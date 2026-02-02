PILNE: Indeks ISM znacznie powyżej oczekiwań! 🏭📈

16:00 - Publikacja ISM dla Produkcji w USA (Styczeń):

ISM Produkcyjny : 52,6 (Oczekiwano: 48,5; Poprzednio 47,6)

: 52,6 (Oczekiwano: 48,5; Poprzednio 47,6) ISM Produkcyjny - Zatrudnienie: 48,1 (Poprzednio: 44,8)

ISM Produkcjny - Ceny: 59 (Poprzednio: 58,5)

ISM Produkcyjny - Nowe zamówienia: 57,1 (Poprzednio: 47,4)

PMI Produkcyjny (Styczeń): 52,6 (Oczekiwano 48,5; Poprzednio: 47,9)

Publikacja ISM wyraźnie zaskoczyła inwestorów. Rynek oczekiwał niewielkiego wzrostu, jednak główny indeks publikacji wzrósł o aż 3pp.

Jednak wzrostowe dane nie są tak jednoznacznie dobre, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim uwagę może przykuć fakt, że indeks zatrudnienia, mimo wzrostu o ponad 3 punkty, wciąż jako jedyny jest poniżej 50 punktów.

Indeks cenowy osiąga prawie 60 punktów, co świadczyć może o pełzającej presji inflacyjnej ze strony przemysłu. Na bardziej fundamentalny wzrost sektora wskazuje indeks nowych zamówień, który wzrósł o aż 10 pp i znajduje się najwyżej od roku 2022.

Rynek interpretuje odczyt jako wzrostowy, co wzmacnia dolara i pozwala na bardziej konserwatywne podejście FEDu do stop procentowych.

EURUSD (M1)

Źródło: xStation5