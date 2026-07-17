Co dalej z ropą Brent❓Ruch w Ormuz najniżej od trzech tygodni🚢

W piątek w południe cena ropy Brent utrzymuje się już czwartą sesję z rzędu w wąskim przedziale wokół poziomu 85,50 dolarów za baryłkę, oscylując między 50- a 100-dniową wykładniczą średnią kroczącą, podczas gdy inwestorzy rozważają wpływ zmniejszenia ruchu tankowców przez Cieśninę Ormuz w kontekście ogólnego braku nowych czynników wyznaczających kierunek rynku.

Źródło: xStation

Według danych zbieranych przez agencję Bloomberg dotyczących śledzenia statków liczba potwierdzonych przepraw statków przez cieśninę spadła 16 lipca do ośmiu, co stanowi najniższy wynik od trzech tygodni. Był to czwarty dzień z rzędu, w którym ruch przez ten wąski punkt — przez który zazwyczaj przepływa około jednej piątej światowego transportu ropy drogą morską — pozostawał w znacznym stopniu skoncentrowany po irańskiej stronie cieśniny, gdzie odnotowano siedem z ośmiu zarejestrowanych przepraw.

Źródło: Bloomberg Financial Lp

W tle pojawia się również inne zagrożenie. Ryzyko ponownego paraliżu żeglugi na Morzu Czerwonym wyraźnie wzrosło wraz z eskalacją konfliktu pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Według źródeł Reutersa Teheran miał zwrócić się do jemeńskiego ruchu Huti, aby pozostawał w gotowości do zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, gdyby USA zaatakowały irańską infrastrukturę energetyczną. W czerwcu przez cieśninę przepływało około 7,4 mln baryłek ropy i produktów naftowych dziennie, co odpowiadało mniej więcej 7 proc. światowej produkcji. Wolumen ten wzrósł z około 4,2 mln baryłek dziennie w 2025 roku, ponieważ część dostaw z regionu została przekierowana na szlaki omijające cieśninę Ormuz (jak rurociąg “wschód-zachód”).

Na razie 50- i 100-dniowe średnie kroczące (EMA) działają jak magnes na cenę, a wskaźnik RSI na poziomie około 58 sugeruje, że ani kupujący, ani sprzedający nie mają wystarczającej pewności, by wymusić wybicie z przedziału cenowego. Wybicie jednak w którąś ze stron może zadecydować o trendzie na cenach tego surowca w najbliższych dniach.