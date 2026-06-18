Główny indeks chińskich akcji znalazł się na granicy technicznej bessy, co pokazuje narastające obawy inwestorów o tempo wzrostu gospodarczego Chin. Presja koncentruje się przede wszystkim w dużych spółkach internetowych i konsumenckich, które mają bardzo wysoki udział w najważniejszych indeksach offshore. Problem chińskich akcji nie wynika wyłącznie ze słabszego wzrostu gospodarczego. Coraz większym problemem staje się struktura samego MSCI China, który jest mocno skoncentrowany na spółkach internetowych i konsumenckich. W czasie gdy globalni inwestorzy kupują producentów chipów i beneficjentów boomu AI z Korei i Tajwanu, chińskie indeksy offshore pozostają uzależnione od słabnącej konsumpcji, wyników Alibaba i Tencent oraz nastrojów wokół sektora nieruchomości. To sprawia, że nawet przy poprawie koniunktury gospodarczej Chiny mogą nadal przegrywać walkę o globalny kapitał z innymi rynkami azjatyckimi.

MSCI China Index spadał dziś nawet o 2,1% i w pewnym momencie znajdował się ponad 20% poniżej szczytu z 2 października. Największym ciężarem dla indeksu były Alibaba i Tencent, czyli dwie spółki, które przez lata stanowiły trzon zagranicznej ekspozycji inwestorów na chiński sektor technologiczny.

Co ciąży chińskim akcjom?

Na rynku widać kilka problemów naraz:

tarcia z amerykańskimi instytucjami - ostatnio Pentagon przekazał, że umieści BYD i Alibabę na liście firm pracujących dla chińskiego rządu

słabsze dane o konsumpcji w Chinach,

spadek wydatków detalicznych w maju po raz pierwszy od pandemii,

rozczarowujące wyniki największych platform internetowych,

silną konkurencję krajową i międzynarodową z Japonią, Koreą, czy Tajwanem, przy wyższym ryzyku przypisanym Chinom

wysokie nakłady na sztuczną inteligencję, które krótkoterminowo obciążają marże,

odpływ kapitału w stronę rynków bardziej bezpośrednio korzystających z boomu AI.

Korea Południowa i Tajwan korzystają z globalnej hossy w półprzewodnikach, ponieważ mają ekspozycję na producentów chipów i hardware AI. Tymczasem MSCI China jest znacznie bardziej zależny od konsumpcji, regulacji, sektora nieruchomości, banków oraz wyników platform internetowych.

Problem struktury indeksu

MSCI China pozostaje zdominowany przez spółki internetowe i konsumenckie notowane w Hongkongu. Tencent odpowiada za około 13% indeksu, a Alibaba za około 10%. To oznacza, że słabość kilku największych platform mocno wpływa na cały benchmark. Jeżeli Alibaba i Tencent zawodzą, MSCI China ma ograniczone możliwości, by nadrobić to siłą innych sektorów.

W przeciwieństwie do rynków takich jak Tajwan czy Korea, chiński indeks offshore nie ma wystarczającej ekspozycji na czysty cykl AI hardware. Dlatego globalny rajd związany ze sztuczną inteligencją omija szeroki rynek chińskich akcji notowanych za granicą.

Technologia w Chinach nie jest jednorodna

Słabość dotyczy głównie spółek internetowych i e-commerce. Alibaba i Tencent pokazały przychody za kwartał marcowy poniżej oczekiwań, a inwestorzy obawiają się, że wysokie wydatki na AI nie przełożą się szybko na poprawę rentowności. Jednocześnie krajowe indeksy technologiczne w Chinach zachowują się dużo lepiej np. Star 50 Index, skupiający m.in. producentów półprzewodników, wzrósł dziś do rekordowych poziomów.

To pokazuje istotną różnicę: inwestorzy nie odrzucają całego chińskiego sektora technologicznego, ale coraz bardziej selektywnie wybierają spółki powiązane z półprzewodnikami i lokalnym łańcuchem AI.

Presję widać również na Hang Seng China Enterprises Index, który traci dziś ponad 2%. Indeks ten jest jednym z najsłabszych benchmarków globalnie od początku roku spośród ponad 90 indeksów monitorowanych przez Bloomberg. Hang Seng Tech Index wszedł już wcześniej w bessę, co potwierdza, że słabość chińskich spółek technologicznych nie jest chwilowym ruchem, lecz dłuższym trendem utraty zaufania do dużych platform internetowych.

Wnioski dla inwestorów - dlaczego Chiny zawodzą?

Chiński rynek akcji pozostaje pod presją, ponieważ inwestorzy nie widzą jeszcze wyraźnego katalizatora strukturalnej poprawy. Problemem nie jest wyłącznie słabszy sentyment, ale też struktura indeksów, które są mocno zależne od konsumpcji, platform internetowych i zysków największych spółek technologicznych. Dopóki konsumpcja w Chinach nie zacznie się odbudowywać, a Alibaba i Tencent nie pokażą wyraźniejszej poprawy wyników, MSCI China może pozostawać podatny na dalsze spadki. Jednocześnie relatywna siła krajowych indeksów półprzewodnikowych sugeruje, że kapitał nadal szuka ekspozycji na Chiny, ale coraz bardziej selektywnie i przede wszystkim tam, gdzie widać bezpośrednie powiązanie z cyklem AI.

Chińskie spółki technologiczne przegrywają wyścig AI z Koreą i Tajwanem? Jednym z głównych powodów słabości MSCI China jest fakt, że indeks praktycznie nie uczestniczy w globalnym rajdzie napędzanym przez sztuczną inteligencję. Podczas gdy giełdy w Korei Południowej i na Tajwanie korzystają z rekordowego popytu na półprzewodniki oraz infrastrukturę AI, chińskie indeksy offshore pozostają zdominowane przez platformy internetowe i spółki konsumenckie. Według Union Bancaire Privee chińskie spółki technologiczne stały się wręcz „ofiarami sukcesu swoich północnoazjatyckich sąsiadów”. Inwestorzy coraz częściej wybierają ekspozycję na producentów chipów, którzy są bezpośrednimi beneficjentami boomu AI, zamiast spółek takich jak Alibaba czy Tencent. To powoduje wzrost kosztu alternatywnego utrzymywania pozycji w chińskich akcjach technologicznych. Kapitał globalny podąża tam, gdzie wzrost zysków jest obecnie bardziej widoczny, czyli do Korei i Tajwanu. Jeszcze kilka lat temu Alibaba, Tencent i inne platformy internetowe były głównym argumentem za inwestowaniem w chińskie akcje notowane poza Chinami kontynentalnymi. Dziś sektor ten stopniowo traci impet. Wyniki za pierwszy kwartał pokazały, że zarówno Alibaba, jak i Tencent nie spełniły oczekiwań dotyczących przychodów. Na rentowność negatywnie wpływają jednocześnie trzy czynniki: rosnące wydatki na rozwój sztucznej inteligencji,

bardzo silna konkurencja na rynku krajowym,

utrzymująca się słabość chińskiego konsumenta. Dla inwestorów oznacza to zmianę narracji wokół chińskiego sektora technologicznego. Spółki internetowe nadal generują wysokie przepływy pieniężne, jednak nie są już postrzegane jako oczywisty motor wzrostu całego rynku akcji, jak miało to miejsce jeszcze przed pandemią i zaostrzeniem regulacji wobec sektora internetowego.

Indeks CHN.cash i akcje BABA.US (interwał D1)

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5