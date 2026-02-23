Crypto news: Bitcoin traci 2% 📉 Kryptowaluty powtarzają impuls spadkowy?

Kryptowaluty notują dziś umiarkowane spadki wobec raczej ostrożnych nastrojów Wall Street i niepewności na globalnych rynkach; Bitcoin traci ponad 2%, a szeroki rynek kryptowalut wciąż ma bardzo poważny problem z napływami kapitału i zainteresowaniem inwestorów. Co interesujace, podaż stablecoina USDT spadła o ponad 3 mld USD w ciągu 2 ostatnich miesięcy, powtarzając scenariusz bessy z 2022 roku.
Dane on-chain
USDT właśnie wygenerował sygnał obserwowany wcześniej jedynie w dołku z 2022 roku. Ekstremalny stres płynności historycznie wyznaczał okazje, jednak dopiero po potwierdzeniu wyczerpania presji podażowej. Źródło: CryptoQuant
Indeks siły zakupowej na Binance spadł do poziomów obserwowanych w przeszłości. Dane wskazują na schemat: skompresowane okno popytu, rynek łapiący oddech i jeśli historia miałaby się powtórzyć - układ statystycznie częściej rozwiązywał się ruchem w górę. Źródło: CryptoQuant, Binance
Napływy do funduszy ETF na Bitcoina i Ethereum
Ostatnie kilka sesji przyniosło wciąż odpływy netto z funduszy ETF na BTC i ETH - Wall Street wciąż przeprowadza dystrybucje mimo solidnych spadków cen w ostatnich tygodniach.
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Bitcoin i Ethereum (D1, H1)
Obie kryptowaluty są po mocnych spadkach, ale jak widzimy - na interwale godzinowym presja sprzedażowa utrzymuje się w dalszym ciągu. Brak 'strukturalnego' impulsu popytowego stał się największym problemem rynku crypto - być może większym, niż 'nawis' wiszącej podaży.
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
