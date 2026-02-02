Crypto news: Kryptowaluty wchodzą w bessę 📉Co dalej z Bitcoinem?

Kryptowaluty zupełnie zawodzą oczekiwania inwestorów od początku roku, a sprzedający zdają się mieć obecnie mieć niemal trwałą przewagę nad stroną popytową. Patrząc na wykres Bitcoina, sytuacja techniczna nie wygląda zachęcająca dla inwestorów - zwłaszcza krótkoterminowych.

Bitcoin (interwał D1)

Co prawda wskaźnik RSI wskazuje na niemal rekordowy poziom wyprzedania, z RSI w pobliżu 27, ale MACD pokazuje wyraźną słabość. Co więcej, patrząc na poprzednie reakcje cenowe Bitcoina, a także poprzednią hossę z lat 2020 - 2021 - widzimy uderzające podobieństwa. Istnieje szansa, że trwający obecnie ruch spadkowy będzie kontynuowany i zniesie cenę BTC w pobliże istotnych poziomów wsparć on-chain, których możemy szukać w pobliżu 50 tys. USD (Realized Price). Krótkoterminowi inwestorzy notują dziś coraz większe, średnio niemal 15% straty, ze średnią zakupu w pobliżu 90 tys. USD, a cena spot znajduje się niemal 25% poniżej EMA200 (czerwona linia), która przebiega w pobliżi 99 tys. USD.

Nie ma zatem wątpliwości, że możemy obecną korektę (40% od szczytu przy 126 tys.USD) nazwać techniczną bessą Bitcoina. Jeśli historia miałaby być drogowskazem, Bitcoin w drugiej połowie roku mógłby kosztować w przedziale 50 do 60 tys. USD. Największym ryzykiem dla rynków pozostaje sytuacja Startegy, które w ostatnich latach nabywało setki tysięcy BTC (średnia cena ok. 76 tys. USD za BTC) oraz presja sprzedażowa ze strony funduszy ETF z USA, które praktycznie pierwszy raz od startu notowań w 2024 roku notują obecnie średnio kilkuprocentową stratę. Dopóki cna BTC notowana jest poniżej 90 tys. USD, przewaga leży po stronie sprzedających, a 4-letni halvingowy cykl zdaje się 'materializować' na naszych oczach z potencjalnym 'dnem bessy' w IV kwartale 2026 roku.

Źródło: xStation5

Ethereum (interwał D1)

Sytuacja na Etheruem jest jeszcze bardziej 'drastyczna' ponieważ korekta od szczytów wynosi obecnie blisko 55%. O ile techniczne odbicie jest prawdopodbne, patrząc na sam zasięg obecnych spadków, trwałe odwrócenie trendu pozostaje mniej realne, dopóki Bitcoin pozostaje pod presją. Podobnie do Strategy dla Bitcoina, również Ethereum posiada swoje 'Strategy' w postaci Bit Immersion Digital. Aktualnie firma dowodzona przez Toma Lee notuje ponad 5 mld USD niezrealizowanych strat na posiadanych ETH. O ile długoterminowe fundamenty wzrostu znaczenia Ethereum jako sieci korzystającej z megatrendu, jakim jest tokenizacja pozostają żywe, przepływy kapitału pozostają ostrożne i nie widać, by kupujący mieli siłę, aby w najbliższym czasie wynieść cenę ETH powyżej 3000 - 3300 USD - tym bardziej jeśli Bitcoin będzie napawał rynek niepewnością.

Źródło: xStation5

Dane CryptoQuant pokazują, że historycznie podwyższona zmienność sygnalizuje kluczową zmianę fazy rynku. Historycznie odczyt wskaźnika range z30 powyżej +3 często poprzedzał silne ruchy cenowe - zarówno w postaci gwałtownych wybić w górę, jak i szybkich spadków. Aktualnie to wariant spadkowy wydaje się bardziej prawdopodobny, ale odbicie nigdy nie może być wykluczone - zwłaszcza po wyprzedaży tej skali, jaką obserwowaliśmy ostatnio.

Te czynniki pokazują, że Bitcoin funkcjonuje obecnie w wyjątkowo trudnym otoczeniu rynkowym. CryptoQuant pokazuje, że ciąży mu utrzymujący się brak płynności, który wpływa na rynek już od kilku miesięcy.

Źródło: CryptoQuant