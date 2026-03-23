Crypto news:🚩Bitcoin wraca do spadków. Ropa zatopi kryptowaluty?

Kryptowaluty tracą w poniedziałek, wobec słabych nastrojów na globalnych rynkach akcji, umocnienia amerykańskiego dolara i skoku rentowności obligacji Stanów Zjednoczonych. Uwaga inwetorów przesuwa się w kierunku rynków energii i kryzysu w Cieśninie Ormuz. Jednocześnie wyższe ceny kopania BTC mogą przełożyć się na intensywniejszą wyprzedaż BTC przez tzw. górników.

Rosnące ryzyko inflacyjne winduje rentowności i w krótkim terminie prowadzi do uruchamiania rynkowych mechanizmów 'hedgujących' na wypadek powrotu jastrzębiej polityki banków centralnych - ryzykowne aktywa tracą

Ropa notowana jest w pobliżu 110 USD za baryłkę, a zgodnie z komunikatem Donalda Trumpa, Iran ma jeszcze ok. 14 godzin na 'całkowite otwarcie Cieśniny Ormuz' - w innym przypadku zostanie uderzona infrastruktura krytyczna kraju

Teheran jak dotąd wyraźnie oponuje i zagroził kontratakami na infrastrukutrę krytyczą w całym regionie m.in. wodociągi - kluczowe dla całego, otaczającego go świata arabskiego

Zgodnie z źródłami m.in. Jerusalem Post, lądowa operacja w Iranie wydaje się niezbędna i wstępnie dotyczyć może obiektów nuklearych w Isfahanie czy Natanz oraz wyspy Chark - najważniejszej dla eksportu ropy z Iranu

Korelacja Bitcoina z S&P 500 najniższa od lat

Korelacja między BTC a S&P 500 spadła do najniżśzego poziomu od 2020 roku, ale co istotne - Bitcoin zaczął spadać dużo wcześniej, nim rynek akcji rozpoczął korektę. W takim wariancie możemy oczekiwać, że bez powrotu BTC na wzrostowe tory, podbicia na indeksach mogą być raczej okazjami do realizacji zysków, nie zmiany trendu na wzrostowy.

Źródło: CryptoQuant

Bitcoin coraz bliżej poziomów do akumulacji?

Wycena BTC on-chain wskazuje na coraz bliższe 'atrakcyjnych' poziomy z poprzednich rynków niedźwiedzia w 2020 i 2022 roku. Z drugiej strony dla BTC kryzys spowodowany drożęjącymi cenami ropy wydaje się czymś nowym i nie jest pewne ani jak zareagują w średnim terminie rynku, ani czy sytuacja zostanie szybko rozwiązana. Wydaje się, że spadki mogłyby wyhamować w okolicach 45 tys. USD - gdyby doszło do kolejnej fali wyprzedaży.

Źródło:CryptoQuant, TradingView

Wykresy Bitcoin i Etherum (D1)

Bitcoin cofnął się blisko 10% z lokalnego szczytu i notowany jest ponownie przy 68 tys. USD 'w pół drogi' między 60 tys. USD (lokalne minimum), a 75 tys. USD (lokalny szczyt). Jeśli historia z bessy 2022 roku miałaby się powtórzyć, możemy zobaczyć kolejny, silny i być może ostatni impuls spadkowy, który zniesie ceny w stronę ok. 45 tys. USD.

Źródło: xStation5

W przypadku Ethereum widzimy, że ostatni (trzeci) impuls mógłby spowodować wyprzedaż do ok. 1200 USD. ETH przetestowałoby wówczas minima z 2022 roku. Skok powyżej EMA200 (2900 USD) mógłby odwrócić trend na wzrostowy,

Źródło: xStation5