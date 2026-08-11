Przegląd rynkowy: Energetyka dominuje wzrosty w Europie, odbija ASML🔼 Alcon rośnie 4% po wynikach

Europejskie indeksy pozostają blisko historycznych szczytów, jednak wzrost napięcia geopolitycznego na Bliskim Wschodzie w dalszym ciągu ogranicza apetyt inwestorów na ryzyko. Impas w negocjacjach dotyczących Cieśniny Ormuz ponownie podbił ceny ropy, zwiększając ryzyko utrzymywania się podwyższonej presji inflacyjnej. Jednocześnie sezon wyników pokazuje coraz większe różnice pomiędzy sektorami, a inwestorzy stają się bardziej wymagający wobec spółek technologicznych korzystających wcześniej z boomu na AI. W centrum uwagi znajduje się również kondycja amerykańskiej gospodarki po słabym raporcie z rynku pracy. Kluczowym wydarzeniem dla globalnych rynków będzie teraz publikacja inflacji CPI w USA, która może wpłynąć na oczekiwania dotyczące dalszej polityki Fed.

Stoxx Europe 600 pozostaje w pobliżu historycznych rekordów, ale europejski rynek wszedł w fazę wyczekiwania, w której informacje geopolityczne i ceny energii zaczynają mieć większy wpływ na krótkoterminowy sentyment.

Negocjacje dotyczące Cieśniny Ormuz ponownie znalazły się w impasie po zaostrzeniu stanowiska administracji Donalda Trumpa wobec propozycji Iranu i Omanu, zmniejszając szanse na szybkie ograniczenie napięcia w regionie.

Brent wzrósł powyżej 84 USD za baryłkę i osiągnął najwyższe poziomy od końca lipca, co wspiera europejskie spółki energetyczne, ale jednocześnie zwiększa koszty dla przemysłu i ryzyko ponownego wzrostu presji inflacyjnej.

Sezon wyników europejskich spółek pozostaje ogólnie solidny, szczególnie w sektorach ochrony zdrowia, infrastruktury energetycznej i obronności, jednak wyniki spółek technologicznych oraz przemysłowych spotykają się ze znacznie bardziej wymagającą reakcją inwestorów.

Wśród pojedynczych spółek wyróżniał się Alcon, którego akcje rosną prawie 4% po podniesieniu przez firmę całorocznej prognozy zysków.

Rynek zaczyna ostrożniej oceniać boom inwestycyjny związany ze sztuczną inteligencją – wysokie nakłady na centra danych, półprzewodniki i infrastrukturę AI nie wystarczają już do podtrzymania wzrostów kursów, jeśli nie towarzyszy im wyraźna perspektywa szybkiego wzrostu przychodów. Dla rynków akcji szczególnie istotne staje się połączenie wysokich cen energii ze słabszym wzrostem gospodarczym: droższa ropa może zwiększać presję kosztową i inflacyjną, podczas gdy ostatni słaby raport z amerykańskiego rynku pracy zwiększył obawy o tempo wzrostu największej gospodarki świata. Najważniejszym punktem makroekonomicznym będzie środowy raport CPI z USA - słabsza inflacja mogłaby złagodzić obawy związane z cenami energii i wspierać oczekiwania na łagodniejszą politykę Fed, natomiast wyższy od prognoz odczyt mógłby ponownie wywołać presję na wyceny akcji, szczególnie w najbardziej wrażliwych na stopy procentowe segmentach rynku.

Wykres EU50 (interwał D1)

Kontrakt na Euro Stoxx 50 nie notuje dziś skokowej zmienności, a nastroje w Europie są relatywnie spokojne. Również kontrakty na indeksy amerykańskie notowane są bez większych zmian.

Źródło: xStation5

Euro Stoxx 50 - obraz rynku

Euro Stoxx 50 pozostaje w bardzo silnym trendzie, zyskując 12,9% od początku roku i 20,3% w ujęciu 12-miesięcznym, a indeks znajduje się praktycznie na historycznych szczytach. Szczególnie konstruktywnie wygląda szerokość rynku: 72% spółek znajduje się powyżej 50-sesyjnej średniej, a 68% powyżej SMA200, więc hossa nie jest oparta wyłącznie na kilku największych komponentach. Jednocześnie P/E na poziomie około 20x pokazuje, że inwestorzy płacą już premię za europejskie blue chipy, dlatego dalszy wzrost będzie wymagał potwierdzenia w wynikach i prognozach spółek. W krótkim terminie rynek wygląda więc fundamentalnie mocno, ale po wzroście o 4,2% w miesiąc i dojściu do rekordów jest bardziej podatny na realizację zysków przy negatywnych impulsach makroekonomicznych lub geopolitycznych.

Źródło: XTB Research

Mapa spółek – ASML i energetyka równoważą słabsze segmenty

Mapa Euro Stoxx 50 pokazuje dużą rotację wewnątrz indeksu – za spokojnym zachowaniem benchmarku kryją się znacznie większe ruchy poszczególnych spółek. ASML (+0,94%) pozostaje jednym z najważniejszych filarów indeksu ze względu na swoją dużą wagę, podczas gdy TotalEnergies (+1,91%) i Eni (+1,88%) korzystają z ponownego wzrostu cen ropy. Po przeciwnej stronie znajdują się m.in. AB InBev (-2,31%), Prosus (-1,47%) i Airbus (-1,42%), przez co dzisiejszy wzrost nie ma jednolitego charakteru. Taka struktura sugeruje przede wszystkim rotację kapitału pomiędzy sektorami, a nie szeroki impuls risk-on obejmujący niemal cały rynek. Wzrost europejskiej energetyki wraz z ropą jest widoczny również szerzej na kontynencie.

Źródło: XTB Research