Czas na sprawdzian dla siły dolara

Przed nami publikacja czerwcowych danych dot. inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych. Wiele wskazuje na to, że główny wskaźnik wyhamuje do okolic 3,8%. Spadek o większej skali może uspokoić nieco zszargane nerwy decydentów FOMC i skłonić inwestorów do wycofania części zakładów za podwyżkami stóp na nadchodzących posiedzeniach. Ruch w górę już na wrześniowym posiedzeniu jest obecnie wyceniany w ok. 80%

Ponowny wzrost cen surowców energetycznych skłonił rynki do jastrzębiego repricingu. Scenariusz bazowy znów stanowią aż dwie podwyżki stóp ze strony FOMC jeszcze przed końcem roku. Obawy dot. sytuacji inflacyjnej są znaczne – rynki nerwowo poszukują wszelkich oznak tego, że presja cenowa spowalnia (lub przynajmniej nie rośnie).

Inflacja CPI

Co warto wiedzieć o zaplanowanym na 14:30 odczycie amerykańskiej inflacji?

Konsensus zakłada znaczny spadek wskaźnika w ujęciu rocznym – z 4,2% w maju do około 3,8% w czerwcu.

Kluczowym czynnikiem ma być w tym kontekście spadek cen na stacjach. Szacuje się, że w czerwcu sięgnął on ok. 10% m/m.

Lepka ma pozostać za to inflacja bazowa (inflacja z pominięciem najbardziej zmiennych cen żywności oraz energii). To w jej kierunku spoglądać będzie Fed przy podejmowaniu kolejnych decyzji ws. polityki monetarnej. Konsensus zakłada odczyt rzędu 2,8% w ujęciu rocznym.

Wykres 1: Inflacja bazowa CPI i PCE w Stanach Zjednoczonych (2016 - 2026)

Źródło: XTB Research, 14.07.2026

Przesłuchanie Warsha

Przed nami także półroczne sprawozdanie prezesa Fedu przed Kongresem.

Harmonogram

Z reguły całe wydarzenie poprzedza publikacja oświadczenia ze strony Rezerwy Federalnej (ok. godz. 14:30).

Jego odczytanie punktualnie o godz. 16:00 rozpoczyna główną część przesłuchania.

Później następuje przejście do sekcji przeznaczonej na pytania ze strony polityków z Izby Reprezentantów.

Dzień później, o tej samej porze (środa, 16:00), prezes Fedu staje zaś przed Senatem.

Rynki wciąż nie są przekonane co do tego jak będzie wyglądało podejście nowego prezesa względem polityki monetarnej. Pierwsze sygnały – co stanowiło zaskoczenie – były umiarkowanie jastrzębie.

Spodziewamy się, że pytania kongresmenów dotyczyły będą trzech kluczowych tematów.

1. Koniec forward guidance

Nowy prezes uważa, że składanie długoterminowych obietnic pozbawia bank centralny elastyczności niezbędnej do reagowania na nagłe zmiany w gospodarce. We wtorek będzie jednak zmuszony przedstawić zarys planu, który realizować będzie w kolejnych miesiącach.



Przypomnijmy, że w ostatnim dot plocie, czyli projekcji ścieżki stóp procentowych członków komitetu, Warsh nie wziął udziału.



Wykres 2: Różnica między marcowym a czerwcowym Dot Plotem (wysokość stóp na koniec 2026 r.)

Źródło: FOMC, 14.07.2026

2. Niezależność Fedu

Obawy dotyczące ingerencji Trumpa w działalność Fedy pozostają żywe. Choć czerwcowa konferencja nieco uspokoiła nastroje, to wielu wciąż spodziewa się, że Warsh będzie starał się przypodobać Białemu Domowi.

Przypomnijmy, że w minionym roku celem śledztwa kryminalnego ze strony Departamentu Sprawiedliwości stał się były już prezes, Jerome Powell. Nazwał to wówczas próbą wywarcia nacisku na niezależność Rezerwy Federalnej aby zmusić bank centralny do szybszych obniżek stóp procentowych.

Wielomiesięczny proces z prezydentem toczyła także Lisa Cook, która została przez Trumpa bezprawnie “zwolniona” ze stanowiska członkini komitetu.

Politycy będą więc najpewniej starali się uzyskać odpowiedź na kluczowe pytanie: w czym podejście Warsha do gospodarki i polityki monetarnej różni się od tego, które prezentuje Trump.

3. Inflacja

Na 90 minut przed rozpoczęciem przesłuchania opublikowany zostanie czerwcowy odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus zakłada brak większych zmian w zakresie miary bazowej (konsensus 2,8%) oraz skromny spadek głównej miary (konsensus 3,8%). To jednak nie powód do optymizmu. Presja cenowa pozostaje stanowczo zbyt wysoka, co sprawia, że Kongres będzie domagał się bardzo precyzyjnych wyjaśnień ws. tego w jaki sposób Warsh zamierza sprowadzić ją do celu.

Sytuacja na rynku walutowym

W oczekiwaniu na odczyt dolar ulega względem euro bardzo stonowanemu osłabieniu – o 0,1% w skali dnia. Para EURUSD pozostaje nieznacznie poniżej poziomu 1,14.

Poza spekulacjami odnośnie poziomu czerwcowej inflacji oraz dyskusji spowijającej zaplanowane na dwa najbliższe dni przesłuchanie Kevina Warsha, uwaga kotwiczy się na nagłówkach z Bliskiego Wschodu. Przypomnijmy, że w sobotę Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wystosował oświadczenie, w którym ogłosił, że Cieśnina Ormuz zostaje zamknieta dla ruchu statków “do odwołania”.

Wykres 3: Kurs EUR/USD (22.01 - 14.07)

Źródło: xStation, 14.07.2026