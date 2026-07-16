Kalendarz makroekonomiczny: Trump, Fed i wyniki na Wall Street walczą o uwagę inwestorów (16.07.2026)

Sezon wyników nabiera tempa, Trump planuje rozszerzenie akcji militarnej na Bliskim Wschodzie, a szereg przedstawicieli Fed kolejno zabiera głos po ostatnich danych dot. inflacji PPI. Innymi słowy – wszystko dzieje się na raz, a inwestorzy próbują odseparować fundamenty od szumu, zwłaszcza przy utrzymującej się presji na spółkach związanych z AI. Opublikowane przed chwilą wyniki TSMC nie wygenerowały optymizmu w handlu po godzinach w USA, gdzie akcje spółki tracą aktualnie 1,4%. Wyniki spółek pozostaną dzisiaj głównym kołem zamachowym dla zmienności na Wall Street. Niemniej warto zwrócić uwagę na dzisiejsze wypowiedzi członków Fed czy raport EIA dla gazu ziemnego, które, obok wydarzeń geopolitycznych, poruszą rynkiem walutowym i surowcami. Z perspektywy makro kluczowy będzie natomiast odczyt sprzedaży detalicznej. Amerykański konsument ostatnio boryka się z problemem przepalania oszczędności po ostatnim skoku kosztów życia, więc dane będą kluczowe dla skupionego na inflacji Fed. Najważniejsze publikacje z poranka Wielka Brytania (PKB): Poranna sesja została zdominowana przez potężną paczkę danych z brytyjskiej gospodarki. PKB za maj w ujęciu miesięcznym wyniosło 0,1% (zgodnie z konsensusem). Pozytywnie zaskoczył jednak wskaźnik kwartalny (q/q), który odbił do 0,7% przy prognozie 0,5%. W ujęciu rocznym (r/r) gospodarka urosła o 1,3% (nieznacznie poniżej prognozy 1,4%).

Wielka Brytania (Przemysł i handel): Solidne odczyty napłynęły z brytyjskiego przetwórstwa przemysłowego, które w ujęciu rocznym wzrosło aż o 2,3% (wobec oczekiwanych 1,9%). Słabiej wypadła natomiast ogólna produkcja przemysłowa, kurcząc się o -0,5% m/m (konsensus zakładał -0,1%). Z kolei deficyt handlowy uległ wyraźnemu zwężeniu do -18,66 mld GBP (prognozowano -23,3 mld). Kalendarz makroekonomiczny 10:00 Włochy - Inflacja CPI w ujęciu rocznym za czerwiec. Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 3,2%.

11:00 Strefa euro - Bilans handlu zagranicznego s.a. za maj. Konsensus: 2,5 mld. Poprzedni odczyt: 1,3 mld.

14:00 Polska - Inflacja bazowa (bez cen żywności i energii) w ujęciu rocznym za czerwiec. Konsensus: 3,0%. Poprzedni odczyt: 3,1%.

14:15 Kanada - Rozpoczęte budowy domów za czerwiec. Konsensus: 258 tys. Poprzedni odczyt: 261,4 tys.

14:30 USA - Sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym za czerwiec. Konsensus: 0,2%. Poprzedni odczyt: 0,9%.

14:30 USA - Sprzedaż detaliczna bez samochodów w ujęciu miesięcznym za czerwiec. Konsensus: -0,1%. Poprzedni odczyt: 0,8%.

14:30 USA - Indeks Fed z Filadelfii za lipiec. Konsensus: 13. Poprzedni odczyt: 10,3.

14:30 USA - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Konsensus: 216 tys. Poprzedni odczyt: 215 tys.

16:00 USA - Indeks podpisanych umów kupna domów w ujęciu miesięcznym za czerwiec. Konsensus: -0,5%. Poprzedni odczyt: 3,8%.

16:30 USA - Tygodniowa zmiana zapasów gazu ziemnego wg EIA. Poprzedni odczyt: 61 mld.

18:30 USA - Wystąpienie członkini FOMC (Lorie Logan).

19:25 USA - Wystąpienie członka FOMC (Jeffrey Schmid). Najważniejsze publikacje wyników spółek na Wall Street: TSMC

UnitedHealthcare

GE Aerospace

Netflix 3 rynki, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę: GBPUSD – Funt szterling "trawi" poranną, bardzo gęstą paczkę danych z brytyjskiej gospodarki. Wyższe od oczekiwań odczyty dynamiki PKB w ujęciu kwartalnym oraz silne przetwórstwo przemysłowe dostarczają fundamentalnych argumentów dla jastrzębiego skrzydła Banku Anglii (BoE). Popołudniowa konfrontacja z danymi o sprzedaży detalicznej z USA zadecyduje o kierunku na "kablu" do końca dnia.

EURPLN – O godzinie 14:00 rodzimy rynek pozna odczyt inflacji bazowej (bez cen żywności i energii) za czerwiec. Konsensus zakłada spadek dynamiki z 3,1% do 3,0% r/r. Dane te są kluczowe dla oceny uporczywości krajowej presji cenowej i bezpośrednio rzutują na retorykę Rady Polityki Pieniężnej (RPP), co może wywołać podwyższoną zmienność na złotym oraz w sektorze bankowym na GPW.

Nasdaq / US100 – O 14:30 na rynki spłynie absolutnie kluczowy raport o sprzedaży detalicznej z USA za czerwiec, wsparty danymi o wnioskach o zasiłek (claims) oraz indeksem Philadelphia Fed. Oczekiwane jest wyraźne spowolnienie sprzedaży (szacunki dla wskaźnika bazowego zakładają wręcz ujemną dynamikę na poziomie -0,1% m/m). Dane pokażą, w jakiej kondycji znajduje się amerykański konsument – zbyt słaby odczyt może podsycić obawy o twarde lądowanie gospodarki, mocno uderzając w nastroje na Wall Street, z kolei wynik zgodny z przewidywaniami powinien umocnić wiarę w jesienne obniżki stóp przez Fed.

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