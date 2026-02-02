US Open: Ameryka rośnie, metale szlachetne spadaja!

Po rozpoczęciu handlu na Wall Street widać rosnącą niepewność inwestorów, mimo że główne indeksy odnotowują wyraźne wzrosty. Indeks SP500 rośnie o ponad 0,5%, natomiast Nasdaq zwyżkuje o około 0,7%. Wyprzedaż na rynku metali szlachetnych nabiera tempa, a złoto i srebro tracą znacząco na wartości, co pokazuje, że tradycyjne bezpieczne przystanie znalazły się w „sztormie” i nie gwarantują już ochrony kapitału w krótkim terminie. Inwestorzy kierują się teraz w stronę dolara i płynnych instrumentów, starając się zminimalizować ryzyko w obliczu niepewności co do przyszłej polityki monetarnej i perspektyw makroekonomicznych.

Jednym z czynników, który mógł przyczynić się do nagłej zmiany nastrojów, jest wybór nowego szefa Rezerwy Federalnej, choć sam w sobie nie stanowi jednoznacznej przyczyny obecnej korekty. Decyzja personalna zbiegła się w czasie z rynkiem, który wcześniej był silnie nastawiony na scenariusz łagodzenia polityki pieniężnej, co sprawia, że została odebrana jako potencjalny katalizator do realizacji zysków. Jednocześnie wciąż brak jasności co do faktycznego kierunku, jaki obierze nowy szef Fed, oraz tego, czy będzie prowadził bardziej restrykcyjną politykę, czy też dostosuje się do oczekiwań administracji Donalda Trumpa, koncentrujących się na wspieraniu wzrostu gospodarczego.

Niepewność wokół przyszłych decyzji Fed sprzyja umocnieniu dolara oraz wzrostowi presji na aktywa wrażliwe na poziom stóp procentowych. Szczególnie widoczne jest to na rynku metali szlachetnych, które od piątku notują dynamiczną wyprzedaż. Złoto i srebro tracą na wartości w reakcji na silniejszego dolara, rosnące realne rentowności obligacji oraz zamykanie pozycji spekulacyjnych po wcześniejszym silnym trendzie wzrostowym.

Obecne ruchy rynkowe odzwierciedlają wzrost niepewności i przejście inwestorów w tryb ochrony kapitału. Nie jest to klasyczna ucieczka do tradycyjnych bezpiecznych przystani, lecz raczej selektywny powrót do dolara i płynności w oczekiwaniu na większą klarowność w zakresie przyszłej polityki monetarnej oraz relacji pomiędzy Fed a administracją rządową.

Żródło: xStation5

Dziś kontrakty na indeks US500 rosną delikatnie podczas sesji. Katalizatorem wzrostów mogło być zakończenie niepewności związanej z wyborem nowego szefa Fed oraz umocnienie wartości dolara i innych czynników makroekonomicznych. Krótkoterminowa EMA 25 znajduje się powyżej EMA 50, a ta z kolei nad EMA 100, co potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy. Obecnie kluczowe będzie utrzymanie wsparcia na poziomie EMA 50, ponieważ jego przełamanie mogłoby zwiastować głębszą korektę, jednak póki co układ średnich sugeruje stabilną tendencję wzrostową.

Żródło: xStation5

Wiadomości ze spółek

Oracle(ORCL.US) ogłosił plan pozyskania do 50 miliardów dolarów kapitału w celu sfinansowania rozbudowy swojej infrastruktury chmurowej i projektów związanych z AI. W ramach tej strategii spółka zawarła umowę dystrybucyjną, która umożliwi sprzedaż akcji na rynku do 20 miliardów dolarów oraz wyemitowanie obligacji nieskarbowych. Podejście to pozwala firmie zdobywać środki stopniowo i elastycznie, w zależności od potrzeb inwestycyjnych i warunków rynkowych. Rynki przyjęły tę informację mieszanie, dostrzegając z jednej strony potencjał dalszego rozwoju usług chmurowych, a z drugiej wzrost uwagi inwestorów na kwestie rozdźwigni finansowej i wpływu dużej emisji akcji na kurs spółki.

Disney(DIS.US) traci ponad 7 %, ponieważ inwestorzy negatywnie zareagowali na najnowszy raport kwartalny, który chociaż pokazał przewyższenie szacunków zysku na akcję i dobre wyniki parków oraz streamingów, to przychody nieco zawiodły oczekiwania rynku, a segmenty tradycyjnej telewizji i Linear TV nadal pozostają słabe. Dodatkowo pojawiają się obawy związane m.in. z sporem dystrybucyjnym z YouTube TV, który kosztował firmę znaczące wpływy, oraz z potencjalnym niższym zyskiem w nadchodzących kwartałach, co łącznie zwiększa niepewność inwestorów i prowadzi do gwałtownej wyprzedaży akcji.

Akcje Perspective Therapeutics(CATX.US) rosną dziś o ponad 10% po ogłoszeniu publicznej oferty akcji zwykłych i warrantów o wartości około 175 milionów dolarów. Środki zostaną przeznaczone na rozwój kliniczny kandydatów radioterapeutycznych, inwestycje w infrastrukturę produkcyjną oraz cele korporacyjne.

Akcje Palantira(PLTR.US) rosną dziś o ponad 2 %. Po zamknięciu sesji spółka opublikuje raport kwartalny, a rynki ponownie spodziewają się, że wyniki przebiją oczekiwania analityków.