Co mówi nam raport NFP?

Na pierwszy rzut oka raport sprawia wrażenie pozytywnego, i w istocie, ostatnia publikacja daje przesłanki o sile rynku pracy w USA pod koniec 2025 roku. Spojrzenie jednak na sam odczyt sprawia, że można stracić z oczu niuanse i trendy:
- Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP) to wzrost o 50 tys., co okazało się poniżej oczekiwań rynku na poziomie 60 tys., oraz jest to spadek względem poprzedniego odczytu na poziomie 56 tys. Nie jest to odczyt sam w sobie słaby czy tym bardziej tragiczny, lecz jest to kolejny spadek wzrostu zatrudnienia. Dla porównania, odczyty NFP ze stycznia (grudnia) 2024 oraz 2023 roku oscylowały wokół 200 tys. Oznacza to spadek zatrudnienia w ujęciu tego wskaźnika rok do roku na poziomie 70%. Obserwacje te mają swoje potwierdzenie w raporcie BLS. Zatrudnienie wzrosło o 584 tys. w całym roku 2025 - jednak w roku 2024 ten wzrost wynosił 2 miliony.
- Nie bez znaczenia są też rewizje danych. Dane za październik zostały zrewidowane w dół o 68 tys. etatów, a w listopadzie było to 56 tys. Oznacza to, że gospodarka dodała ponad 100 tys. miejsc pracy mniej niż jeszcze miesiąc temu myślał rynek. Wskazuje to też na konsekwentne zawyżanie odczytów dotyczących zatrudnienia w ujęciu danych wstępnych.
- Większość koncentruje się na stosunkowo prostym i uniwersalnym wskaźniku bezrobocia. Stopa bezrobocia spadła w grudniu 2025 z 4,5% do 4,4%, co ma świadczyć o poprawie warunków na rynku pracy. Jest to obserwacja poprawna - jednak pomijająca ważny szczegół. BLS używa szeregu agregatów bezrobocia, za oficjalną stopę bezrobocia służy agregat “U-4”, który uwzględnia bezrobotnych oraz “pracowników zniechęconych do poszukiwania pracy”. Agregat “U-6”, czyli szerszy agregat uwzględniający między innymi zmuszonych do pracy dorywczej, wzrósł do 8,7% w październiku i utrzymuje się na poziomie 8,4% w grudniu.
- Prawdziwym “słoniem w pokoju” amerykańskiego rynku pracy pozostają wszelkie formy pracy tymczasowej, tzw. “Gig-economy”. Według odczytów, zatrudnienie tego typu wzrosło w 2025 roku o aż 980,000. Jednak wzrost ten nie jest równomierny, i jak można zaobserwować w raporcie — koncentruje się on prawie w całości w drugiej połowie 2025 roku. Zjawisko pracy tymczasowej stoi również za relatywnie niską ilością zasiłków dla bezrobotnych. Sam system zasiłków dla bezrobotnych oferuje bardzo niewielkie wsparcie, które obwarowane jest szeregiem wymogów formalnych, różniących się w zależności od przepisów stanowych. W związku z tym wiele osób podejmuje się pracy tymczasowej/dorywczej, całkowicie pomijając niewydolny system wsparcia dla bezrobotnych.
- Danymi, które wspierają tezę o zacieśnianiu się rynku pracy, są też powtarzalne wnioski o zasiłki. Te ponownie okazały się powyżej oczekiwań i wzrosły do 1,19 miliona. Jest to poziom najwyższy od 10 lat.
- Danymi, które budzą najwięcej wątpliwości, są odczyty zatrudnienia z sektora prywatnego. Wzrost w tym sektorze to jedynie 37 tys. wobec oczekiwanych 64 tys. Oznaczałoby to, że mimo zamknięcia rządu i masowych zwolnień urzędników, to sektor państwowy ciągnął rynek pracy w górę. Tego podejrzenia nie potwierdza jednak raport BLS.
- Co ważne, problem bezrobocia nie dotyka wszystkich grup społecznych równomiernie. Wręcz przeciwnie. Grupą z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia są ludzie młodzi, gdzie wskaźnik wynosi aż 15,7% dla nastolatków i 10,4% dla osób w wieku 16-24 lata.
- Sektory z największym wzrostem zatrudnienia w grudniu to detaliści oraz gastronomia. Nie oznacza to jednak dobrej kondycji tych sektorów, ponieważ są one również branżami, które straciły najwięcej miejsc pracy netto w ujęciu rocznym. Bardziej systematycznym wzrostem mogą pochwalić się sektory opieki oraz służby zdrowia.
- Konsensus analityków i komentatorów wskazuje, że rynek pracy pozostaje relatywnie silny, mimo że bezrobocie jest najwyższe od 10 lat (nie licząc anomalnego okresu pandemii COVID).
- Nawet te szacunki nie oddają stanu realnego z uwagi na wpływ pracy dorywczej, która stanowi źródło dochodu, jednak nie pozwala na utrzymanie się.
- Sytuacja młodych ludzi na rynku pracy, ze złej staje się dramatyczna.
- Trendy zatrudnienia odzwierciedlają starzenie się społeczeństwa w USA. Coraz większa część gospodarki dedykowana jest opiece nad ludźmi starszymi, poza inwestycjami w AI, w ostatnim czasie w kontrybucji do wzrostu PKB w USA coraz większy segment zajmuje służba zdrowia.
- Obecna ścieżka stóp procentowych w USA nie uwzględnia rzeczywistej kondycji rynku pracy. Samo pole manewru FED staje się coraz mniejsze z uwagi na proinflacyjne inicjatywy administracji prezydenta oraz wpływ sztucznej inteligencji na rynek pracy.
