Creotech dzieli się na dwa światy: kosmos i komputery kwantowe🚀

Zakończenie procesu podziału Creotech Instruments to ważny krok nie tylko dla samej organizacji, ale również dla całego krajowego rynku kapitałowego. W jego wyniku wyodrębniono nowy podmiot Creotech Quantum, który będzie rozwijał technologie komputerów kwantowych, podczas gdy dotychczasowa spółka skoncentruje się na działalności kosmicznej. Taka decyzja porządkuje strukturę biznesową i jednocześnie wzmacnia potencjał obu obszarów.

Kluczowe jest to, że mówimy o dwóch segmentach, które należą do najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju globalnej gospodarki. Zarówno sektor kosmiczny, obejmujący technologie satelitarne i rozwiązania orbitalne, jak i obszar komputerów kwantowych są powszechnie uznawane za fundamenty przyszłości. Rozdzielenie tych działalności pozwala każdej ze spółek w pełni skoncentrować się na własnej ścieżce wzrostu i maksymalnie wykorzystać nadchodzące trendy technologiczne, bez rozpraszania zasobów czy mieszania odmiennych modeli biznesowych.

Z perspektywy inwestorów oznacza to większą przejrzystość oraz możliwość bardziej precyzyjnej oceny potencjału każdej ze spółek. Biznes kosmiczny, rozwijany przez Creotech Instruments, może być postrzegany jako coraz bardziej komercyjny i skalowalny segment, natomiast Creotech Quantum zapewnia ekspozycję na przełomowe, choć wciąż we wczesnej fazie rozwoju, technologie o bardzo wysokim potencjale wzrostu. W efekcie rynek otrzymuje dwa wyraźnie zdefiniowane profile inwestycyjne zamiast jednego, złożonego organizmu.

Istotnym katalizatorem dla całej historii pozostaje planowany debiut Creotech Quantum na Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, który planowany jest na połowę kwietnia. Może on przyciągnąć uwagę inwestorów poszukujących dostępu do najbardziej zaawansowanych technologii i jednocześnie stać się jednym z pierwszych w Polsce przykładów spółki publicznej skoncentrowanej na rozwiązaniach kwantowych. To z kolei zwiększa znaczenie całego wydarzenia, wykraczając poza ramy pojedynczej transakcji.

W szerszym ujęciu podział Creotech można traktować jako przykład dojrzewania polskiego rynku kapitałowego, który coraz lepiej odpowiada na potrzeby spółek technologicznych o globalnych ambicjach. Jeżeli debiut Creotech Quantum zakończy się sukcesem, może on stać się impulsem dla rozwoju segmentu deep tech w Polsce i zachęcić kolejne innowacyjne firmy do sięgania po kapitał publiczny.

Cała operacja wzmacnia więc nie tylko fundamenty obu biznesów, ale również buduje nową, atrakcyjną narrację inwestycyjną. W jednym miejscu inwestorzy otrzymują ekspozycję na sektor kosmiczny, w drugim na technologie kwantowe, czyli dwa obszary, które mają potencjał kształtować gospodarkę w nadchodzących dekadach.

