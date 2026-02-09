Crypto news: Bitcoin spada poniżej 70 tys. USD 🚨 Kryptowaluty łapią zadyszkę?

Kryptowaluty mocno odbiły w ubiegły piątek, po rekordowych spadkach, które ściągnęły cenę Bitcoina do 60 tys. USD i skutkowały rekordową falą likwidacji wzrostowych pozycji także na rynku 'altcoinów'. W weekend zmienność kryptowalut po ogromnych wzrostach była ograniczona, a w poniedziałek obserwujemy jak Bitcoin ponownie cofa się poniżej 70 tys. USD. Ethereum [róbuje utrzymać się powyżej 2000 USD.
- Napływy do funduszy ETF pozostają bardzo ograniczone, a aktywność rynku opcji sugeruje apetyt na 'hedging' i potencjalne hamowanie silnych wzrostów cen. W piątek fundusze ETF na BTC odnotowały ponad 350 mln USD dodatnich napływów, ale ETH zarejestrowało spadek o ponad 20 mln USD - historycznie, w bessach Ethereum radziło sobie słabiej od Bitcoina i wydaje się, że to największa kryptowaluta generuje największe zainteresowanie podczas 'kupowania dołków'
- Michael Saylor ze Strategy (MSTR.US) kolejny raz używając mediów społecznościowych dał rynkom do zrozumienia, że każdy moment na zakup BTC jest dobry - rynek jednak bardzo ostorżnie podchodzi do ekspozycji Strategy, które posiada około 700 tys. BTC i średnio notuje na nich ok. 10% stratę
- Rynek uważnie przygląda się sytuacji południowokoreańskiej giełdy Bithumb, która 6 lutego w wyniku błędu przekazała użytkownikom 620 tys. BTC, mając w rezerwach ok. 175 BTC; błą został naprawiony a prawie 100% odzyskano, ale pytania budzi sam mechanizm, który pozwolił na taki scenariusz
Wykres Bitcoin i Ethereum (D1)
Cena Bitcoina znajduje się ok. 43% poniżej szczytów z października, a na interwale dziennym nawet po piątkowym odbiciu notowana jest przy RSI bliskim poziomów wyprzedania.
Źródło: xStation5
Napływy do funduszy ETF na BTC i ETH w USA
Źródło: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
W 2028 roku wartość zapadalnego długu Strategy wyniesie ok. 1 mld USD i ok. 3 mld USD w 2029 roku. Teoretycznie spółka dziś ma gotówkę by pokryć zobowiązania na rok 2028 i ok. 30% na rok 2029 - przy czym zakladając nawet drastyczny spadek rocznych kosztów operacyjnych - mogą one istotnie pogorszyć jej płynność. W roku 2030 firma będzie musiała spłacić dodatkowe 2,8 mld USD, a do 2032 kolejne 800 mln USD. Wartości nie wydają się ekstremalne - tylko pod warunkiem, że hossa Bitcoina powróci. Źródło: XTB Research, Strategy.com, Bloomberg Finance L.P
