Co podwyżka stóp Banku Japonii oznacza dla jena?

Bank Japonii podniósł dziś stopy procentowe do najwyższego od 31 lat poziomu. Podwyżka o 25 pb. oznacza wzrost stopy referencyjnej do 1%. Decyzja była szeroko oczekiwana, inwestorzy skoncentrowali się więc na informacjach dotyczących zacieśniania ilościowego oraz konferencji prasowej wieńczącej posiedzenie. Z racji na hospitalizację prezesa Uedy, za mównicą stanął dziś wiceprezes Uchida, znany z bezpośredniego stylu wypowiedzi.

Wykres 1: Stopy procentowe i rentowność obligacji w Japonii (1994 - 2026)

Źródło: XTB Research, 16.06.2026

Uchida akcentował zagrożenia inflacyjne, wprost mówiąc, że z racji na podwyższone oczekiwania inflacyjne, istnieje ryzyko ponownego wybicia miary bazowej ponad cel banku. Zapowiedział także, że bank będzie kontynuował podwyżki. To nie wystarczyło jednak żeby ukontentować inwestorów, którzy poszukiwali klarownych poszlak zwiastujących podniesienie stóp jeszcze w III kwartale.

Nie bez znaczenia było to, że decyzja nie była jednomyślna, choć warto zaznaczyć, że jedyny z członków, który oddał głos przeciw ruchowi w górę – Toichiro Asada – został do komitetu wybrany przez premierkę Takaichi, wokalną zwolenniczkę luźniejszej polityki monetarnej.

Otrzymaliśmy również informację o wstrzymaniu redukcji zakupów krajowych obligacji skarbowych na poziomie 2 bilionów jenów miesięcznie, tj. ok. 12,5 miliardów dolarów. Nastąpi ono jednak z opóźnieniem – koniec programu zaplanowany jest na kwiecień 2027 r. Stanowi to gołębi balans dla pozostałych działań banku.

Cały pakiet, który zaoferował nam BoJ możemy uznać za względnie zbalansowany, aczkolwiek najprawdopodobniej niewystarczający aby zapobiec dalszej deprecjacji jena. Kurs USDJPY ponownie rośnie, zbliżając się do ustanowionego w lipcu 2024 r. szczytu (161,95). Jeśli zdoła go przebić, sięgnie poziomów niewidzianych od przeszło 40 lat. Możemy spodziewać się, że przeciwdziałać starać będzie się temu BoJ, dotychczasowe próby interwencji z jego strony nie należały jednak do najbardziej udanych.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB