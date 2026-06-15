🔴IPO SpaceX: kosmiczna wizja Elona Muska czy finansowa iluzja?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania dotyczącego analizy minionego największego IPO w historii czyli SpaceX.
SpaceX od lat buduje narrację o podboju kosmosu, technologicznej rewolucji i przyszłości ludzkości poza Ziemią. Za wielkimi obietnicami pojawiają się jednak liczby, które mogą mocno studzić entuzjazm inwestorów: miliardowe straty, kontrowersyjna skorygowana EBITDA, ogromne nakłady na AI i wycena, która wydaje się oderwana od obecnego modelu biznesowego spółki.
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