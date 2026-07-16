Wykres dnia: Kontrakty na Nasdaq testują kluczowe wsparcie pomimo świetnych wyników TSMC (16.07.2026)

Pomimo rewelacyjnych wyników za II kwartał i podwyższonych prognoz na cały rok ze strony TSMC, kontrakty terminowe na Nasdaq odnotowują spadki. Klasyczną reakcję typu sell the news” na wyniki spółki potęguje eskalacja geopolityczna w Zatoce Perskiej. Podwójny cios w postaci zmęczenia wycenami oraz nowego szoku podażowego na rynku energii przyspiesza rotację w kierunku aktywów bezpiecznych na rynkach globalnych i pogłębia sceptycyzm widoczny już wcześniej w segmencie spółek powiązanych z AI.

Analiza techniczna: US100 (H1)

Cofnięcie po publikacji wyników oraz w reakcji na wydarzenia geopolityczne zepchnęło indeks US100 poniżej krótko- i średnioterminowych wykładniczych średnich kroczących (EMA 10 na poziomie 29 675,34, EMA 30 na poziomie 29 727,24 oraz EMA 100 na poziomie 29 731,29). Indeks przełamał poziom zniesienia Fibonacciego 61,8% (29 632,59) i szybko zbliża się do kluczowego punktu technicznego: rosnącej linii trendu łączącej minima z lipca, która pokrywa się z okolicami zniesienia Fibonacciego 78,6% (29 524,67).

Wskaźnik RSI (14) spadł do poziomu 37,6, co wskazuje na dominującą presję sprzedających w krótkim terminie, sugerując jednocześnie, że rynek zbliża się do strefy wyprzedania. Byki muszą obronić to kluczowe wsparcie w postaci linii trendu, aby zapobiec głębszej korekcie w kierunku zniesienia Fibonacciego 100,0% na poziomie 29 387,19.

Źródło: xStation5

Co napędza dziś kontrakty na Nasdaq (US100)?

Poranna presja sprzedających odzwierciedla reakcję na wyniki TSMC, które nie zdołały podźwignąć rynku półprzewodników obciążonego już wcześniej negatywnymi nastrojami (Philly Semiconductor Index osunał się wczoraj o 2%). Repozycjonowanie rynku przyspiesza, w miarę jak eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie zwraca uwagę na kruchy i ograniczony podażowo charakter globalnych łańcuchów dostaw, w tym krzemu.

Rewelacyjne wyniki i prognozy TSMC za II kwartał:

Rekordowy zysk netto: TSMC odnotowało rekordowy zysk netto za drugi kwartał w wysokości 706,56 mld NTD (wzrost o 23,4% kwartał do kwartału), z łatwością pokonując prognozy LSEG SmartEstimates na poziomie 632,64 mld NTD oraz konsensus Bloomberga wynoszący 623,73 mld NTD.

Wzrost przychodów: Przychody w II kwartale wzrosły o 36% rok do roku do poziomu 1,27 bln NTD (około 39,45 mld USD), przewyższając oczekiwania.

Kamienie milowe rentowności: Marża brutto wzrosła do 67,7% (wobec oczekiwanych 67,1%), a marża operacyjna osiągnęła 60,3% (wobec oczekiwanych 58,6%).

Mocne prognozy na III kwartał: Producent chipów spodziewa się przychodów w III kwartale na poziomie od 44,6 mld USD do 45,8 mld USD, co znacznie przewyższa konsensus rynkowy wynoszący 43,11 mld USD. Marża brutto na III kwartał prognozowana jest w przedziale 65–67%.

Podwyższona prognoza na cały rok: Podkreślając ogromny popyt w przyszłości, TSMC podniosło prognozę wydatków kapitałowych (CapEx) na 2026 rok do przedziału 60–64 mld USD (wobec wcześniejszych 52–56 mld USD). Spółka podwyższyła również prognozę wzrostu całorocznych przychodów wyrażonych w USD do nieco ponad 40% (wobec wcześniejszych szacunków na poziomie ponad 30%).

Szersza narracja wokół sztucznej inteligencji (AI):

Rzeczywisty popyt na sprzęt AI: Jako główny dostawca Nvidii, Apple, AMD i Broadcomu, rekordowe przychody TSMC wskazują na utrzymujące się tempo wydatków na inwestycje w AI.

Trwałe deficyty podaży: Strukturalny deficyt zaawansowanych układów scalonych nie wykazuje oznak słabnięcia. CEO Wei ostrzegł niedawno, że firma przez lata nie będzie w stanie zbudować wystarczających mocy produkcyjnych, by zaspokoić popyt amerykańskich klientów, nawet przy uruchamianiu nowych fabryk w USA (w tym szacowanej na 265 mld USD inwestycji w kampus w Arizonie). Brak dostaw potwierdza gigant rynku pamięci SK Hynix, który przewiduje, że niedobory pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) utrzymają się po 2030 roku.

Obawy o nadmierne wydatki i wyceny: Pomimo wyjątkowo dobrych fundamentów, natychmiastowa negatywna reakcja indeksu Nasdaq podkreśla rosnący sceptycyzm rynku. Ponieważ hiperskalerzy, tacy jak Meta i jej konkurenci, mają wydać ponad 725 mld USD na samą infrastrukturę AI w tym roku, inwestorzy coraz bardziej obawiają się, czy firmy te nie budują zbyt dużych mocy produkcyjnych w stosunku do przyszłych rzeczywistych zysków. Ponieważ znaczna część tych wydatków jest finansowana rosnącym zadłużeniem korporacyjnym, spółki technologiczne pozostają bardzo wrażliwe na zjawisko zmęczenia wycenami.

Eskalacja geopolityczna w Zatoce Perskiej: