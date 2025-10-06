COCOA odbija 2% od 20-miesięcznego dołka🍫

Najważniejsze wnioski Kontrakty na kakao odnotowały 20-miesięczny dołek w Londynie

Kurs odbił się od 200-tygodniowej EMA

COCOA: +2%

Kontrakty terminowe na kakao (COCOA) przerywają 4-dniową serię spadków, znajdując wsparcie na 200-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA200, czarny). Ceny kakao na giełdzie w Londynie odbiły się dzisiaj od 20-miesięcznego dołka (aktualnie: +2,2%), jednak wciąż poprawiające się perspektywy dla podaży będą prawdopodobnie dalej wywierać presję na cenie surowca. Według ankiety przeprowadzonej przez agencję Bloomberga, stabilizujące się warunki pogodowe w Afryce Zachodniej oraz inwestycję farmerów w większe uprawy mogą doprowadzić w nadchodzącym sezonie do nadpodaży kakao rzędu 186 tys. ton. COCOA od 8 tygodni odnotowuje regularne spadki, sprowadzając RSI na interwale W1 do granicy wyprzedania. Źródło: xStation5

