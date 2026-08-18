COFFEE szybuje ponad 3% ☕️

Kontrakty terminowe na kawę zyskują ponad 3% wraz z tym jak krótkoterminowe ograniczenia podaży nakładają się na dynamikę wygasania kontraktów. Wzrosty odzwierciedlają napięcie na rynku, gdzie natychmiastowa dostępność towaru konkuruje ze zrównoważonymi perspektywami na odbicie produkcji w nadchodzących miesiącach.
Dynamika krzywej terminowej: pogłębiające się backwardation
Krzywa terminowa kontraktów na kawę staje się coraz bardziej stroma w związku z tym, że kontrakty z najbliższą dostawą handlują z agresywną premią względem późniejszych terminów zapadalności.
Bieżące dane cenowe wskazują na gwałtowny wzrost notowań kontraktów wrześniowych w kierunku 3,47–3,60 USD/funt, podczas gdy kontrakty w dalszej części krzywej gwałtownie spadają w stronę 3,18 USD/funt dla serii grudniowej oraz poniżej 3,00 USD/funt dla terminów zapadalności w latach 2027/2028.
Tak stroma krzywa sygnalizuje poważny deficyt na rynku spot. W warunkach niedoboru fizycznego surowca kupujący płacą znaczną premię za natychmiastową dostawę zamiast czekać, aż przyszłe, obarczone pewną niepewnością zbiory trafią do portów.
Krzywe terminowe kontraktów na kawę (obecna na biało, wczorajsza na niebiesko, sprzed miesiąca na żółto). Źródło: Bloomberg Finance LP
Dlaczego spread wrzesień–grudzień się rozszerza?
Różnica cenowa pomiędzy wygasającym wkrótce kontraktem wrześniowym a późniejszym kontraktem grudniowym drastycznie się powiększyła, dochodząc do niemal 30 centów/funt (wobec 27,20 centa/funt na poprzednim zamknięciu).
Kluczowe czynniki napędzające wzrost spreadu:
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W miarę jak kontrakt na arabikę na wrzesień zbliża się do wygaśnięcia, posiadacze krótkich pozycji stoją przed przymusowym wyborem: dostarczyć fizyczną kawę albo odkupić swoje pozycje na rynku terminowym. Pośpieszne zamykanie krótkich pozycji wywołało agresywny short squeeze, gwałtownie redukując liczbę otwartych pozycji (open interest) i windując ceny na rynku spot.
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Zapasy na giełdzie ICE konsekwentnie spadają od ponad miesiąca, osiągając wieloletnie minima.
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Opóźnienia w zbiorach w Brazylii spowolniły napływ pierwszych partii surowca na rynek. Jednocześnie poważne przeszkody logistyczne w Kolumbii po silnym trzęsieniu ziemi, spotęgowane stratami w zbiorach śródrocznych z powodu nadmiernych opadów, ograniczyły krótkoterminowy strumień eksportu.
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Choć bieżące dostawy fizyczne są zablokowane lub opóźnione, konsensus rynkowy wciąż zakłada obfite zbiory w Brazylii w dalszej części sezonu 2026/27. Tworzy to wyraźne rozszczepienie rynku: wysokie ceny dziś i oczekiwane złagodzenie presji podażowej w przyszłości.
Spready kalendarzowe na kawie znajdują się na wieloletnich maksimach. Źródło: Bloomberg Finance LP
Perspektywy pogodowe w kluczowych regionach upraw
Fundamenty rynku fizycznego pozostają silnie powiązane z warunkami pogodowymi u głównych producentów arabiki i robusty:
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Brazylia: Występuje sezonowa susza w centralnych pasach upraw, co wciąż negatywnie wpływa na kondycję drzewek i rozwój ziaren.
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Kolumbia i Ameryka Środkowa: Kolumbia zmaga się z utrzymującymi się zakłóceniami w eksporcie wywołanymi nadmiernymi opadami deszczu oraz zniszczeniami sejsmicznymi, podczas gdy Meksyk raportuje korzystne warunki dla upraw.
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Afryka Wschodnia i Zachodnia: Na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Ghanie oraz u producentów z Afryki Wschodniej (Etiopia, Kenia, Tanzania) występują lokalne i rozproszone opady deszczu przy temperaturach zbliżonych do normy lub powyżej niej.
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Region Azji i Pacyfiku: Wietnam korzysta z przeważnie korzystnych deszczy monsunowych wspierających wegetację robusty, z kolei w Indonezji utrzymują się umiarkowane warunki przy trwającej sezonowej suszy.
Analiza techniczna: COFFEE (D1)
Kontrakty na arabikę notują dziś silne odbicie, dynamicznie wybijając się powyżej EMA30 (318,85 USD). Cena stabilnie utrzymuje się wokół poziomu EMA10 (323,36 USD). Pomimo niedawnej, wielotygodniowej konsolidacji oraz gwałtownego spadku wywołanego rolowaniem kontraktu, układ techniczny pozostaje prowzrostowy. Układ średnich kroczących potwierdza byczą strukturę rynku, z EMA10 znajdującą się powyżej EMA30 i EMA100. Utrzymanie impetu powyżej wsparcia EMA10 chroni szerszy trend wzrostowy, otwierając kupującym drogę do testu zniesienia 23,6% Fibonacciego (330,07 USD) oraz ostatnich lokalnych szczytów w rejonie 350 USD.
Źródło: xStation5
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