Zamówienia na dobra trwałe w USA: Słabo ale bez zapaści

14:30 - Zamówienia na dobra trwałe, USA (M/M) za Czerwiec. Zamówienia na dobra trwałe: 0,3 (Oczekiwano: 2,5%; Poprzednio: -4%)

Zamówienia na dobra trwałe - Bazowe: 0,6% (Oczekiwano: 0,8%; Poprzednio: 1,8%)

Zamówienia na dobra trwałe - Bez zamówień obronnych: 0,3% (Poprzednio: -4,3%) Konsensus zakładał wyraźniejsze odbicie po majowym spadku, jednak rynek zawiódł się na swoich oczekiwaniach. Całość zamówień wzrosła tylko o 0,3%, podczas gdy zamówienia bez transportu zwiększyły się o 0,6%, można wnioskować, że oczekiwane odbicie w zmiennych zamówieniach transportowych. Pośrednio potwierdza to pogląd, że boom inwestycyjny związany z AI, centrami danych, infrastrukturą energetyczną i automatyzacją nadal podtrzymuje amerykański sektor przemysłowy. Reakcja rynku na odczyt była dość płytka i krótkotrwała. Źródło: xStation5



Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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