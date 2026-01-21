Co dalej ze stopami w UK❓Tytoń i samoloty podbijają wzrost cen w gospodarce 📈

Inflacja w Wielkiej Brytanii przyspieszyła po raz pierwszy od pięciu miesięcy, osiągając 3,4% r/r w grudniu wobec 3,2% w listopadzie, nieco powyżej prognoz ekonomistów (3,3%). Wzrost cen był napędzany głównie podwyżką akcyzy na tytoń oraz wyższymi cenami biletów lotniczych. Inflacja usług, będąca kluczowym wskaźnikiem dla Banku Anglii, wzrosła do 4,5% z 4,4%, jednak słabiej niż oczekiwano. Bank Anglii przewiduje, że inflacja zbliży się do celu 2% wiosną, wspierana przez rządowe działania – m.in. zamrożenie cen biletów kolejowych i obniżki rachunków za energię. Pomimo tego, bank centralny zbliża się do końca cyklu obniżek stóp procentowych, monitorując rynek pracy pod kątem oznak spowolnienia. Funt po publikacji danych stracił lekko na wartości, ale obecnie oscyluje cały czas wokół poziomu 1,3440 USD, a oczekiwania dotyczące przyszłych cięć stóp pozostały bez większych zmian.

W grudniu ceny tytoniu wzrosły o 3% m/m z powodu przesunięcia terminów podwyżek podatkowych, a ceny biletów lotniczych skoczyły o 28,6% m/m, co doprowadziło do najwyższej od 2022 r. dynamiki inflacji w transporcie. Ceny żywności wzrosły o 4,5% r/r, głównie z powodu pieczywa i zbóż, przy czym spadki notowano w kategoriach takich jak rekreacja, gry i sprzęt sportowy. Dane wskazują jednocześnie na spadek presji kosztowej w przemyśle – ceny wyrobów z fabryk pozostały bez zmian, a ceny surowców i paliw spadły. Ekonomiści Bloomberg oceniają, że grudniowy wzrost inflacji nie zmieni polityki Banku Anglii, gdyż ogólny trend dezinflacyjny utrzymuje się. Rynek pracy wykazuje oznakę osłabienia, z najniższym od 2020 r. tempem wzrostu płac i bezrobociem na poziomie 5,1%, choć liczba wakatów lekko wzrosła. W listopadzie PKB zaskoczył dodatnim wynikiem +0,3% m/m, co sugeruje pewną odporność gospodarki.

Wykres z kontrybucjami do inflacji CPI w Wielkiej Brytanii. Źródło: ONS, Bloomberg Financial Lp

Rynek terminowy wskazuje obecnie, że w Bank Anglii zdecyduje się w 2026 roku na jedną obniżkę stóp procentowych (w pełni wyceniona) z szansą 83% na drugi taki ruch pod koniec roku. Źródło: Bloomberg Financial Lp