Złoto próbuje utrzymać się powyżej 4000 USD 🚩 Co czeka kruszec?

Wydaje się, że inwestorzy są coraz mniej skłonni do wyprzedaży złota wyłącznie z powodu wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Jeśli obawy o wzrost gospodarczy zaczną dominować nad obawami inflacyjnymi, defensywne właściwości złota mogą ponownie stać się głównym czynnikiem wspierającym ceny. Twałe wybicie powyżej 4 200 - 4 300 USD mogłoby oznaczać, że inwestorzy podejmą próbę trwalszego powrotu do metali. Z kolei spadek poniżej 3900 USD sugerowałby powrót dominacji silniejszego dolara, wyższych rentowności obligacji i obaw o inflację.
GOLD (interwał D1)
Patrząc na wykres cen złota widzimy dominujący trend spadkowy, a cena kruszcu znajduje się ok. 8% poniżej EMA200 (czerwona linia). Kluczowym oporem pozostaje 23,6 zniesienie Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego z zimy tego roku, przy 4330 USD z auncję. Ważne wsparcie stanowi poziom 3900 USD.
Źródło: xStation5
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