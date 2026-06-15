US Open: Wall Street w euforii po ogłoszeniu porozumienia USA–Iran

Wall Street rozpoczął tydzień od silnych wzrostów po informacjach o osiągnięciu porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Choć formalne podpisanie dokumentu zaplanowano na 19 czerwca, a samo porozumienie zakłada jedynie 60-dniowe zawieszenie broni oraz kontynuację negocjacji, inwestorom wystarczył sam fakt wyraźnej deeskalacji napięć na Bliskim Wschodzie.

Jeszcze kilka dni temu rynki musiały uwzględniać scenariusz dalszej eskalacji konfliktu, potencjalnych zakłóceń w dostawach ropy oraz wzrostu presji inflacyjnej. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Inwestorzy zaczęli wyceniać spadek ryzyka geopolitycznego, co natychmiast przełożyło się na wzrost apetytu na ryzyko i powrót kapitału do amerykańskich akcji.

Największym beneficjentem tej zmiany nastrojów jest sektor technologiczny. Spółki związane ze sztuczną inteligencją, półprzewodnikami oraz infrastrukturą centrów danych należą do liderów wzrostów. Dla rynku jest to klasyczny sygnał przejścia do trybu „risk on”, w którym inwestorzy ograniczają defensywne pozycje i ponownie koncentrują się na aktywach oferujących najwyższy potencjał wzrostu.

Kluczowe znaczenie ma również reakcja rynku ropy. Perspektywa utrzymania otwartej Cieśniny Ormuz oraz zmniejszenie ryzyka zakłóceń dostaw spowodowały wyraźną przecenę surowca. Z punktu widzenia Wall Street nie chodzi jednak wyłącznie o samą ropę. Niższe ceny energii oznaczają mniejszą presję kosztową dla przedsiębiorstw, bardziej stabilne oczekiwania inflacyjne i potencjalnie korzystniejsze warunki dla amerykańskiej gospodarki w drugiej połowie roku.

To właśnie ten element wydaje się dziś najważniejszy dla inwestorów. Po miesiącach obaw o inflację, ceny energii oraz wpływ konfliktów geopolitycznych na globalny wzrost gospodarczy rynek otrzymał argument przemawiający za bardziej optymistycznym scenariuszem makroekonomicznym. W efekcie rosną nie tylko największe spółki technologiczne, ale również szeroki rynek reprezentowany przez S&P 500 i Nasdaq.

Warto zauważyć, że obecne wzrosty mają charakter przede wszystkim sentymentalny. Inwestorzy nie reagują jeszcze na konkretne efekty gospodarcze porozumienia, lecz na zmianę oczekiwań dotyczących przyszłości. Rynek wycenia dziś prawdopodobieństwo bardziej stabilnego otoczenia geopolitycznego, niższej zmienności na rynku energii oraz mniejszego ryzyka pojawienia się nowych impulsów inflacyjnych.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie zagrożenia zniknęły. Przed stronami nadal stoją trudne negocjacje dotyczące programu nuklearnego Iranu, przyszłości sankcji oraz długoterminowych gwarancji bezpieczeństwa. Każde niepowodzenie rozmów mogłoby szybko odwrócić część obecnego optymizmu i ponownie zwiększyć awersję do ryzyka.

Na ten moment Wall Street wysyła jednak jasny sygnał. Inwestorzy traktują porozumienie pomiędzy Waszyngtonem a Teheranem jako czynnik zmniejszający jedno z największych źródeł niepewności na świecie. Spadająca ropa, rosnące notowania spółek technologicznych oraz wyraźny napływ kapitału do akcji pokazują, że rynek uznał ten rozwój wydarzeń za pozytywny zarówno dla gospodarki, jak i dla przyszłych wyników amerykańskich przedsiębiorstw.

Źródło: XTB Research

Kontrakty terminowe na indeks S&P 500 wyraźnie rosną, ponieważ inwestorzy pozytywnie reagują na potwierdzenie porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Rynek interpretuje te informacje jako istotne zmniejszenie ryzyka geopolitycznego, co przekłada się na wzrost apetytu na ryzyko i powrót kapitału do amerykańskich akcji. Dodatkowym wsparciem jest spadek cen ropy naftowej, który może ograniczyć presję inflacyjną i poprawić perspektywy dla gospodarki USA. W efekcie Wall Street szykuje się dziś na mocne otwarcie, a większość kontraktów terminowych świeci na zielono.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Akcje SpaceX(SPCX.US) zyskują dziś ponad 6%, kontynuując imponujący rajd po rekordowym debiucie na Nasdaq, podczas którego kurs wzrósł o 19% już pierwszego dnia notowań. Inwestorzy koncentrują się przede wszystkim na długoterminowym potencjale spółki w obszarach usług kosmicznych, komunikacji satelitarnej oraz infrastruktury wspierającej rozwój sztucznej inteligencji. Dodatkowym impulsem okazały się ambitne prognozy Elona Muska dotyczące możliwości osiągnięcia 1 biliona dolarów rocznych przychodów do 2030 roku.

Akcje producentów chipów mocno rosną po informacjach o przełomie w rozmowach pomiędzy USA i Iranem. Wśród liderów wzrostów znajdują się ARM(ARM.US), Nvidia(NVDA.US), AMD(AMD.US) oraz Intel(INTC.US), które korzystają zarówno z poprawy nastrojów na Wall Street, jak i utrzymującego się entuzjazmu wokół sztucznej inteligencji. Spadek napięć geopolitycznych i przecena ropy zmniejszają obawy o inflację, co skłania inwestorów do zwiększania ekspozycji na najbardziej dynamiczne spółki technologiczne.

Silne wzrosty notują również KLA(KLAC.US), Applied Materials(AMAT.US) oraz Lam Research(LRCX.US), czyli spółki dostarczające kluczowe maszyny i technologie wykorzystywane przy produkcji zaawansowanych półprzewodników. Inwestorzy traktują je jako pośrednich beneficjentów boomu na sztuczną inteligencję, ponieważ rosnący popyt na układy AI wymusza wielomiliardowe inwestycje w nowe fabryki i moce produkcyjne.