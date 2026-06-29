Chiny zaostrzają kurs wobec Japonii. Nowe restrykcje eksportowe uderzają w sektor obronny

Geopolityka po raz kolejny wkracza do świata biznesu. Chiny zdecydowały o objęciu 20 japońskich podmiotów restrykcjami eksportowymi, pokazując, że napięcia w regionie Azji Wschodniej coraz mocniej przenoszą się z dyplomacji do gospodarki. Choć decyzja dotyczy przede wszystkim sektora obronnego, jej konsekwencje mogą wykraczać daleko poza relacje między Pekinem a Tokio.

Najnowsze restrykcje zostały ogłoszone przez chińskie Ministerstwo Handlu, które wpisało 20 japońskich organizacji na listę podmiotów objętych kontrolą eksportową. Pekin uzasadnił decyzję względami bezpieczeństwa narodowego oraz ochroną własnych interesów strategicznych. Oznacza to, że eksport produktów podwójnego zastosowania do wskazanych podmiotów będzie podlegał ścisłej kontroli lub zostanie całkowicie zablokowany.

Najważniejsze informacje:

• Chiny objęły 20 japońskich podmiotów restrykcjami eksportowymi.

• Ograniczenia dotyczą eksportu produktów podwójnego zastosowania.

• Pekin uzasadnia decyzję względami bezpieczeństwa narodowego.

• Restrykcje obejmują przede wszystkim organizacje powiązane z sektorem obronnym.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że jest to wyłącznie kolejny spór dotyczący bezpieczeństwa. W rzeczywistości decyzja wpisuje się w znacznie szerszy proces stopniowego rozdzielania gospodarek największych światowych mocarstw oraz ich sojuszników. Kontrola eksportu staje się jednym z najważniejszych narzędzi prowadzenia polityki zagranicznej, a dostęp do technologii coraz częściej wykorzystywany jest jako element nacisku politycznego.

Nie jest przypadkiem, że decyzja dotyczy właśnie Japonii. Tokio w ostatnich latach zacieśniło współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa oraz aktywnie uczestniczy w ograniczaniu dostępu Chin do najbardziej zaawansowanych technologii związanych z produkcją półprzewodników. Japonia, obok Holandii i Stanów Zjednoczonych, należy do państw odgrywających kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw urządzeń wykorzystywanych do produkcji nowoczesnych chipów.

Na napięcia pomiędzy Pekinem i Tokio wpływają również coraz bardziej stanowcze deklaracje japońskich władz dotyczące bezpieczeństwa w Cieśninie Tajwańskiej. Premier Japonii, Sanae Takaichi, wielokrotnie podkreślała, że ewentualna chińska próba użycia siły wobec Tajwanu mogłaby zostać uznana za sytuację zagrażającą bezpieczeństwu i przetrwaniu Japonii. Taka interpretacja mogłaby otworzyć drogę do wsparcia działań Stanów Zjednoczonych w ramach obowiązujących porozumień o bezpieczeństwie. Chiny odebrały te deklaracje jako wyraźny sygnał, że Tokio odchodzi od dotychczasowej strategicznej powściągliwości, a bezpieczeństwo Tajwanu staje się integralnym elementem japońskiej strategii bezpieczeństwa. W tym kontekście najnowsze restrykcje eksportowe można postrzegać nie tylko jako odpowiedź na współpracę Japonii z USA w obszarze technologii, ale również jako element szerszej presji politycznej wobec Tokio.

Z perspektywy Pekinu nowe restrykcje można więc odczytywać jako element szerszej strategii odpowiadania na działania zachodnich państw. W ostatnich latach Chiny coraz częściej wykorzystują własne instrumenty kontroli eksportu, obejmując nimi zarówno surowce krytyczne, jak i technologie o znaczeniu strategicznym.

Dla inwestorów najważniejsze jest jednak to, że geopolityczne napięcia coraz mocniej wpływają na funkcjonowanie globalnego sektora technologicznego. Nawet jeśli obecne restrykcje nie uderzają bezpośrednio w producentów półprzewodników, przypominają, że cały ekosystem nowych technologii pozostaje silnie uzależniony od decyzji politycznych.

Jednocześnie trudno oczekiwać, aby najnowsze działania doprowadziły do gwałtownego pogorszenia relacji gospodarczych pomiędzy Chinami i Japonią. Obie gospodarki pozostają ze sobą silnie powiązane, a całkowite zerwanie współpracy byłoby kosztowne dla obu stron. Bardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz stopniowego zwiększania presji oraz wykorzystywania restrykcji eksportowych jako narzędzia negocjacyjnego.

Z punktu widzenia rynku jest to przede wszystkim kolejny sygnał, że wojna technologiczna nie ogranicza się już wyłącznie do relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Coraz częściej obejmuje również sojuszników Waszyngtonu, co zwiększa ryzyko dalszych zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw oraz utrzymuje wysoki poziom niepewności w sektorze nowych technologii.

Źródło: xStation5

Źródło: xStation5