NATGAS bez znaczącej reakcji na niższe od prognoz dane EIA

Zmiana zapasów gazu w USA wg. raportu EIA (w miliardach stóp sześciennych - bcf): -249 ncf (Prognoza -258 bcf, Poprzednio -360 bcf)
Podsumowanie Dnia: Dzień bez emocji na rynkach
Kiedy AI staje się ryzykiem
Komentarz Giełdowy: Spokojna sesja przed falą danych i końcem sezonu wyników
W Ameryce święto, a Wall Street odpoczywa 🏛️
