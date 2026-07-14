Czego oczekują inwestorzy instytucjonalni? Wyniki ankiety BofA FMS

- Nastroje globalnych inwestorów wzrosły do najwyższego poziomu od lutego.
- 83% inwestorów nie oczekuje, aby Fed podniósł stopy procentowe przed listopadowymi wyborami połówkowymi w USA.
- Zarządzający obniżyli prognozę ceny ropy na koniec 2026 roku do 71 USD za baryłkę z 86 USD w czerwcu.
- Nastroje globalnych inwestorów wzrosły do najwyższego poziomu od lutego.
- 83% inwestorów nie oczekuje, aby Fed podniósł stopy procentowe przed listopadowymi wyborami połówkowymi w USA.
- Zarządzający obniżyli prognozę ceny ropy na koniec 2026 roku do 71 USD za baryłkę z 86 USD w czerwcu.
Podsumowanie najnowszej ankiety inwestorów instytucjonalnych Bank of America Fund Manager Survey (BofA FMS). Widać, że inwestorzy wyraźnie oczekują dalszego wzrostu w sektorze technologicznym, jednocześnie nie widzą dużych szans na zacieśnianie polityki przed wyborami w USA. Patrząc na oczekiwania widać też, że trwalszy wzrost ropy z powrotem powyżej 90 USD za baryłkę byłby dla inwestorów sporym negatywnym zaskoczeniem.
Najważniejsze informacje z ankiety
- Nastroje globalnych inwestorów wzrosły do najwyższego poziomu od lutego. Zarządzający funduszami są bardziej optymistyczni wobec perspektyw gospodarczych, wydatków związanych ze sztuczną inteligencją oraz możliwości łagodniejszej polityki Rezerwy Federalnej.
- Udział gotówki w portfelach obniżył się do 3,6% z 4,1% w czerwcu. Według metodologii Bank of America tak niski poziom uruchamia kontrariański sygnał sprzedaży, ponieważ może wskazywać na zbyt duży optymizm i ograniczoną przestrzeń do dalszego zwiększania ekspozycji na ryzyko.
- Rekordowe 54% respondentów oczekuje scenariusza „no landing”, czyli utrzymania wzrostu gospodarczego bez wyraźnego spowolnienia. Jedynie 2% badanych zakłada twarde lądowanie globalnej gospodarki.
- Zarządzający zwiększyli udział akcji amerykańskich do najwyższego poziomu przeważenia od grudnia 2024 roku. Pokazuje to rosnące przekonanie, że rynek USA może nadal przewodzić globalnym giełdom.
- Długa pozycja w globalnych spółkach półprzewodnikowych została uznana za najbardziej zatłoczony handel trzeci miesiąc z rzędu. Wskazało na nią aż 82% inwestorów. Część zarządzających ograniczyła w lipcu ekspozycję na sektor technologiczny, ale żaden z respondentów nie deklarował pozycji krótkiej.
- 61% badanych uważa, że hyperscalerzy nie ograniczą w tym roku nakładów inwestycyjnych, wobec 28% oczekujących redukcji. To wspiera narrację o utrzymaniu bardzo wysokich wydatków na centra danych, układy AI i infrastrukturę chmurową.
- Ryzyko bańki związanej ze sztuczną inteligencją zostało wskazane jako największe zagrożenie skrajne dla rynków. Obawia się go 45% respondentów, co pokazuje, że optymizm wobec AI rośnie jednocześnie z obawami o wyceny i przegrzanie pozycji.
- 83% inwestorów nie oczekuje, aby Fed podniósł stopy procentowe przed listopadowymi wyborami połówkowymi w USA - wzmacnia to oczekiwania na bardziej łagodne otoczenie monetarne dla aktywów ryzykownych.
- Zarządzający obniżyli prognozę ceny ropy na koniec 2026 roku do 71 USD za baryłkę z 86 USD w czerwcu. Pokazuje to, że rynek oczekuje słabszej presji cenowej na surowce energetyczne niż jeszcze miesiąc wcześniej.
Wykres US100 (interwał H1)
Patrząc na US100 od czerwca 2026 roku, za każdym razem gdy indeks docierał do górnego ograniczenia linii trendu, napotykał silny opór, po którym pojawiał się silniejszy impuls spadkowy. W obecnym scenariuszu spadek z okolic obecnych poziomów mógłby wskazywać na prawdopodobny test 29000 punktów.
Źródło: xStation5
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