Platyna rośnie 6% wsparta poprawą sentymentów na rynku metali i wstrzymanie produkcji w Implats

Najważniejsze informacje
- Implats zawiesił wydobycie w kompleksie Rustenburg w RPA w dniach 24 - 28 lipca, aby przeprowadzić kompleksowy audyt bezpieczeństwa.
- Decyzję podjęto po sześciu śmiertelnych wypadkach pracowników w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym dwóch w bieżącym miesiącu. Rustenburg jest największym aktywem Implats i zatrudnia około 51,5 tys. pracowników.
- Kompleks odpowiada za niemal 50% całkowitej produkcji metali z grupy platynowców (PGM) spółki. W roku finansowym 2026 kopalnia ma wyprodukować 1,67–1,76 mln uncji PGM.
- W trakcie przerwy spółka przeprowadzi inspekcje, audyty bezpieczeństwa, dodatkowe szkolenia pracowników oraz przegląd kluczowych procedur, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów.
- Implats zapowiedział również współpracę z producentem systemów zapobiegania kolizjom podziemnych lokomotyw, ponieważ część ostatnich incydentów dotyczyła właśnie transportu szynowego pod ziemią.
- Zarząd podkreślił, że priorytetem jest wyeliminowanie śmiertelnych wypadków i poprawa kultury bezpieczeństwa we wszystkich zakładach grupy.
- Obecne wydarzenia ponownie zwracają uwagę na wyzwania związane z eksploatacją głębokich kopalń w Republice Południowej Afryki, które należą do najbardziej wymagających technicznie na świecie.
- W listopadzie 2023 roku w tej samej kopalni doszło do jednego z najtragiczniejszych wypadków w południowoafrykańskim górnictwie ostatnich lat, gdy w wyniku awarii szybu zginęło 13 górników.
- Spółka szacuje, że obecne wstrzymanie wydobycia wpłynie na pewno na około osiem dni produkcji w roku finansowym 2027, a ostateczny wpływ na wolumen wydobycia zostanie oceniony po wznowieniu działalności.
Co prawda krótkoterminowy wpływ na globalną podaż platyny powinien być ograniczony dzięki stosunkowo krótkiej przerwie oraz istniejącym zapasom powierzchniowym, jednak każda kolejna przerwa w Rustenburg pozostaje istotnym czynnikiem ryzyka dla rynku platyny, motoryzacji i przemysłu wykorzystującego metale z grupy PGM.
Platyna (interwał D1)
Patrząc na platynę, widzimy, że metal odnotował spadek o ok. 50% od szczytu ze stycznia tego roku, gdy za uncję inwestorzy płacili blisko 3000 USD - wobec ok. 1500 USD kilka dni temu. Obecnie platyna testuje okolice EMA50 (ok. 1730 USD) i być może byki spróbują odwrócić trend, jeśli cena trwale wróci powyżej 1830 USD za uncję (EMA200).
Źródło: xStation5
Komentarze giełdowy: Nasdaq wysysa kapitał. Klasyczne spółki pójdą w odstawkę?
US Open: S&P500 na historycznym szczycie – cieśnina Ormuz blisko otwarcia, Palantir 25% w górę
🚨 Ropa Brent poniżej 80 USD!
PILNE: Bessent ogłasza możliwe otwarcie Ormuz już jutro; akcje powiększają wzrosty 💥
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.