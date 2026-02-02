Czerwony początek nowego tygodnia - poranna odprawa (02.02.2026)📉

- Rynki rozpoczynają nowy tydzień handlu od pokaźnych wyprzedaży.
- Metale szalchetne po raz kolejny przykuwają największą uwagę inwestorów. W chwili obecniej SILVER oraz GOLD tracą odpowiednio 11,3% oraz 7,5%.
- Słabe nastroje widoczne są również na NATGAS oraz OIL.WTI, które zniżkują 17,1% oraz 6,37%.
- OPEC+ utrzymało marcową produkcję na niezmienionym poziomie i nie przedstawiło żadnych wytycznych dotyczących okresu po pierwszym kwartale.
- Sytuacji na wszystkich powyższych instrumentach nie sprzyjał również brak większej interwencji wojskowej w Iranie, którą część rynku oczekiwała w ten weekend.
- Wraz z silnymi spadkami surowców podążają spółki giełdowe oraz kryptowaluty.
- Spadek Bitcoina do około 75 200 USD sprawił, że średni koszt zakupu kryptowalut przez Strategy znalazł się powyżej bieżącej ceny. Z tego powodu istnieje możliwość, że wraz z rozpoczęciem sesji zauważym duże spadki cen spółek z sektora krypto oraz samego Strategy. Na ten moment przed otwarciem rynku akcje tej spółki tracą 9%.
- Giełdy w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczęły sesję na minusach. Nikkei 225 w Japonii spada o 0,48%. Hang Seng w Hongkongu traci aż 2,4%. Shanghai Composite spada o 1,3%. S&P/ASX 200 w Australii zniżkuje o 1%. Inwestorzy wyprzedają akcje, a uwaga rynku skupia się na zbliżającej się decyzji Reserve Bank of Australia w sprawie stóp procentowych – decyzja ma zapaść we wtorek rano (oczekiwany jest wzrost stóp).
- W Indiach ogłoszona w budżecie podwyżka podatków od transakcji instrumentami pochodnymi spowodowała gwałtowny spadek cen akcji
- W Korei Południowej odnotowano gwałtowne wahania, a władze na pięć minut wstrzymały handel na giełdzie KOSPI po tym, jak kontrakty terminowe spadły o 5%.
- Notowania giełdowe w Azji i na Pacyfiku uległy ogólnemu spadkowi pod wpływem negatywnych wydarzeń, takich jak częściowe wstrzymanie działalności rządu federalnego w USA, nieoczekiwany spadek chińskich wskaźników PMI oraz echo po gwałtownym krachu cen metali szlachetnych. Dodatkowego ciosu udzieliła słabość sektora technologicznego po informacjach o zahamowaniu planów Nvidii dotyczących 100-miliardowej inwestycji w OpenAI.
- W Australii styczniowy PMI produkcyjny wzrósł do pięciomiesięcznego maksimum, a wskaźnik inflacji Melbourne Institute zwiększył się o 0,2% m/m (poprzednio 1,0%), z roczną dynamiką na poziomie 3,6% r/r, co podtrzymuje obawy inflacyjne i spekulacje rynku co do możliwej podwyżki stóp przez RBA 3 lutego.
- Na szerokim rynku FX najlepiej radzi sobie obecnie jen japoński oraz dolar amerykański. Duże spadki widoczne są na dolarze australijskim oraz dolarze kanadyjskim (wpływ spadków metali szlachetnych).
- Co ciekwe jen osłabił się początkowo po weekendowych wypowiedziach premier Takaichi na temat korzyści ze słabej waluty dla eksporterów.
Źródło: xStation
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.