Przegląd rynkowy: Energetyka dominuje wzrosty w Europie, odbija ASML🔼 Alcon rośnie 4% po wynikach

- Europejskie i amerykańskie indeksy notowane są relatywnie płasko na 4,5 godziny przed otwarciem sesji w USA
- Ropa notuje ponad 2% wzrost wobec utrzymującego się impasu w Cieśninie Ormuz
- Akcje szwajcarskiego giganta z branży okulistycznej Alcon rosną po wynikach, spółki z sektora energetycznego dominują wzrosty w Europie
- Europejskie i amerykańskie indeksy notowane są relatywnie płasko na 4,5 godziny przed otwarciem sesji w USA
- Ropa notuje ponad 2% wzrost wobec utrzymującego się impasu w Cieśninie Ormuz
- Akcje szwajcarskiego giganta z branży okulistycznej Alcon rosną po wynikach, spółki z sektora energetycznego dominują wzrosty w Europie
Europejskie indeksy pozostają blisko historycznych szczytów, jednak wzrost napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu ogranicza apetyt inwestorów na ryzyko. Impas w negocjacjach dotyczących Cieśniny Ormuz ponownie podbił ceny ropy, zwiększając ryzyko utrzymywania się podwyższonej presji inflacyjnej. Jednocześnie sezon wyników pokazuje coraz większe różnice pomiędzy sektorami, a inwestorzy stają się bardziej wymagający wobec spółek technologicznych korzystających wcześniej z boomu na AI. W centrum uwagi znajduje się również kondycja amerykańskiej gospodarki po słabym raporcie z rynku pracy. Kluczowym wydarzeniem dla globalnych rynków będzie teraz publikacja inflacji CPI w USA, która może wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej polityki Fed.
- Stoxx Europe 600 pozostaje w pobliżu historycznych rekordów, ale europejski rynek wszedł w fazę wyczekiwania, w której informacje geopolityczne i ceny energii zaczynają mieć większy wpływ na krótkoterminowy sentyment.
- Negocjacje dotyczące Cieśniny Ormuz ponownie znalazły się w impasie po zaostrzeniu stanowiska administracji Donalda Trumpa wobec propozycji Iranu i Omanu, zmniejszając szanse na szybkie ograniczenie napięcia w regionie.
- Brent wzrósł powyżej 84 USD za baryłkę i osiągnął najwyższe poziomy od końca lipca, co wspiera europejskie spółki energetyczne, ale jednocześnie zwiększa koszty dla przemysłu i ryzyko ponownego wzrostu presji inflacyjnej.
- Sezon wyników europejskich spółek pozostaje ogólnie solidny, szczególnie w sektorach ochrony zdrowia, infrastruktury energetycznej i obronności, jednak wyniki spółek technologicznych oraz przemysłowych spotykają się ze znacznie bardziej wymagającą reakcją inwestorów.
- Wśród pojedynczych spółek wyróżniał się Alcon, którego akcje rosną prawie 4% po podniesieniu przez firmę całorocznej prognozy zysków.
Rynek zaczyna ostrożniej oceniać boom inwestycyjny związany ze sztuczną inteligencją – wysokie nakłady na centra danych, półprzewodniki i infrastrukturę AI nie wystarczają już do podtrzymania wzrostów kursów, jeśli nie towarzyszy im wyraźna perspektywa szybkiego wzrostu przychodów. Dla rynków akcji szczególnie istotne staje się połączenie wysokich cen energii ze słabszym wzrostem gospodarczym: droższa ropa może zwiększać presję kosztową i inflacyjną, podczas gdy ostatni słaby raport z amerykańskiego rynku pracy zwiększył obawy o tempo wzrostu największej gospodarki świata. Najważniejszym punktem makroekonomicznym będzie środowy raport CPI z USA - słabsza inflacja mogłaby złagodzić obawy związane z cenami energii i wspierać oczekiwania na łagodniejszą politykę Fed, natomiast wyższy od prognoz odczyt mógłby ponownie wywołać presję na wyceny akcji, szczególnie w najbardziej wrażliwych na stopy procentowe segmentach rynku.
Wykres EU50 (interwał D1)
Kontrakt na Euro Stoxx 50 nie notuje dziś skokowej zmienności, a nastroje w Europie są relatywnie spokojne. Również kontrakty na indeksy amerykańskie notowane są bez większych zmian.
Źródło: xStation5
Euro Stoxx 50 - obraz rynku
Euro Stoxx 50 pozostaje w bardzo silnym trendzie, zyskując 12,9% od początku roku i 20,3% w ujęciu 12-miesięcznym, a indeks znajduje się praktycznie na historycznych szczytach. Szczególnie konstruktywnie wygląda szerokość rynku: 72% spółek znajduje się powyżej 50-sesyjnej średniej, a 68% powyżej SMA200, więc hossa nie jest oparta wyłącznie na kilku największych komponentach. Jednocześnie P/E na poziomie około 20x pokazuje, że inwestorzy płacą już premię za europejskie blue chipy, dlatego dalszy wzrost będzie wymagał potwierdzenia w wynikach i prognozach spółek. W krótkim terminie rynek wygląda więc fundamentalnie mocno, ale po wzroście o 4,2% w miesiąc i dojściu do rekordów jest bardziej podatny na realizację zysków przy negatywnych impulsach makroekonomicznych lub geopolitycznych.
Źródło: XTB Research
Mapa spółek – ASML i energetyka równoważą słabsze segmenty
Mapa Euro Stoxx 50 pokazuje dużą rotację wewnątrz indeksu – za spokojnym zachowaniem benchmarku kryją się znacznie większe ruchy poszczególnych spółek. ASML (+0,94%) pozostaje jednym z najważniejszych filarów indeksu ze względu na swoją dużą wagę, podczas gdy TotalEnergies (+1,91%) i Eni (+1,88%) korzystają z ponownego wzrostu cen ropy. Po przeciwnej stronie znajdują się m.in. AB InBev (-2,31%), Prosus (-1,47%) i Airbus (-1,42%), przez co dzisiejszy wzrost nie ma jednolitego charakteru. Taka struktura sugeruje przede wszystkim rotację kapitału pomiędzy sektorami, a nie szeroki impuls risk-on obejmujący niemal cały rynek. Wzrost europejskiej energetyki wraz z ropą jest widoczny również szerzej na kontynencie.
Źródło: XTB Research
Droga ropa wspiera energetykę, ciąży spółkom turystycznym
Wysokie ceny ropy wyraźnie różnicują zachowanie poszczególnych sektorów europejskiego rynku. Indeks spółek energetycznych zyskiwał około 1%, gdy ceny ropy osiągnęły najwyższy poziom w tym miesiącu. Jednocześnie dalszy kierunek notowań może zależeć od sytuacji wokół Cieśniny Ormuz oraz nadchodzących danych makroekonomicznych.
- Sektor energetyczny zyskiwał około 1%, wspierany przez wzrost cen ropy do najwyższych poziomów w sierpniu.
- Donald Trump odpowiedział na warunki przedstawione przez Iran własnymi żądaniami, w tym dotyczącymi wypłaty odszkodowań, co może dodatkowo skomplikować negocjacje w sprawie ponownego otwarcia Cieśniny Ormuz.
- Sektor turystyczny i rekreacyjny tracił około 0,7%, ponieważ wysokie ceny paliw ponownie zwiększyły obawy inwestorów dotyczące kosztów działalności.
- Europejskie spółki technologiczne radziły sobie lepiej, a indeks sektora zyskiwał około 0,4%.
- Sezon wyników w Europie zbliża się do końca, a uwaga rynku przesuwa się w stronę danych makroekonomicznych, przede wszystkim danych z rynku pracy i PKB strefy euro.
Liderzy i maruderzy – rynek premiuje ekspozycję na ropę
TotalEnergies (+1,91%) i Eni (+1,88%) znajdują się na czele wzrostów, co pokazuje, że wyższe ceny ropy ponownie bezpośrednio przekładają się na relatywną siłę producentów energii. Bardzo mocno wygląda również ASML: akcje zyskują 0,94% podczas sesji i aż 66,7% od początku roku, choć wskaźnik C/Z (około 55x) pokazuje, jak wysokie oczekiwania dotyczące przyszłego wzrostu są już zawarte w wycenie. Po stronie spadkowej wyróżniają się AB InBev (-2,31%), Adyen (-1,53%), Prosus (-1,47%) i Airbus (-1,42%), co ponownie podkreśla selektywny charakter sesji. W szerszej perspektywie najmocniejszy sygnał płynie jednak z energetyki – TotalEnergies i Eni zyskują odpowiednio około 38,5% i 48,9% YTD, więc dzisiejszy ruch jest kontynuacją silnego trendu, a nie wyłącznie jednodniową reakcją na ropę.
Źródło: XTB Research
Sektory – technologia i energia przejmują rolę liderów
Najważniejszym motorem dzisiejszego rynku jest technologia, która zyskuje 1,32%, a drugim wyraźnym liderem pozostaje energetyka ze wzrostem o 1,60%. To interesujące połączenie dwóch zupełnie różnych tematów inwestycyjnych: technologia korzysta ze strukturalnego popytu na półprzewodniki i AI, podczas gdy energetyka reaguje przede wszystkim na wyższe ceny ropy i premię geopolityczną. Największą przeciwwagą jest sektor komunikacyjny (-1,80%), a spadki utilities (-0,82%) i materials (-0,49%) dodatkowo ograniczają skalę ruchu całego indeksu. Z perspektywy indeksowej kluczowe pozostaje więc to, czy technologia utrzyma momentum – jej znacząca waga sprawia, że zachowanie ASML i innych dużych komponentów może mieć większe znaczenie dla kierunku Euro Stoxx 50 niż liczba rosnących sektorów.
Źródło: XTB Research
Alcon mocno w górę po wynikach i podniesieniu prognozy zysków
Akcje Alcon wyraźnie zyskują po publikacji wyników za II kwartał, ponieważ inwestorzy skupili się przede wszystkim na poprawie perspektyw spółki na cały 2026 rok. Przychody wzrosły o 8% r/r i nieznacznie przebiły oczekiwania analityków, a zarząd podniósł prognozę marży operacyjnej oraz skorygowanego EPS. Pozytywna reakcja kursu sugeruje, że rynek uznał jednorazowe obciążenie związane z PowerVision za mniej istotne dla kondycji podstawowego biznesu.
- Przychody Alcon w II kwartale wyniosły 2,78 mld USD, co oznacza wzrost o 8% r/r i wynik nieznacznie powyżej konsensusu na poziomie około 2,77 mld USD.
- Spółka podniosła prognozę skorygowanego EPS na 2026 rok do 3,44–3,53 USD, wobec oczekiwań analityków na poziomie 3,41 USD, jednocześnie podnosząc prognozę całorocznej marży operacyjnej.
- Prognoza sprzedaży na cały rok została rozszerzona do 10,835–11,041 mld USD, podczas gdy konsensus wynosi około 11,087 mld USD, co oznacza, że środek przedziału pozostaje poniżej oczekiwań rynku.
- Raportowany EPS spadł do 0,00 USD z 0,35 USD rok wcześniej, jednak był obciążony jednorazowym, bezgotówkowym kosztem po opodatkowaniu w wysokości około 287 mln USD związanym z zakończeniem programów soczewek wewnątrzgałkowych przejętych od PowerVision.
- Inwestorzy skoncentrowali się na wynikach bazowej działalności i podwyższonych prognozach, traktując odpis PowerVision jako zdarzenie jednorazowe, które nie odzwierciedla bieżącej kondycji segmentów chirurgicznego i vision care.
Wykres cen akcji Alcon (interwał D1, ALC.CH)
Źródło: xStation5
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