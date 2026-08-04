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Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 77% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:11 · 4 sierpnia 2026

Platyna rośnie 6% wsparta poprawą sentymentów na rynku metali i wstrzymanie produkcji w Implats

Eryk Szmyd
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Financial Market Analyst

Platyna zyskuje dziś ponad 6%, a sytuacja ma miejsce chwilę po tym jak złoto odbiło w pobliżę 4100 USD za uncję. Co warto podkreślić - niedawno jedna z największych kopalni platyny na świecie wstrzymała wydobycie. Implats (Impala Platinum) 24 lipca wstrzymał wydobycie w kompleksie Rustenburg, jednej z największych kopalni platyny na świecie - po serii śmiertelnych wypadków. Decyzja miała harakter prewencyjny i obejmuje kompleksowy przegląd procedur bezpieczeństwa, ale oznaczała kilka dni przerwy w produkcji. Dla rynku platyny wydarzenie jest istotne, ponieważ Rustenburg odpowiada za blisko połowę wydobycia grupy Implats, a RPA pozostaje największym producentem metali z grupy platynowców na świecie.

Najważniejsze informacje

  • Implats zawiesił wydobycie w kompleksie Rustenburg w RPA w dniach 24 - 28 lipca, aby przeprowadzić kompleksowy audyt bezpieczeństwa.
  • Decyzję podjęto po sześciu śmiertelnych wypadkach pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym dwóch w bieżącym miesiącu. Rustenburg jest największym aktywem Implats i zatrudnia około 51,5 tys. pracowników.
  • Kompleks odpowiada za niemal 50% całkowitej produkcji metali z grupy platynowców (PGM) spółki. W roku finansowym 2026 kopalnia ma wyprodukować 1,67–1,76 mln uncji PGM.
  • W trakcie przerwy spółka przeprowadzi inspekcje, audyty bezpieczeństwa, dodatkowe szkolenia pracowników oraz przegląd kluczowych procedur, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów.
  • Implats zapowiedział również współpracę z producentem systemów zapobiegania kolizjom podziemnych lokomotyw, ponieważ część ostatnich incydentów dotyczyła właśnie transportu szynowego pod ziemią.
  • Zarząd podkreślił, że priorytetem jest wyeliminowanie śmiertelnych wypadków i poprawa kultury bezpieczeństwa we wszystkich zakładach grupy.
  • Obecne wydarzenia ponownie zwracają uwagę na wyzwania związane z eksploatacją głębokich kopalń w Republice Południowej Afryki, które należą do najbardziej wymagających technicznie na świecie.
  • W listopadzie 2023 roku w tej samej kopalni doszło do jednego z najtragiczniejszych wypadków w południowoafrykańskim górnictwie ostatnich lat, gdy w wyniku awarii szybu zginęło 13 górników.
  • Spółka szacuje, że obecne wstrzymanie wydobycia wpłynie na pewno na około osiem dni produkcji w roku finansowym 2027, a ostateczny wpływ na wolumen wydobycia zostanie oceniony po wznowieniu działalności.

Co prawda krótkoterminowy wpływ na globalną podaż platyny powinien być ograniczony dzięki stosunkowo krótkiej przerwie oraz istniejącym zapasom powierzchniowym, jednak każda kolejna przerwa w Rustenburg pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka dla rynku platyny, motoryzacji i przemysłu wykorzystującego metale z grupy PGM.

Platyna (interwał D1)

Patrząc na platynę, widzimy, że metal odnotował spadek o ok. 50% od szczytu ze stycznia tego roku, gdy za uncję inwestorzy płacili blisko 3000 USD - wobec ok. 1500 USD kilka dni temu. Obecnie platyna testuje okolice EMA50 (ok. 1730 USD) i być może byki spróbują odwrócić trend, jeśli cena trwale wróci powyżej 1830 USD za uncję (EMA200).

 

Źródło: xStation5

Eryk Szmyd

Financial Market Analyst

Eryk Szmyd od 2021 roku jest analitykiem rynków finansowych w XTB. Na co dzień przygotowuje analizy i materiały edukacyjne dotyczące Wall Street, globalnych akcji, surowców, kryptowalut oraz sektora technologicznego. Specjalizuje się w ocenie danych makro, wyników spółek i polityki banków centralnych na wyceny aktywów. W pracy wykorzystuje analizę fundamentalną, modele wyceny, analizę makroekonomiczną czy dane Commitment of Traders (COT). Ocenia, czy silne wzrosty i spadki cen mają uzasadnienie w fundamentach, analizując aktywa skrajnie wyprzedane lub wykupione zgodnie z podejściem kontrariańskim. Jest autorem licznych analiz rynkowych i artykułów edukacyjnych o inwestowaniu oraz rynkach finansowych; prywatnie interesuje się kryzysami, cyklami gospodarczymi i psychologią.

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