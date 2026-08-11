Czy wzrosty na Wall Street sie rozkręcą? 🗽 Podsumowanie sezonu wyników w USA

Sezon wyników za II kwartał wg. danych FactSet potwierdza bardzo dobrą kondycję fundamentalną największych amerykańskich spółek. Skala pozytywnych zaskoczeń jest wysoka zarówno na poziomie zysków, jak i przychodów, a dynamika EPS zdecydowanie przewyższa oczekiwania sprzed rozpoczęcia sezonu. Jednocześnie wycena S&P 500 pozostaje podwyższona, co oznacza, że dalsze wzrosty indeksu będą coraz bardziej zależne od utrzymania wysokiego tempa wzrostu zysków. Mocne fundamenty mają jednak swoją cenę, choć nie uważamy tej wyceny na tym etapie za bardzo wymagającej.

Wyniki są bardzo mocnym argumentem dla amerykańskiego rynku akcji, choć część imponującej dynamiki zysków wynika z wyjątkowo wysokich wyników największych spółek. W ciągu zaledwie tygodnia dynamika zysków S&P 500 wzrosła z 38% do 47,4% r/r, a osiem sektorów notuje już dwucyfrowy wzrost. Co istotne, nawet po wyłączeniu dwóch największych kontrybutorów wyniki całego indeksu pozostają bardzo solidne.

Spółki z S&P 500 o większej ekspozycji na rynki zagraniczne radzą sobie w obecnym sezonie wynikowym zdecydowanie lepiej niż firmy skoncentrowane na rynku amerykańskim. Jest to szczególnie interesujące w kontekście relatywnie mocnego dolara, który teoretycznie powinien ograniczać wartość zagranicznych przychodów i zysków po przeliczeniu na USD. Dane pokazują jednak, że międzynarodowa część indeksu utrzymuje bardzo wysoką dynamikę zarówno zysków, jak i sprzedaży.

Spółki generujące ponad 50% sprzedaży poza USA notują wzrost zysków o 74,7% r/r, wobec 35,5% w przypadku firm uzyskujących większość przychodów na rynku amerykańskim. Dla całego S&P 500 dynamika wynosi 47,4%.

Podobną przewagę widać w przychodach. Sprzedaż spółek z większą ekspozycją międzynarodową rośnie o 20,5% r/r, wobec 12,0% dla firm skoncentrowanych na USA i 14,1% dla całego indeksu.

Mocny dolar nie przełożył się więc dotychczas na słabsze zagregowane wyniki amerykańskich spółek o globalnym profilu działalności. Wskazuje to, że dynamika ich biznesu była wystarczająco silna, aby przeważyć nad potencjalnie niekorzystnym efektem walutowym.

Za znaczną część przewagi odpowiadają jednak największe spółki. Alphabet, Exxon Mobil i Chevron znajdują się w pierwszej piątce kontrybutorów zarówno do wzrostu zysków, jak i przychodów w grupie firm o większej ekspozycji zagranicznej.

Po wyłączeniu Alphabetu, Exxon Mobil i Chevronu wzrost zysków spółek z międzynarodową ekspozycją spadłby z 74,7% do 27,5%, a dynamika przychodów z 20,5% do 16,0%.

wzrost zysków spółek z międzynarodową ekspozycją spadłby z 74,7% do 27,5%, a dynamika przychodów z 20,5% do 16,0%. Dane pokazują więc dwa równoległe zjawiska: globalne spółki S&P 500 pozostają fundamentalnie mocne, ale spektakularna przewaga ich zysków jest w dużej mierze skoncentrowana w kilku największych firmach. Znacznie mniejszy spadek dynamiki przychodów po ich wyłączeniu sugeruje jednak, że siła sprzedaży jest bardziej szeroko rozłożona niż wzrost zysków.

Wykres US500 (interwał D1)

Kontrakt na S&P 500 notowany jest w pobliżu historycznych szczytów, ale od kilku sesji ma problem by wybić się powyżej 7800 punktów. Od 200-sesyjnej EMA200 indeks dzieli około 10% spadek, a ważne reakcje cenowe (potencjalne wsparcia) znajdują się w obszarze 7250 - 7350 ounktów,

Źródło: xStation5