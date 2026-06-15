NVIDIA szuka nowej drogi do Chin. Procesory Vera mogą otworzyć alternatywny kanał wzrostu

Jak wspominaliśmy w naszym niedawnym materiale z końca poprzedniego tygodnia, NVIDIA zaczęła coraz wyraźniej budować alternatywną ścieżkę obecności na rynku chińskim po tym, jak restrykcje eksportowe skutecznie odcięły dostęp do najbardziej zaawansowanych układów GPU. Wówczas zwracaliśmy uwagę, że zamiast klasycznego „powrotu do Chin” poprzez dotychczasowe produkty, firma może próbować wejść na ten rynek bocznym kanałem, wykorzystując segmenty mniej obciążone regulacyjnie, a jednocześnie strategicznie istotne dla rozwoju infrastruktury AI.

Ten scenariusz zaczyna dziś nabierać bardziej konkretnego kształtu wraz z rosnącą ekspozycją NVIDIA na procesory Vera, które firma aktywnie proponuje wybranym klientom w Chinach. Według najnowszych doniesień rynkowych, spółka rozpoczęła już przyjmowanie zamówień, a pierwsze dostawy mogą zostać zrealizowane już w sierpniu. Co istotne, nie są to jedynie wstępne rozmowy handlowe, ale również pierwsze testowe wdrożenia, obejmujące konfiguracje serwerowe, wykorzystywane do oceny wydajności w środowiskach centrów danych.

Sama architektura Vera stanowi istotne odejście od dotychczasowego, najbardziej rozpoznawalnego portfolio NVIDIA. Jest to procesor CPU oparty na architekturze ARM, zaprojektowany z myślą o nowej generacji obciążeń związanych z tzw. agentic AI, czyli systemami zdolnymi do realizowania bardziej złożonych, wieloetapowych zadań w sposób częściowo autonomiczny. W praktyce oznacza to wejście NVIDIA w segment tradycyjnie zdominowany przez Intela i AMD, który jednocześnie podlega znacznie łagodniejszym ograniczeniom eksportowym niż zaawansowane akceleratory GPU.

Według dostępnych analiz i informacji rynkowych, Vera ma oferować zauważalny skok wydajności w wybranych zastosowaniach AI, względem konkurencyjnych rozwiązań w określonych scenariuszach obliczeniowych. To właśnie ten element ma stanowić jeden z kluczowych argumentów w rozmowach z chińskimi operatorami centrów danych, którzy z jednej strony pozostają pod presją rozwoju własnych technologii, a z drugiej wciąż poszukują najbardziej efektywnych i skalowalnych rozwiązań infrastrukturalnych.

Jednocześnie część wczesnych wdrożeń ma być realizowana poza terytorium Chin, co pozwala NVIDIA ograniczyć ryzyko regulacyjne i stopniowo wprowadzać nową platformę do ekosystemu klientów. Dopiero kolejne etapy mogą obejmować szerszą ekspozycję bezpośrednio na rynku chińskim, w zależności od dalszego rozwoju relacji handlowych pomiędzy USA a Pekinem oraz interpretacji obowiązujących ograniczeń eksportowych.

Z perspektywy rynkowej całość można postrzegać jako naturalną kontynuację wcześniej opisywanego trendu, w którym NVIDIA nie tyle odzyskuje dostęp do Chin poprzez dotychczasowe GPU, ile redefiniuje sposób obecności na tym rynku. Zamiast konfrontować się bezpośrednio z najbardziej restrykcyjnymi regulacjami, firma przesuwa ciężar w stronę CPU oraz infrastruktury serwerowej, budując bardziej elastyczny i pośredni kanał ekspansji.

Nie zmienia to jednak faktu, że strategia ta wiąże się z istotnymi wyzwaniami. Kluczowym z nich pozostaje rosnąca konkurencja lokalnych dostawców w Chinach oraz przyspieszający rozwój krajowych alternatyw sprzętowych, które w dłuższym terminie mogą ograniczyć skalę adopcji rozwiązań NVIDIA. W efekcie początkowa faza wdrożeń Vera najprawdopodobniej pozostanie selektywna i testowa, a to, czy projekt faktycznie otworzy nowy rozdział wzrostu, będzie zależało od jego zdolności do utrzymania przewagi technologicznej w coraz bardziej wymagającym i upolitycznionym środowisku rynkowym.

Źródło: xStation5