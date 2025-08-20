Cukier zyskuje 2% w nadziei na odwrócenie trendu 📈

Kontrakty terminowe na cukier (SUGAR) na giełdzie ICE notują dziś ponad 2% wzrost i są najlepiej radzącym sobie surowcem rolnym. Dane Commitment of Traders (CoT) z 12 sierpnia wskazywały na nieznaczną redukcję krótkich pozycji po stronie spekulantów, co może sugerować, że rynek wchodzi w fazę 'testu siły spadkowego trendu'.

UNICA, czyli największa organizacja branży cukrowniczej w Brazylii, poinformowała w ubiegłym tygodniu, że produkcja cukru w regionie Centre-South do lipca spadła o 7,8% rok do roku. Jednocześnie w drugiej połowie lipca wzrósł udział trzciny kierowanej przez tamtejsze cukrownie na produkcję cukru – do 54,10% wobec 50,32% rok wcześniej. Informacja ta przyczyniła się do spadków cen na początku tygodnia, ale obecnie rynek odbija z przyczyn 'technicznych', po spadku do rekordowo niskich poziomów.

Indie, które są jednym z największych producentów trzciny cukrowej wchodzą w nowy sezon za niespełna dwa miesiące, a prognozy wskazują na dobre zbiory, więc nie jest jasne, czy odbicie się utrzyma. Dodatkowo na koniec roku na rynek ma trafić także cukier z Tajlandii. Wydaje się, że w obecnej chwili równowaga popytu i podaży jest niezagrożona, a ceny mogą poruszać się w trendzie bocznym, oczekując większego katalizatora.

SUGAR (interwał D1)

Patrząc na wykres dzienny, widzimy, jak od kilku tygodni cena rysuje coraz wyższe dołki, a kontrakt zbliża się do testu EMA50 (pomarańczowa linia). Kluczowa strefa oporu w krótkim terminie to obecnie ok. 17 USD.

Źródło: xStation5

Analiza CoT (12 sierpnia)

Commercials – czyli głównie producenci i przetwórcy stoją dziś po silnej stronie zabezpieczającej. Widać to w gwałtownym wzroście krótkich pozycji (+14,5 tys.), co sugeruje rosnące zabezpieczanie przyszłej produkcji przed potencjalnymi spadkami cen. Ich pozycja pozostaje wciąż lekko długa (~+26 tys. kontraktów), ale trend przesunięcia w stronę hedgingu jest wyraźny. Dla rynku to sygnał, że uczestnicy fizyczni nie spodziewają się spektakularnych wzrostów i chcą chronić marże.

Managed Money – to duże fundusze spekulacyjne, które obecnie utrzymują wyraźnie krótką ekspozycję netto (ok. -87 tys. kontraktów) i grają pod presję spadkową cen cukru. Jednakże uwagę zwraca istotny ruch w zmianach: przyrost longów +9 tys. oraz redukcja shortów o -9,7 tys. To klasyczny sygnał short-coveringu i być może pierwszej fazy możliwej zmiany nastawienia. Zatem choć MM pozostają netto „niedźwiedziami”, dynamika tygodniowa sugeruje, że część funduszy zaczyna przygotowywać się na odbicie. Najwięksi spekulanci (top 8) trzymają aż ok. 30% krótkich pozycji. Jeśli w kolejnych raportach utrzyma się trend zamykania shortów w grupie Managed Money, możemy zobaczyć trwale odbicie.

Producenci zabezpieczają się agresywnie przed dalszymi spadkami, a fundusze zaczynają redukować krótkie pozycje, wyceniając ryzyko zmiany trendu. Źródło: CoT, CFTC