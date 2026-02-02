Palantir przed wynikami: Czy perfekcja już jest w cenach?

Jeden z liderów wycen wśród spółek technologicznych oraz w branży AI publikuje swoje wyniki po zakończeniu poniedziałkowej sesji w USA. Palantir, kontrowersyjny dostawca rozwiązań do przetwarzania danych i nadzoru z wykorzystaniem AI dla rządów oraz największych korporacji, ma przed sobą kolejną wymagającą publikację wyników.

Od swojego szczytu spółka straciła już ponad 25% wyceny. Mimo to, przy kapitalizacji przekraczającej 340 miliardów dolarów, jej wskaźnik P/E wciąż pozostaje powyżej 300 . Przy tak wyśrubowanych oczekiwaniach i wycenach nawet najmniejsze rozczarowanie może skutkować znaczącą przeceną.

Spółka pobiła konsensus rynkowy w ujęciu EPS oraz przychodów dziewięć razy z rzędu, mimo to nie zawsze oznaczało to wzrosty kursu. Wynika to ze specyfiki zjawisk ujawniających się przy tak wysokich wskaźnikach wyceny.

Rynek w wynikach za Q4 2025 oczekuje EPS w okolicach 0,23 USD oraz ponad 1,30 miliarda dolarów przychodu. Oczekiwania te, jak przystało na Palantir, są o kilkanaście procent wyższe niż w poprzednim kwartale. Istotne będzie również spełnienie deklaracji spółki dotyczących wzrostu przychodów na poziomie 61% rok do roku.

Przed spółką stoi równie wiele szans, co zagrożeń. Na korzyść wyceny przemawiają dane o wysokiej retencji klientów oraz utrzymanym balansie między kontraktami komercyjnymi a rządowymi.

Jednocześnie nawet niewielkie odchylenie tempa wzrostu w jednym z kluczowych segmentów, rzędu 1–2%, może okazać się druzgocące dla wyceny. Topnieje także zaufanie sojuszników USA wobec oprogramowania z Doliny Krzemowej, co może wpłynąć na tempo adaptacji produktów spółki poza Stanami Zjednoczonymi.

Równie istotne jak wskaźniki finansowe będą prognozy i deklaracje zarządu. Wypowiedzi sugerujące słabnące tempo wzrostu mogą skutkować gwałtowną reakcją rynku. Z drugiej strony sentyment może szybko ulec poprawie.

Prognozy wzrostu wyraźnie przekraczające dotychczasowe założenia, przyspieszenie cyklu wdrożeń lub skok wartości portfela zamówień mogą pomóc spółce ponownie znaleźć się na szczytach wycen. Dużą uwagę przyciągną również nowe inicjatywy powiązane z siłami zbrojnymi, jak choćby trwający program rozwoju oprogramowania dla marynarki wojennej USA .

Spółka wykazuje wzrosty o skali i konsekwencji, których trudno szukać w historii rynków finansowych. Niezależnie od opinii na temat firmy, jest to jedna z nielicznych spółek na Wall Street, która w pełni rozumie potencjał AI, jej kluczowe zastosowania i potrafi w sposób konsekwentny egzekwować swoją strategię.

PLTR.US (D1)

Spółka znajduje się obecnie w kluczowej strefie wsparcia w okolicach 145 USD. Momentum średnich EMA wciąż wspiera trend wzrostowy, a RSI wskazuje na skrajne wykupienie. Negatywne sygnały pozostają po stronie MACD. Najbliższym silnym wsparciem pozostaje poziom 100 USD.

Źródło: xStation5.