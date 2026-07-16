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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
10:00 · 16 lipca 2026

Złoto próbuje utrzymać się powyżej 4000 USD 🚩 Co czeka kruszec?

Cena złota wróciła powyżej poziomu 4 000 USD za uncję i próbuje się tam utrzymać mimo wzrostu cen ropy i eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie. Relatywna odporność może świadczyć o tym, że inwestorzy coraz bardziej koncentrują się na długoterminowych skutkach szoków energetycznych i spowolnienia gospodarczego, zamiast reagować wyłącznie na krótkoterminowe ryzyko inflacyjne. Dodatkowym wsparciem dla rynku okazały się słabsze od oczekiwań dane o inflacji (CPI oraz PPI) z USA, które zmniejszyły presję na dalsze zacieśnianie polityki Fed.

Wydaje się, że inwestorzy są coraz mniej skłonni do wyprzedaży złota wyłącznie z powodu wzrostu oczekiwań inflacyjnych. Jeśli obawy o wzrost gospodarczy zaczną dominować nad obawami inflacyjnymi, defensywne właściwości złota mogą ponownie stać się głównym czynnikiem wspierającym ceny. Twałe wybicie powyżej 4 200 - 4 300 USD mogłoby oznaczać, że inwestorzy podejmą próbę trwalszego powrotu do metali. Z kolei spadek poniżej 3900 USD sugerowałby powrót dominacji silniejszego dolara, wyższych rentowności obligacji i obaw o inflację.

GOLD (interwał D1)

Patrząc na wykres cen złota widzimy dominujący trend spadkowy, a cena kruszcu znajduje się ok. 8% poniżej EMA200 (czerwona linia). Kluczowym oporem pozostaje 23,6 zniesienie Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego z zimy tego roku, przy 4330 USD z auncję. Ważne wsparcie stanowi poziom 3900 USD.

 

Źródło: xStation5

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