Silny polski konsument napędza wzrost gospodarczy

Najnowsze dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że sprzedaż detaliczna w styczniu 2026 roku wzrosła o 4,4% w ujęciu rocznym, wyraźnie przewyższając prognozy rynkowe na poziomie 3,1%. Wynik ten pokazuje, że konsumpcja prywatna w Polsce nadal odgrywa kluczową rolę w napędzaniu wzrostu gospodarczego, mimo że styczeń tradycyjnie charakteryzuje się spadkiem wydatków po okresie świątecznym. W ujęciu miesięcznym sprzedaż zmniejszyła się o około 17,8%, co jest typowe po grudniowym szczycie zakupowym. Po uwzględnieniu czynników sezonowych wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem wyniósł 5,1%, potwierdzając stabilną aktywność konsumencką.

Dane te mają szczególne znaczenie, ponieważ wskazują nie tylko na utrzymującą się siłę codziennych zakupów, ale również na rosnącą skłonność Polaków do wydatków na dobra trwałego użytku, takie jak meble, sprzęt RTV i AGD oraz odzież. Silna konsumpcja przekłada się bezpośrednio na produkt krajowy brutto i stanowi cenny wskaźnik kondycji gospodarstw domowych. Wynik przewyższający oczekiwania analityków pozwala na bardziej optymistyczną ocenę sytuacji rynkowej, pokazując, że Polacy nadal aktywnie uczestniczą w rynku, mimo wyzwań ekonomicznych.

Analiza struktury sprzedaży detalicznej ujawnia, że tempo wzrostu nie jest jednakowe we wszystkich sektorach. Najwyższe wzrosty odnotowano w segmencie tekstyliów, odzieży i obuwia, które wzrosły ponad 17%, oraz w kategorii mebli, sprzętu RTV i AGD, które zwiększyły się o ponad 10%. Wzrost obejmował również farmaceutyki i kosmetyki, natomiast sprzedaż pojazdów, motocykli i części motoryzacyjnych pozostaje na niższym poziomie, co może wynikać z wyższych kosztów finansowania oraz przesunięcia decyzji zakupowych. Takie zróżnicowanie wskazuje, że wydatki konsumentów koncentrują się w określonych grupach produktów, a dobra traktowane jako „chcę” odgrywają coraz większą rolę.

Z punktu widzenia makroekonomicznego silna sprzedaż detaliczna korzystnie wpływa na produkt krajowy brutto i potwierdza, że konsumpcja wciąż jest fundamentem wzrostu gospodarczego. Dane wyraźnie pokazują, że Polacy nie stracili siły nabywczej i wciąż są gotowi do wydawania, co stanowi kluczowy element stabilności rynku. Informacje te pozwalają zarówno ocenić sytuację gospodarstw domowych, jak i przewidzieć dalszy potencjał rozwoju gospodarczego oraz kierunki, w jakich ewoluuje polski rynek detaliczny.

Sprzedaż detaliczna w styczniu 2026 roku dowodzi, że polski konsument pozostaje aktywny, a jego wydatki obejmują szeroki zakres, od dóbr trwałego użytku po zakupy online. Silna konsumpcja nadal wspiera produkt krajowy brutto i jest istotnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, pokazując stabilność wydatków gospodarstw domowych mimo sezonowych wahań. Jednocześnie zauważalne spadki w niektórych segmentach i zróżnicowanie tempa wzrostu w poszczególnych kategoriach pokazują, że rynek rozwija się nierównomiernie, a obserwacja kolejnych miesięcy będzie kluczowa dla oceny trwałości obecnego trendu.