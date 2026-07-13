Wykres dnia: Ropa, Warsh i inflacja – czy dolar wyjdzie obronną ręką? (13.07.2026)

Tydzień rozpoczęliśmy od pokaźnych wzrostów cen surowców energetycznych oraz szerokiego odwrotu inwestorów od ryzyka. To oczywiście pokłosie opublikowania przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczenia, zgodnie z którym Cieśnina Ormuz zostaje zamknięta “do odwołania”.

Geopolityka

Zarówno wzrost cen ropy naftowej, której Stany Zjednoczone są eksporterem netto, jak i powrót awersji względem ryzyka są dla amerykańskiej waluty czynnikiem sprzyjającym. Komunikaty płynące z obu stron są jednak wysoce niespójne. Donald Trump odrzucił oświadczenie Teheranu, zapewniając o drożności szlaku dla statków poruszających się zgodnie z prawem, co może stanowić jeden z czynników prowadzących obecnie do zwrotu na rynku walutowym.

Obie strony zapowiadają dalszą eskalację. Iran mówi o tym, że wszelkie dalsze działania ze strony USA lub ich sojuszników w odpowiedzi na blokadę spotkają się z surowym odwetem. Stany Zjednoczone zapowiadają z kolei, że jeśli Teheran trzymać będzie się blokady, USA dokonają kolejnych ataków.

Rynek na ten moment nie wycenia jeszcze czarnego scenariusza. Skala wzrostów cen kluczowych surowców energetycznych jest relatywnie niewielka (nie przebiliśmy lokalnych szczytów z 8 lipca).

Za baryłkę ropy naftowej Brent zapłacimy obecnie nieco ponad 78 dolarów, WTI oscyluje w okolicach 74 dolarów.

Sytuacja zmienia się jednak dynamicznie. Kolejne ataki – zwłaszcza na statki poruszające się cieśniną – mogą prowadzić do nagłych skoków zmienności.

Przesłuchanie Kevina Warsha

We wtorek prezes Fedu stanie przed Kongresem w ramach cyklicznego przesłuchania.

Za nami zaledwie jedno posiedzenie pod batutą Warsha. Rynki wciąż nie są przekonane co do tego jak będzie wyglądało podejście nowego prezesa względem polityki monetarnej. Pierwsze sygnały – co stanowiło zaskoczenie – były umiarkowanie jastrzębie.

Przesłuchanie nabiera szczególnego znaczenia w obliczu chęci wycofania przez Warsha forward guidance, czyli komunikatów nakierunkowujących rynki na to w jakim kierunku zamierza iść komitet. Chęć zmniejszenia przejrzystości działań Fedu znalazła wielu krytyków. Spodziewamy się, że Warsh dostanie w tej kwestii sporą liczbę pytań.

Przypomnijmy, że w ostatnim dot plocie, czyli projekcji ścieżki stóp procentowych członków komitetu, Warsh nie wziął udziału.

Wykres 1: Różnica między marcowym a czerwcowym Dot Plotem (wysokość stóp na koniec 2026 r.)

Źródło: FOMC, 13.07.2026

Choć czerwcowa konferencja nieco uspokoiła nastroje, to wielu wciąż spodziewa się, że Warsh będzie starał się przypodobać Białemu Domowi. Politycy będą najpewniej starali się uzyskać odpowiedź na kluczowe pytanie: w czym podejście Warsha do gospodarki i polityki monetarnej różni się od tego, które prezentuje Trump.

Inflacja CPI

Na 90 minut przed rozpoczęciem przesłuchania opublikowany zostanie czerwcowy odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Konsensus zakłada brak większych zmian w zakresie miary bazowej (konsensus 2,9%) oraz skromny spadek głównej miary (konsensus 3,9%). To jednak nie powód do optymizmu. Presja cenowa pozostaje stanowczo zbyt wysoka, co sprawia, że Kongres będzie domagał się bardzo precyzyjnych wyjaśnień ws. tego w jaki sposób Warsh zamierza sprowadzić ją do celu.

Wykres 2: Inflacja bazowa CPI i PCE w Stanach Zjednoczonych (2016 - 2026)

Źródło: XTB Research, 10.07.2026

Podczas swojej pierwszej konferencji prasowej nowy prezes uciął spekulacje dot. możliwości podniesienia celu inflacyjnego, podkreślając także to, że nie zaakceptuje podwyższonej inflacji w imię ochrony miejsc pracy. Jego wypowiedzi rynek odebrał jako względnie jastrzębie, podnosząc wyceny podwyżek stóp procentowych Fedu.

Warsh podkreślił jednak także, że zwraca uwagę na to, co “znajduje się po lewej stronie przecinka”. Co więcej, stwierdził, że “obecne techniki pomiarów presji cenowej są dalekie od ideału”. Jako alternatywą przedstawiał w ostatnich miesiącach m.in. średnią obciętą opracowywaną przez oddział Fed w Dallas. W maju sięgnęła ona zaledwie 2,8% – po lewej stronie przecinka wciąż znajdowała się więc docelowa “dwójka”.

Analiza techniczna

Wykres 3: EURUSD [D1] (23.01.2026 - 13.07.2026)

Źródło: xStation, 13.07.2026

EURUSD od początku kwietnia znajduje się w wyraźnym trendzie spadkowym. Pomimo wyhamowania spadków i zakotwiczenia w okolicach 1,14, kurs wciąż pozostaje głęboko poniżej 50, 100 i 150-dniowych średnich kroczących, które pełnią rolę dynamicznych poziomów oporu.

SMA50 niemalże pokrywa się z Fibo 38,1 (okolice 1,152), SMA 100 znajdziemy w pobliżu Fibo 50 (1,159), SMA 150 przyjmuje zaś wartości zbliżone do Fibo 61,8 (1,164)

Ich układ jest spójny z przewagą strony podażowej, podobnie zresztą jak wskaźnik RSI (43,8).