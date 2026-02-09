Czas na korektę❓ – LIVE 7:50⏰

- Umiarkowana reakcja na wybory w Japonii
- GOLD powyżej $5000
- BITCOIN wraca powyżej $70000
- Umiarkowana reakcja na wybory w Japonii
- GOLD powyżej $5000
- BITCOIN wraca powyżej $70000
W dzisiejszym webinarze:
- zmienność na rynkach metali, co dalej?
- czy będzie korekta na Wall Street?
- co dalej z dolarem po wskazaniu Warsha na szefa Fed?
- czekamy na opóźnione dane z USA
Zapraszamy na webinar, który można obejrzeć live o 7:50, a także w dowolnym momencie na video poniżej:
Podsumowanie Dnia: Słabe dane z USA ciągną rynki, a metale szlachetne znów pod presją!
US2000 blisko rekordu 📈Co pokazały dane NFIB?
PULS GPW: WIG20 szuka kierunku po wynikach banków
Komentarz walutowy: Co dalej z jenem po sukcesie Premier Japonii?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.