

Akcje Broadcomu(AVGO.US) zyskują ponad 2%, wspierane przez lepsze nastroje w całym sektorze półprzewodników oraz informacje o strategicznym porozumieniu z Samsungiem. Koreański gigant podpisał memorandum o współpracy, którego wartość ma przekroczyć 200 mld dolarów, a umowa obejmuje dostawy pamięci HBM wykorzystywanych w kolejnych generacjach akceleratorów AI Broadcomu oraz produkcję zaawansowanych układów w technologii 2 nm.

Akcje D-Wave Quantum(QBTS.US) rosną około 8%, po informacji o rozszerzeniu współpracy z AT&T. Amerykański operator zamierza szerzej wykorzystać technologię obliczeń kwantowych D-Wave do optymalizacji działania swojej sieci oraz wsparcia rozwiązań opartych na autonomicznych systemach AI. Według spółki zastosowanie tej technologii pomogło wcześniej ograniczyć czas niedostępności usług dla klientów. Rozszerzenie współpracy z AT&T jest kolejnym sygnałem, że sektor obliczeń kwantowych zaczyna przesuwać się w stronę realnych zastosowań komercyjnych.

Akcje Applied Materials(AMAT.US) oraz Lam Research(LRCX.US) zyskują po podniesieniu cen docelowych przez HSBC. Analitycy wskazują na coraz silniejszy popyt na sprzęt wykorzystywany do produkcji półprzewodników, szczególnie w związku z dalszym rozwojem infrastruktury potrzebnej dla sztucznej inteligencji.

Akcje Exxon Mobil(XOM.US) spadają około 2%, podążając za szeroką przeceną w sektorze naftowym po gwałtownym spadku cen ropy. Notowania surowca zniżkują po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne działania militarne, zwiększając nadzieje na rozwiązanie dyplomatyczne i ograniczenie napięć na Bliskim Wschodzie. Dodatkowym czynnikiem wspierającym spadek cen ropy są oczekiwania, że stabilizacja sytuacji może umożliwić wznowienie swobodnego transportu przez Cieśninę Ormuz.