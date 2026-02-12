Komentarz giełdowy: Czy rynek odwraca się od sektora technologii?

Spółki technologiczne pozostają w centrum uwagi rynku oraz na szczytach wycen — i są ku temu bardzo dobre powody. Obietnice związane z rewolucją AI nie są jedynym, a w wielu przypadkach nawet nie głównym motorem wzrostu. Spółki technologiczne wspięły się na swoje miejsce dzięki rentownym i skalowalnym biznesom. Dziś jednak te fundamenty coraz częściej są kwestionowane, stając się jedynie sposobem finansowania inwestycji w AI.
Tworzy to szereg ryzyk na kilku płaszczyznach, ryzyk, które dla wielu zarządzających stają się coraz mniej symetryczne. Na fali tych obaw obserwować można coraz poważniejszą rotację sektorową. Główne pytanie, jakie powinni zadać sobie inwestorzy, brzmi: czy obecne przepływy to jedynie odosobnione rebalansowanie portfeli, czy dopiero początek systemowego zwrotu?
Docelowym kierunkiem dla kapitału wydają się spółki przemysłowe i wydobywcze. Według raportów Bloomberga i Goldman Sachs skokowo rośnie zainteresowanie podmiotami z sektora produkcji, a klienci coraz częściej szukają na nie ekspozycji m.in. przez ETF-y. Podmioty „fizyczne”, kapitało- i pracochłonne, mogą otrzymać drugą, albo trzecią, młodość, w zależności od perspektywy. Jak wyglądają perspektywy przemysłu?
Wskaźniki takie jak PMI czy inne ankiety pozostają zróżnicowane, jednak wskazują na powrót do ekspansji. REIT-y przemysłowe raportują rekordowe obłożenie, a wyceny spółek dostarczających narzędzia, rozwiązania i maszyny „podrywają się do lotu”. Przykładem mogą być Zebra czy Caterpillar. Odrodzenia przemysłu nie zwiastują natomiast dane o zatrudnieniu. Przemysł był jednym z sektorów gospodarki, który stracił najwięcej etatów, jednak nie musi to oznaczać pogorszenia koniunktury. Automatyzacja, którą od kilku kwartałów odmieniamy przez wszystkie przypadki, jest domeną przemysłu, a nie IT czy usług. Fala inwestycji, innowacji i zmiany sentymentu przynosi wymierne korzyści operacyjne. Przemysł nie przestaje istnieć, jedynie przestaje potrzebować ludzi.
Teza wzrostowa jest jeszcze silniejsza w przypadku spółek wydobywczych i przetwórczych.
Agencje i instytuty badające rynki przewidują narastające deficyty niemal wszystkich kluczowych dla przemysłu surowców (poza energetycznymi). Inwestycje jednak ewidentnie nie nadążają, a niedobory i tak są odsunięte w czasie, jednak ten stan nie może trwać w nieskończoność.
Teza jest solidna, jednak pozostaje pytanie: czy jeden z kluczowych warunków takiej alokacji aktywów ma sens? Jednym z głównych powodów odpływu od spółek technologicznych miałaby być dywersyfikacja. Czy jest to jednak dywersyfikacja w warunkach, w których coraz większą część portfela zamówień całego sektora stanowią zakupy dla centrów danych i sieci przesyłowej budowanej przez wspomniane spółki technologiczne? Nie jest to pełne rozmycie ryzyk, jednak istnieje duża szansa, że sektor produkcyjno-wytwórczy może w najbliższych kwartałach nadgonić względem hegemonów wycen z Doliny Krzemowej.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB
Podsumowanie Dnia: Dzień bez emocji na rynkach
Kiedy AI staje się ryzykiem
Komentarz Giełdowy: Spokojna sesja przed falą danych i końcem sezonu wyników
W Ameryce święto, a Wall Street odpoczywa 🏛️
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.