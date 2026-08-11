Czy wzrosty na Wall Street sie rozkręcą? 🗽 Podsumowanie sezonu wyników w USA

- Po publikacji wyników przez 88% spółek z S&P 500 aż 86% firm przebiło prognozy EPS, a 76% zaraportowało przychody powyżej oczekiwań.
- Dynamika zysków S&P 500 za II kwartał sięga około 50% r/r, ponad dwukrotnie przewyższając 23,1% oczekiwane pod koniec czerwca i wskazując na najmocniejszy wzrost od II kwartału 2021 roku.
- Nawet po wyłączeniu Alphabetu i Amazona wzrost zysków S&P 500 wyniósłby około 28,8% r/r, co pokazuje, że siła sezonu wynikowego nie ogranicza się wyłącznie do największych spółek.
- Po publikacji wyników przez 88% spółek z S&P 500 aż 86% firm przebiło prognozy EPS, a 76% zaraportowało przychody powyżej oczekiwań.
- Dynamika zysków S&P 500 za II kwartał sięga około 50% r/r, ponad dwukrotnie przewyższając 23,1% oczekiwane pod koniec czerwca i wskazując na najmocniejszy wzrost od II kwartału 2021 roku.
- Nawet po wyłączeniu Alphabetu i Amazona wzrost zysków S&P 500 wyniósłby około 28,8% r/r, co pokazuje, że siła sezonu wynikowego nie ogranicza się wyłącznie do największych spółek.
Sezon wyników za II kwartał wg. danych FactSet potwierdza bardzo dobrą kondycję fundamentalną największych amerykańskich spółek. Skala pozytywnych zaskoczeń jest wysoka zarówno na poziomie zysków, jak i przychodów, a dynamika EPS zdecydowanie przewyższa oczekiwania sprzed rozpoczęcia sezonu. Jednocześnie wycena S&P 500 pozostaje podwyższona, co oznacza, że dalsze wzrosty indeksu będą coraz bardziej zależne od utrzymania wysokiego tempa wzrostu zysków. Mocne fundamenty mają jednak swoją cenę, choć nie uważamy tej wyceny na tym etapie za bardzo wymagającej.
- Po publikacji wyników przez 88% spółek z S&P 500 aż 86% firm przebiło oczekiwania dotyczące EPS, a 76% zaraportowało przychody powyżej konsensusu. Pokazuje to, że pozytywne zaskoczenia nie ograniczają się wyłącznie do strony kosztowej, ale są widoczne również w sprzedaży.
- Dynamika zysków S&P 500 za II kwartał wynosi obecnie 50,4% r/r. Jeśli taki wynik utrzyma się po zakończeniu sezonu, będzie to najwyższe tempo wzrostu zysków indeksu od II kwartału 2021 roku, kiedy wyniosło 91,6%.
- Skala poprawy względem wcześniejszych oczekiwań jest wyjątkowo duża. Jeszcze 30 czerwca rynek zakładał wzrost zysków o 23,1% r/r, podczas gdy obecnie jest to 50,4%, czyli ponad dwukrotnie więcej.
- Co istotne, poprawa wyników ma szeroki charakter. Wszystkie 11 sektorów S&P 500 raportuje obecnie wyższe zyski niż zakładano pod koniec czerwca, dzięki pozytywnym niespodziankom w raportach oraz rewizjom prognoz EPS w górę.
- Wskaźnik ceny do oczekiwanych zysków dla S&P 500 wynosi około 20x, wobec średniej 19,9x z ostatnich pięciu lat i 19x z ostatniej dekady. Rynek nie jest więc tani, ale przy obecnej dynamice wyników wysoka wycena znajduje znacznie mocniejsze uzasadnienie fundamentalne niż w sytuacji, gdyby wzrost indeksu wynikał głównie z ekspansji mnożników.
Rekord za rekordem - Amazon wspiera Wall Street
Wyniki są bardzo mocnym argumentem dla amerykańskiego rynku akcji, choć część imponującej dynamiki zysków wynika z wyjątkowo wysokich wyników największych spółek. W ciągu zaledwie tygodnia dynamika zysków S&P 500 wzrosła z 38% do 47,4% r/r, a osiem sektorów notuje już dwucyfrowy wzrost. Co istotne, nawet po wyłączeniu dwóch największych kontrybutorów wyniki całego indeksu pozostają bardzo solidne.
- Zyski spółek z S&P 500 rosną obecnie o 47,4% r/r, wobec 38% jeszcze tydzień wcześniej. Jeśli wynik się utrzyma, będzie to najwyższa dynamika od II kwartału 2021 roku.
- Po wyłączeniu Alphabetu i Amazona dynamika zysków S&P 500 spadłaby z 47,4% do 28,8% r/r. To jednak nadal bardzo mocny wynik – byłby to drugi kolejny kwartał ze wzrostem zysków przekraczającym 20% oraz siódmy z rzędu z dwucyfrową dynamiką.
- Aż osiem sektorów S&P 500 notuje dwucyfrowy wzrost zysków. Najmocniej wyróżniają się Energy (+135,3% r/r), Communication Services (+109,8%), Consumer Discretionary (+90,7%) oraz Information Technology (+69,4%).
- Amazon był głównym źródłem poprawy zagregowanych wyników w ostatnim tygodniu. Spółka zaraportowała EPS na poziomie 5,75 USD wobec oczekiwanych 1,82 USD i odpowiadała za 76% wzrostu wartości zysków S&P 500 w tym okresie.
- Wysoki EPS Amazona został jednak znacząco podbity przez 53,4 mld USD pozostałych przychodów przed opodatkowaniem, związanych przede wszystkim z inwestycją w Anthropic. Oznacza to, że część spektakularnego wzrostu zysków indeksu nie wynika bezpośrednio z poprawy podstawowej działalności operacyjnej.
- Amazon jest obecnie drugim największym kontrybutorem do wzrostu zysków S&P 500, ustępując jedynie Alphabetowi. Wyniki Alphabetu również zostały istotnie wsparte przez efekty wyceny inwestycji kapitałowych.
Źródło: FactSet
Wąska grupa firm poprawia średni wynik
Spółki z S&P 500 o większej ekspozycji na rynki zagraniczne radzą sobie w obecnym sezonie wynikowym zdecydowanie lepiej niż firmy skoncentrowane na rynku amerykańskim. Jest to szczególnie interesujące w kontekście relatywnie mocnego dolara, który teoretycznie powinien ograniczać wartość zagranicznych przychodów i zysków po przeliczeniu na USD. Dane pokazują jednak, że międzynarodowa część indeksu utrzymuje bardzo wysoką dynamikę zarówno zysków, jak i sprzedaży.
- Spółki generujące ponad 50% sprzedaży poza USA notują wzrost zysków o 74,7% r/r, wobec 35,5% w przypadku firm uzyskujących większość przychodów na rynku amerykańskim. Dla całego S&P 500 dynamika wynosi 47,4%.
- Podobną przewagę widać w przychodach. Sprzedaż spółek z większą ekspozycją międzynarodową rośnie o 20,5% r/r, wobec 12,0% dla firm skoncentrowanych na USA i 14,1% dla całego indeksu.
- Mocny dolar nie przełożył się więc dotychczas na słabsze zagregowane wyniki amerykańskich spółek o globalnym profilu działalności. Wskazuje to, że dynamika ich biznesu była wystarczająco silna, aby przeważyć nad potencjalnie niekorzystnym efektem walutowym.
- Za znaczną część przewagi odpowiadają jednak największe spółki. Alphabet, Exxon Mobil i Chevron znajdują się w pierwszej piątce kontrybutorów zarówno do wzrostu zysków, jak i przychodów w grupie firm o większej ekspozycji zagranicznej.
- Po wyłączeniu Alphabetu, Exxon Mobil i Chevronu wzrost zysków spółek z międzynarodową ekspozycją spadłby z 74,7% do 27,5%, a dynamika przychodów z 20,5% do 16,0%.
- Dane pokazują więc dwa równoległe zjawiska: globalne spółki S&P 500 pozostają fundamentalnie mocne, ale spektakularna przewaga ich zysków jest w dużej mierze skoncentrowana w kilku największych firmach. Znacznie mniejszy spadek dynamiki przychodów po ich wyłączeniu sugeruje jednak, że siła sprzedaży jest bardziej szeroko rozłożona niż wzrost zysków.
Wykres US500 (interwał D1)
Kontrakt na S&P 500 notowany jest w pobliżu historycznych szczytów, ale od kilku sesji ma problem by wybić się powyżej 7800 punktów. Od 200-sesyjnej EMA200 indeks dzieli około 10% spadek, a ważne reakcje cenowe (potencjalne wsparcia) znajdują się w obszarze 7250 - 7350 ounktów,
Źródło: xStation5
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