Market wrap: Mocna wyprzedaż na europejskich akcjach w obliczu kryzysu energetycznego 🔔

Europejskie giełdy rozpoczęły tydzień od silnych spadków, ponieważ eskalacja konfliktu z Iranem doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen ropy i wywołała sentyment risk-off.

Indeks STOXX 600 traci nawet 2,00%, pogłębiając ubiegłotygodniowy spadek o 5,51%, co pozostawia indeks niemal 7,30% poniżej lutowego rekordu. Główne indeksy, w tym DE40, FRA40, UK100, SPA35 tracą w przedziale 1,50-2,50%. Indeks zmienności VSTOXX zyskuje prawie 4,00% do 30,30 punktów - najwyżej od kwietnia. Ceny ropy wzrosły o ponad 50%% tylko w marcu, chwilowo zbliżając się do 120 USD za baryłkę, po eskalacji ataków na irańską infrastrukturę energetyczną i zakłóceniach transportu przez Cieśninę Ormuz. Tym samym unieruchamiając kluczowy szlak dla około 20 mln baryłek dziennie globalnej podaży Ceny gazu w Europie gwałtownie wzrosły w obawie przed zakłóceniami dostaw. Kontrakty na gaz ziemny podskoczyły o ponad 14% do 62 EUR/MWh, po wcześniejszym 65% wzroście w poprzednim tygodniu z poziomu ok 30 EUR/MWh.,

Przepływy LNG się zmniejszyły, a instalacja Ras Laffan LNG w Katarze została zamknięta. Jednocześnie poziom magazynów gazu w UE pozostaje poniżej 30%, co zwiększa obawy o niedobory energii.

Niemcy odnotowały gwałtowny spadek zamówień w przemyśle o 11,1% m/m w styczniu, znacznie gorszy od oczekiwanych –4,5%, odwracając grudniowy wzrost o +6,4%. Zamówienia krajowe spadły o 16,2%, a zagraniczne o 7,1%, podczas gdy produkcja przemysłowa obniżyła się o 0,5%. Słabość wynikała głównie z dużej zmienności – w sektorze wyrobów metalowych zamówienia spadły o 39,4%, a branża motoryzacyjna wzrosła o 10,4%.

Rentowności europejskich obligacji rządowych również zyskują, a inwestorzy zaczęli wyceniać podwyżkę stóp EBC o 25 pb do lipca.

Spółki energetyczne były jednymi z nielicznych beneficjentów wzrostu cen ropy, podczas gdy większość sektorów spadała. Sektor bankwoy traci ponad 3,2%, nieruchomości 3,1%, a sektor surowców podstawowych był wśród największych przegranych. Linie lotnicze znalazły się pod presją rosnących kosztów paliwa – Lufthansa spadła o 3,9%, a Air France-KLM o 4,1%. Akcje spółek zbrojeniowych zyskują, w tym włoskiej firmy Leonardo (+4,00%).

Wśród dużych spółek Rolls-Royce traci 3,83%, a Anglo American o około 6,30%, odzwierciedlając szeroką wyprzedaż w sektorach cyklicznych. Roche stracił 4,75% po tym, jak jego doustny lek na raka piersi nie spełnił głównego celu badania klinicznego.

Iran ogłosił Mojtabę Chameneiego nowym Najwyższym Przywódcą, co wzmacnia bardziej twardą linię polityczną w trakcie trwającej wojny z USA i Izraelem.

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa ostrzegła polityków, aby „przygotowali się na historyczne szoki”.

