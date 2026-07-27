Ceny gazu ziemnego w Europie (benchmark Dutch TTF) odnotowały w poniedziałek silny spadek. Najbliżej zapadający kontrakt tracił w ciągu dnia nawet 8,5%, spadając na moment poniżej 58 EUR/MWh. W zeszłym tygodniu cena zamknęła się kilka razy powyżej 60 EUR/MWh. Choć dzienne szczyty w marcu bywały wyższe, to jednak pod koniec zeszłego tygodnia mieliśmy najwyższe zamknięcie od 2023 roku.

Czy optymizm rynkowy jest uzasadniony?

Krótkoterminowo spadek cen przynosi ulgę, jednak długoterminowe fundamenty rynkowe nakazują dużą ostrożność:

Chwilowa deeskalacja: Wstrzymanie walk dało rynkowi wytchnienie i zmniejszyło obawy o natychmiastowe przerwanie dostaw z Zatoki Perskiej.

Kierunek amerykańskiego LNG: Różnice cenowe sprawiają, że wysyłka LNG z USA do Europy jest obecnie bardziej opłacalna niż do Azji, co może wspomóc dostawy na Stary Kontynent.

Ceny nadal na wysokim poziomie: Mimo poniedziałkowego spadku, gaz w Europie wciąż jest o ponad 80% droższy niż przed wybuchem konfliktu w lutym oraz 100% względem początku roku

Niski stan magazynów: Zapełnienie europejskich magazynów gazu wynosi obecnie zaledwie ~55% , w porównaniu do 5-letniej średniej wynoszącej ~71% .

Spadek importu LNG: Średnia 30-dniowa wielkość importu LNG do Europy jest aż o 23% niższa od średniej 5-letniej.

Ostrożność dostawców: QatarEnergy oferuje podczarterowanie swoich statków aż do końca października, co sugeruje brak pośpiechu w przywracaniu pełnego ruchu w Zatoce Perskiej.

Wypełnienie magazynów w Europie wynosi 55%, bardzo podobnie jak w 2021 roku, kiedy ceny we wrześniu sięgnęły 100 EUR/MWh. Źródło: Bloomberg Finance LP

Czy istnieje ryzyko ponownego wzrostu do 100 EUR/MWh?

Ryzyko ponownego, gwałtownego wzrostu cen (w tym testowania wyższych poziomów cenowych) pozostaje bardzo wysokie. Wypełnienie magazynów wcale nie przyspiesza, a perspektywy dodatkowego importu pozostają ograniczone.

Kruchość zawieszenia broni: Obecny spadek wynika ze wstrzymania ataków, a nie ze trwałego porozumienia pokojowego. Jak wskazują analitycy Citigroup, rynek jest skrajnie wrażliwy i pojedyncze nagłówki prasowe mogą natychmiast odwrócić trend.

Wyścig z czasem przed zimą: Powolne tempo napełniania magazynów (55%) przy utrudnieniach logistycznych stwarza ryzyko, że Europa nie zdąży odbudować zapasów przed sezonem grzewczym.

Wyższa letnia konsumpcja i konkurencja z Azją: Fale upałów w Europie i Azji zwiększają zapotrzebowanie na energię (klimatyzacja), co nasila rywalizację o wolne ładunki LNG na rynku spot.

Obecne zachowanie cen gazu jest bardzo podobne do tego, co miało miejsce w 2021 roku, kiedy we wrześniu sięgnęły 100 EUR/MWh. Źródło: Bloomberg Finance LP

Ceny gazu są kluczowe dla europejskiej gospodarki

Choć zużycie gazu rośnie ekstremalnie w trakcie sezonu zimowego i surowiec jest wykorzystywany wtedy w największym stopniu na ogrzewanie, to jednak duża część europejskiego przemysłu jest oparta na gazie. To powoduje znaczny wzrost kosztów i ograniczenie konkurencyjności (w dziedzinie petrochemii czy również rafinacji metali). Wobec tego, terms of trade dla euro są niemal w 100% skorelowane z ceną gazu, co prowadzi do dużych zmian na EURUSD.

TTF oraz EURUSD od 2025 roku. Warto zauważyć, że takie poziomu w 2025 roku dawały nam EURUSD bardzo blisko parytetu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

W krótszym terminie widać sporą korelację. Jeśli ga spadłby w okolice 40 EUR/MWh, dałoby to szansę dla EURUSD w okolicach 1,18. Źródło: xStation5

TTF zalicza dzisiaj korektę, zatrzymując się w okolicach zniesienia 23.6. Kluczowe wsparcie znajduje się przy 52 EUR/MWh. Źródło: xStation5