Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (30.01.2026)

W najbliższych dniach uwaga inwestorów skoncentruje się na wydarzeniach, które wprost wpłyną na dolara, metale szlachetne oraz sentyment do ryzyka. Świat spogląda w stronę cen ropy, które rosną wobec koncentracji amerykańskiej floty wojennej wokół Iranu. Srebro może reagować na dane z amerykańskiej gospodarki, a dla rynku akcji kluczowym tematem będą wyniki największych spółek w USA - wyniki przedstawią m.in. Alphabet, Amazon i AMD. Inwestorzy będą śledzić dane makro, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące ścieżki stóp procentowych i przyszłych decyzji Fed. W tym tygodniu warto obserwować SILVER, US100 oraz OIL.

SILVER

Srebro znalazło się pod silną presją po euforycznych wzrostach, napędzanych euforią na rynku złota. Mimo utrzymującej się premii względem cen metalu w Szanghaju, fala spadkowa jest wyjątkowo gwałtowna, a notowania srebra zniżkowały w piątek o ponad 10%. Głównym czynnikiem stojącym za spadkiem jest umocnienie dolara, które zostało wywołane nominacją Kevina Warsha na szefa Fed.

W praktyce oznacza to, że rynek zaczyna dyskontować scenariusz mniej gołębiej polityki monetarnej, co automatycznie podbija USD i rentowności obligacji. To z kolei zwykle działa negatywnie na metale szlachetne. Idąc dalej, krótkim terminie srebro i inne metale szlachetne mogą pozostać bardzo zmienne, nawet jeśli długoterminowe prognozy sugerują potencjał do wzrostu.

W poniedziałek poznamy dane PMI z przemysłu największych gospodarek świata. Tydzień obfitował będzie także w decyzje banków centralnych m.in. australijski RBA zdecyduje we wtorek, RPP w Polsce we środę a brytyjski BoE i europejski EBC - w czwartek.

US100

Kontrakty na Nasdaq 100 w ubiegłym tygodniu złapały zadyszkę po ponad -12% krachu akcji Microsoftu oraz wyprzedaży spółek z sektora oprogramowania i danych. Akcje takich firm jak ServiceNow, Salesforce, FactSet czy Gartner wskazują, że rynek zaczyna poważnie obserwować ryzyko, jakie AI stwarza nie tylko dla CAPEX-u gigantów ale również dla modeli biznesowych i wzrostu wybranych firm - zwłaszcza w modelu SaaS.

Rynek przeszedł w przynajmniej chwilowy tryb risk-off, a technologia ponownie znalazła się w centrum wyprzedaży. W przyszłym tygodniu inwestorzy największą uwagę poświęcą wynikom amerykańskich firm. Z jednej strony raport Apple nie pogorszył sytuacji, ale mimo bardzo dobrych wyników Meta Platforms, ogólny obraz nastrojów w BigTech jest słaby. Dodatkowo we środę poznamy ISM przemysłu z USA, a w piątek mogące podnieść zmienność dane NFP z amerykańskiego rynku pracy.

OIL

Prezydent USA, Donald Trump jest zdeterminowany by definitywnie zakończyć irański program nuklearny. Wokół Iranu Stany Zjednoczone skoncentorwały znaczące siły i mają wsparcie ze strony pobliskiego Izraela oraz europejskich sojuszników z NATO. Scenariuszem bazowym jest precyzyjne uderzenie w reżim irański i przemysł wojskowy, zmuszając Teheran do podpisania ‘Nuclear Deal’.

Jednak istnieje ryzyko, że poważna eskalacja wymknie się spod kontroli i doprowadzi do destabilizacji regionu. Taki wariant prawdopodobnie przyniósłby skok cen ropy oraz potencjalne problemy z transportem przez Kanał Sueski i Zatokę Ormuz - absolutnie kluczową dla frachtu ‘czarnego złota’. Rynki uważnie spoglądają w stronę ceny za baryłkę ‘brent’ - będącą obecnie jedną z kluczowych miar ryzyka inflacyjnego.