🚨 Ropa Brent poniżej 80 USD!

Ropa naftowa gwałtownie tanieje w reakcji na nagłe doniesienia o możliwym przełomie w negocjacjach dotyczących Cieśniny Hormuz. Ropa Brent spada poniżej 80 USD pierwszy raz od połowy lipca i dzisiaj traci ponad 4%, a z perspektywy tygodnia traci ok. 10%. Sygnały dyplomatyczne: Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent zasygnalizował możliwość porozumienia z Iranem w sprawie odblokowania szlaku "dziś lub jutro", a MSZ Kataru potwierdza intensywne wysiłki mediacyjne.

Reakcja giełd: Notowania Brent przełamały granicę 80 USD po raz pierwszy od połowy lipca. W ślad za taniejącą ropą rosną metale szlachetne, a kasowy indeks S&P 500 wyznacza nowe historyczne szczyty.

Głos rozsądku: Choć rynki żyją nadzieją, w pierwszej fazie konfliktu inwestorzy byli wielokrotnie konfrontowani z nadziejami na rychłe zawarcie porozumienia. Do czasu formalnego podpisu ryzyko fałszywego alarmu pozostaje wysokie. Cena ropy Brent spada poniżej 80 USD za baryłkę oraz średnią 200 okresową. Początek sesji przyniósł również spadek poniżej 50 okresowej średniej. Źródło: xStation5



Michał Stajniak Wicedyrektor Działu Analiz Wicedyrektor Działu Analiz. W XTB od 2014 roku. Posiadacz prestiżowego certyfikatu CFA. Absolwent kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej. Specjalista rynku surowcowego. Częsty gość w mediach branżowych. Przejdź do eksperta

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