Kalendarz ekonomiczny: Raport CPI z USA w centrum uwagi Wall Street (14.07.2026)

- Dane CPI z USA zdominują kalendarz makro - poznamy je o 14:30
- Około 16:00 wystąpienie rozpocznie szef Fed, Kevin Warsh
- Kluczowe amerykańskie banki przedstawią wyniki przed sesją w USA
- Dane CPI z USA zdominują kalendarz makro - poznamy je o 14:30
- Około 16:00 wystąpienie rozpocznie szef Fed, Kevin Warsh
- Kluczowe amerykańskie banki przedstawią wyniki przed sesją w USA
Uwaga inwestorów dziś koncentruje sie wokół danych CPI z USA, które poznamy o 14:30. Prognozy Goldman Sachs wskazują, że raport CPI z USA może zostać odebrany jako umiarkowanie gołębi. Najważniejszy komponent inflacji tj. koszty mieszkania nadal zwalnia, a sektor motoryzacyjny działał nieznacznie dezinflacyjnie. Ceny ropy mocno spadły względem ostatnich szczytów. Tylko niektóre usługi, takie jak transport lotniczy i hotele, wciąż wykazują presję cenową, lecz nie na tyle dużą, by zmienić ogólny obraz. Goldman Sachs uważa, że część ostatnich - pozytywnych danych mogła wynikać z efektów sezonowych, dlatego pojedynczy raport nie przesądza jeszcze o trwałym powrocie inflacji do celu Fed. GS oczekuje, że CPI wzrośnie 3,8% r/r, a bazowa CPI 2,8%. Z drugiej strony wobec mocnego odbicia cen ropy, które od dołka wzrosły już o ponad 20% inwestorzy mogą uznać nawet korzystny raport za "nieaktualny".
Dane makroekonomiczne
- 12:00 – USA: indeks optymizmu małych firm NFIB, prognoza: 95,7, poprzednio: 95,3.
- 14:15 – USA: zmiana zatrudnienia wg ADP, prognoza: brak, poprzednio: 21 tys.
- 14:30 – USA: inflacja CPI r/r, prognoza: 3,8%, poprzednio: 4,2%.
- 14:30 – USA: inflacja CPI m/m, prognoza: -0,1%, poprzednio: 0,5%.
- 14:30 – USA: inflacja bazowa CPI r/r, prognoza: 2,8%, poprzednio: 2,9%.
- 14:30 – USA: inflacja bazowa CPI m/m, prognoza: 0,2%, poprzednio: 0,2%.
- 14:55 – USA: indeks Redbook r/r, prognoza: brak, poprzednio: 11,5%.
Wyniki spółek
- 12:35 – JPMorgan Chase: wyniki za II kwartał 2026.
- 12:40 – Wells Fargo: wyniki za II kwartał 2026.
- 12:45 – Bank of America: wyniki za II kwartał 2026.
- 13:25 – Goldman Sachs: wyniki za II kwartał 2026.
- 14:00 – Citigroup: wyniki za II kwartał 2026.
Wystąpienia bankierów centralnych
- 16:30 – Christopher Waller (Fed).
- 18:40 – Austan Goolsbee (Fed).
- 19:30 – Susan Collins (Fed).
- 20:55 – Michelle Bowman (Fed).
- 22:00 – Andrew Bailey (Bank Anglii).
Pozostałe wydarzenia
- 22:00 – Planowane rozpoczęcie amerykańskiej blokady morskiej wobec Iranu.
Wykres EURUSD
Rosnące ceny ropy, które od dołka przy 70 US odbiły już o ponad 20% wspierają spadki na eurodolarze i umacniają amerykńską walutę. EURUSD notowany jest poniżej dwóch kluczowych średnich EMA200 (czerwona linia) i EMA50 (pomarańczowa linia).
Źródło: xStation5
Kalendarz wyników spółek na cały tydzień (13 - 17.07 2026)
Źródło: XTB Research
Źródło: Goldman Sachs, Department of Labor
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