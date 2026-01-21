Co dalej ze złotem?

- Jak wygląda sytuacja techniczna na GOLD?
Patrząc technicznie na notowania złota w ujęciu H4, widzimy bardzo silny, dynamiczny trend wzrostowy. Cena wybiła się ponad wcześniejsze maksima i przekroczyła zasięg 161,8% ostatniej korekty spadkowej. Impuls dotarł w okolice 4 880–4 890 USD, gdzie dopiero pojawiła się pierwsza wyraźniejsza reakcja podażowa. Ostatni impuls wzrostowy jest zdecydowanie większy od poprzednich korekt, co potwierdza dominację strony popytowej. Zgodnie z metodologią Overbalance, dopóki cena utrzymuje się powyżej dolnego ograniczenia geometrii 1:1 przy 4 641 USD oraz kluczowego wsparcia w rejonie 4 680 USD, scenariuszem bazowym pozostaje kontynuacja trendu wzrostoweg. Ewentualne cofnięcie w ten obszar może mieć charakter korekcyjny i stanowić jedynie przystanek przed dalszym ruchem w górę. Dopiero trwałe zanegowanie tej strefy mogłoby otworzyć drogę do głębszego spadku w kierunku 4 547$ USD, bądź 4 380$
Gold – interwał H4 | Źródło: xStation5
