Bitcoin utrzymuje się w rejonie 64 tys. USD, a ostatnia próba wybicia powyżej 65 tys. USD - a dane on-chain wskazują na osłabienie aktywnego popytu kupujących. Kluczowa strefa wsparcia znajduje się w pobliżu 62 tys. USD, gdzie wcześniej właścicieli zmieniło ponad 2 mln BTC, a utrata jej zwiększałaby ryzyko zejścia w kierunku 54 tys. USD. Z drugiej strony spadek open interest przy względnie stabilnej cenie sugeruje częściowe zamykanie shortów, a nie pełną kapitulację rynku. Krótkoterminowy obraz pozostaje słaby, ale stoi w wyraźnym kontraście do wciąż postępującej adopcji instytucjonalnej i korporacyjnej.

30-dniowa średnia Taker Buy Volume spadła do poziomów widzianych wcześniej pod koniec 2020 r., przy dołku z 2022 r. i podczas konsolidacji w 2023 r.

Strefa 62 - 63 tys. USD pozostaje najważniejszym obszarem wsparcia, a jej trwałe przełamanie kierowałoby uwagę w stronę 54,3 tys. USD.

Ponad 200 mln USD likwidacji w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdza, że rynek nadal przechodzi proces redukcji lewarowania.

Presję na ryzykowne aktywa wysokie rentowności obligacji i słabość Wall Street, choć równolegle rozwija się instytucjonalna infrastruktura wokół Bitcoina.

Korelacja Bitcoina z globalnym rynkiem akcji spada, co sprawia, że trudno krótkoterminowe wahania kryptowaluty wiązać bezpośrednio z sytuacją makro, czy zmiennością na giełdach.

Wykres ceny Bitcoina (interwał D1) i napływy do funduszy ETF

Wybicie ceny z obecnego poziomu powyżej 65,5 tys. USD i kluczowego oporu przy EMA50 (pomarańczowa linia) mogłoby otworzyć Bitcoinowi drogę do ok. 70 tys. USD, gdzie potencjalnie rozegrałby się kluczowe starcie popytu z podażą - być może decydujące o tym, czy zobaczymy kolejny, silny impuls spadkowy czy też BTC ma za sobą już dołek tegorocznej bessy. Z drugiej strony price action wspiera narrację o ważnym wsparciu przy 62 tys. USD.

Źródło: xStation5

Przepływy do spotowych ETF-ów na Bitcoina pozostają zmienne, ale ostatnie sesje przyniosły wyraźną poprawę. Po kilku okresach odpływów, sięgających miejscami ponad 200 mln USD dziennie, łączny napływ kapitału odbił do około 186,4 mln USD. Największą część dodatnich przepływów nadal generuje BlackRock iShares Bitcoin Trust, wspierany dodatkowo przez fundusz Fidelity. Kluczowe przesłanie jest takie, że mimo słabszego sentymentu wokół samej ceny Bitcoina popyt przez kanał ETF nie zniknął i w ostatnich dniach ponownie zaczął się odbudowywać. To ogranicza skalę negatywnej narracji o pełnym odpływie kapitału instytucjonalnego z rynku BTC.

Źródło: XTB Research

W przypadku Ethereum przepływy do ETF-ów są zdecydowanie mniejsze niż dla Bitcoina, ale w ostatnich sesjach również widać poprawę. Ostatni odczyt pokazuje około 68,7 mln USD dziennego napływu, po ok. 30 mln USD w poniedziałek i wcześniejszym okresie mieszanych przepływów i pojedynczych odpływów. Największy udział w dodatnich przepływach ma iShares Ethereum Trust ETF, podczas gdy pozostałe fundusze mają znacznie mniejsze znaczenie. Co istotne, dodatnie przepływy w ciągu ostatnich miesięcy zaczynają pojawiać się kilka sesji z rzędu, co może świadczyć o stopniowym powrocie zainteresowania Ethereum po słabszym początku sierpnia. Skala nadal nie jest duża, ale kierunek przepływów jest wyraźnie bardziej konstruktywny niż jeszcze kilka tygodni wcześniej.

Źródło: XTB Research

Popyt na Bitcoina słabnie

Firma specjalizująca się w analizie danych on-chain CryptoQuant zwraca uwagę na 30-dniową średnią Taker Buy Volume, która zeszła do poziomów obserwowanych wcześniej w ważnych momentach cyklu. Spadek tego wskaźnika oznacza mniejszą aktywność agresywnych kupujących i większą przewagę podaży. Nie oznacza to automatycznie rozpoczęcia dużej fali spadkowej. Podobne odczyty pojawiały się zarówno podczas kapitulacji, jak i akumulacji, ale bardziej wiarygodnym sygnałem formowania dna byłaby dopiero stabilizacja ceny przy jednoczesnym odbiciu Taker Buy Volume. Na razie jest to raczej sygnał wyczerpania aktywności, nie zaś potwierdzenie zwrotu trendu.

W obszarze 62 do 63 tys. USD zmieniło właściciela ponad 2 mln BTC, co oznacza dużą koncentrację kosztu nabycia inwestorów. Bitcoin bezskutecznie próbował utrzymać się powyżej 65 tys. USD. Jednocześnie wolumen na kluczowych giełdach spadł o ok. 10% w ciągu doby, więc odbicie nie jest wspierane przez szczególnie mocny napływ świeżego popytu. Jeżeli strefa między 62 a 63 tys. USD zostanie utrzymana, rynek nadal może wejść w fazę stabilizacji. Jeżeli jednak pęknie przy rosnącej sprzedaży, wskazywany kolejny obszar to około 54 276 USD.

W ciągu 24 godzin z rynku kryptowalut zlikwidowano ponad 200 mln USD pozycji, głównie długich. Równocześnie open interest na Bitcoinie spadł o około 0,53%, co przy relatywnie stabilnej cenie może wskazywać na częściowe zamykanie pozycji krótkich. To nadal nie oznacza powrotu mocnego popytu. Crypto Fear & Greed pozostaje w strefie strachu, a akcje spółek powiązanych z kryptowalutami również znalazły się pod presją: Strategy spadła o wczoraj o ponad 5%, a Bitmine Immersion Technologies o około 2,3%.

Problem Bitcoina jest tylko częściowo makroekonomiczny

Samsung Electronics i SK Hynix spadły w Seulu o ponad 7%, Kospi tracił około 6%, MSCI Asia Pacific około 2%, a azjatycki indeks półprzewodników ponad 3%. Dzień wcześniej Philadelphia Semiconductor Index spadł o około 5%. Jeszcze ważniejsze są obligacje. Rentowność 30-letnich amerykańskich Treasuries wzrosła do najwyższych poziomów od 2007 r., a rentowność 10-latek utrzymywała się w okolicy 4,69%.

Takie środowisko podnosi koszt kapitału i ogranicza atrakcyjność aktywów ryzykownych, nawet jeśli nie wywołuje błyskawicznej reakcji cenowej. Rynek czeka również na protokół z lipcowego posiedzenia Fed i wystąpienie Kevina Warsha w Jackson Hole. Według ankiety Reutersa 94 ze 104 ekonomistów oczekuje we wrześniu pozostawienia stóp w przedziale 3,5 do 3,75%, a rynek wycenia około 68% szans na brak zmiany.

Citi i Zhizao pokazują drugą stronę rynku?

W tle krótkoterminowej słabości postępuje adopcja instytucjonalna. Citi przygotowuje uruchomienie usługi custody aktywów cyfrowych w ramach platformy Custody+, która ma łączyć tradycyjne aktywa i kryptowaluty w jednej infrastrukturze. Bank rozwija także tokenizowane depozyty, współpracuje z ICE, uczestniczy w pilotażu SWIFT i w projekcie The Clearing House.

Równolegle notowana na Nasdaq Zhizao Technology przeprowadziła transakcję o wartości 154,7 mln USD i uruchomiła strategię skarbcową obejmującą 2 380 BTC. Bitcoin został w tej transakcji wyceniony referencyjnie na 65 000 USD. Według BitcoinTreasuries.net spółka została 33. największym korporacyjnym posiadaczem Bitcoina, choć jej akcje nie zareagowały pozytywnie. Od początku roku akcje spółki pozostają około 77% niżej.

Krótkoterminowo popyt na BTC słabnie, ale długoterminowa infrastruktura wokół Bitcoina nadal się rozwija. Rynek nie utrzymał 65 tys. USD, dane on-chain nie potwierdzają jeszcze odbudowy popytu, a otoczenie makro pozostaje niekorzystne. Dlatego najbliższe zachowanie strefy 62 tys. USD może mieć większe znaczenie niż pojedyncze dzienne odbicie. Utrzymanie wsparcia i poprawa Taker Buy Volume wspierałyby scenariusz akumulacji, natomiast przełamanie tej strefy przy rosnącej podaży wyraźnie zwiększałoby prawdopodobieństwo głębszej korekty.

Ethereum i 20-dniowe przepływy ETF – kapitał zaczyna odbudowywać się szybciej niż cena

Najciekawszy sygnał daje zestawienie ceny Ethereum z 20-dniowymi skumulowanymi przepływami do spotowych ETF-ów. ETH pozostaje w pobliżu 1900 USD, wyraźnie poniżej szczytów z 2025 r., natomiast 20-dniowy bilans przepływów ponownie wzrósł do około 317 mln USD. Widać więc poprawę popytu funduszowego, mimo że sama cena nie potwierdziła jeszcze mocniejszego trendu wzrostowego. Historycznie przepływy i cena poruszały się w podobnym kierunku, choć nie zawsze jednocześnie, dlatego obecna rozbieżność jest warta obserwacji. Jeśli dodatnie napływy utrzymają się przez kolejne tygodnie, mogą stanowić pierwszą oznakę poprawy popytu instytucjonalnego, ale na razie nie jest to jeszcze potwierdzony sygnał trwałego odwrócenia trendu.

Źródło: XTB Research