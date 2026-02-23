Przegląd rynkowy: przetasowania na europejskim rynku po zawirowania handlowych, na co zwrócić uwagę? 🔎

-
Europejskie giełdy handlują w większości na minusie w poniedziałek po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił nową, jednolitą 15% globalną taryfę celną, obowiązującą ze skutkiem natychmiastowym.
-
Decyzja nastąpiła po wyroku Sądu Najwyższego, który zablokował znaczną część wcześniejszego systemu ceł, co pod koniec ubiegłego tygodnia chwilowo poprawiło nastroje rynkowe. Nowa eskalacja ponownie zwiększyła niepewność handlową i obniżyła apetyt na ryzyko. Inwestorzy obawiają się wpływu na globalny wzrost oraz oczekiwania inflacyjne. Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy również wskazują na słabsze otwarcie.
-
Główne europejskie indeksy znajdują się pod presją – Euro Stoxx 50 (EU50) traci około 0,20%, a niemiecki DAX spada o około 0,44%, co odzwierciedla jego dużą ekspozycję na handel międzynarodowy. Francuski FRE40 chwilowo osiągnął nowe historyczne maksimum, po czym zaczął tracić (obecnie -0,25%). Brytyjski UK100 traci 0,25%. Szeroki indeks Stoxx 600 spada o około 0,30%, przy czym większość sektorów znajduje się pod kreską. Wśród najsłabszych są spółki przemysłowe wrażliwe na handel zagraniczny.
-
Ruchy sektorowe i pojedyncze walory są zróżnicowane. Spółki luksusowe, takie jak Kering (KER.FR +3,30%) i LVMH (MC.FR +1,50%), początkowo wspierały francuski rynek, podczas gdy firmy z sektora lotniczego i obronnego, m.in. Airbus i Thales, traciły.
-
Novo Nordisk (NOVOB.DK) traci ponad 12% po tym, jak lek na otyłość CagriSema nie osiągnął głównego celu badania klinicznego. Nasiliło to obawy o konkurencję.
-
Johnson Matthey (JMAT.UK) traci ponad 16% się po redukcji ceny sprzedaży działu Catalyst Technologies. JD Sports (JD.UK) zyskuje 5,00% po ogłoszeniu programu skupu akcji o wartości 200 mln funtów.
-
Rolls-Royce (RR.UK) traci 1,20% przed publikacją wyników w dalszej części tygodnia.
-
Dane makroekonomiczne przyniosły pewne wsparcie dla europejskich perspektyw mimo zmienności rynkowej. Niemiecki indeks klimatu biznesowego Ifo wzrósł w lutym do 88,6 pkt, nieco powyżej oczekiwań i najwyżej od sierpnia, sygnalizując ostrożne oznaki ożywienia.
-
Ostatnie dane PMI dla strefy euro z końcówki zeszłęgo tygodnia pokazały również powrót przemysłu do strefy wzrostu po kilku miesiącach spadków.
-
Prezes EBC Christine Lagarde ostrzegła, że nieprzewidywalna polityka handlowa może zakłócić inwestycje i stabilność gospodarczą. W najbliższych dniach rynek oczekuje kolejnych publikacji wyników spółek w Europie.
Komentarz giełdowy: Odwrócona bańka dot-com
PILNE: Gigantyczny przyrost zapasów w USA. Ropa utrzymuje popołudniowe spadki
US OPEN: Wall Street wstrzymuje oddech przed wynikami Nvidii
PULS GPW: Umiarkowane wzrosty po kumulacji wyników spółek
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.