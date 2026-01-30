Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (30.01.2026)

W najbliższych dniach uwaga inwestorów skoncentruje się na wydarzeniach, które wprost wpłyną na dolara, metale szlachetne oraz sentyment do ryzyka. Świat spogląda w stronę cen ropy, które rosną wobec koncentracji amerykańskiej floty wojennej wokół Iranu. Srebro może reagować na dane z amerykańskiej gospodarki, a dla rynku akcji kluczowym tematem będą wyniki największych spółek w USA - wyniki przedstawią m.in. Alphabet, Amazon i AMD. Inwestorzy będą śledzić dane makro, które mogą wpłynąć na oczekiwania dotyczące ścieżki stóp procentowych i przyszłych decyzji Fed. W tym tygodniu warto obserwować SILVER, US100 oraz OIL.
SILVER
Srebro znalazło się pod silną presją po euforycznych wzrostach, napędzanych euforią na rynku złota. Mimo utrzymującej się premii względem cen metalu w Szanghaju, fala spadkowa jest wyjątkowo gwałtowna, a notowania srebra zniżkowały w piątek o ponad 10%. Głównym czynnikiem stojącym za spadkiem jest umocnienie dolara, które zostało wywołane nominacją Kevina Warsha na szefa Fed.
W praktyce oznacza to, że rynek zaczyna dyskontować scenariusz mniej gołębiej polityki monetarnej, co automatycznie podbija USD i rentowności obligacji. To z kolei zwykle działa negatywnie na metale szlachetne. Idąc dalej, krótkim terminie srebro i inne metale szlachetne mogą pozostać bardzo zmienne, nawet jeśli długoterminowe prognozy sugerują potencjał do wzrostu.
W poniedziałek poznamy dane PMI z przemysłu największych gospodarek świata. Tydzień obfitował będzie także w decyzje banków centralnych m.in. australijski RBA zdecyduje we wtorek, RPP w Polsce we środę a brytyjski BoE i europejski EBC - w czwartek.
US100
Kontrakty na Nasdaq 100 w ubiegłym tygodniu złapały zadyszkę po ponad -12% krachu akcji Microsoftu oraz wyprzedaży spółek z sektora oprogramowania i danych. Akcje takich firm jak ServiceNow, Salesforce, FactSet czy Gartner wskazują, że rynek zaczyna poważnie obserwować ryzyko, jakie AI stwarza nie tylko dla CAPEX-u gigantów ale również dla modeli biznesowych i wzrostu wybranych firm - zwłaszcza w modelu SaaS.
Rynek przeszedł w przynajmniej chwilowy tryb risk-off, a technologia ponownie znalazła się w centrum wyprzedaży. W przyszłym tygodniu inwestorzy największą uwagę poświęcą wynikom amerykańskich firm. Z jednej strony raport Apple nie pogorszył sytuacji, ale mimo bardzo dobrych wyników Meta Platforms, ogólny obraz nastrojów w BigTech jest słaby. Dodatkowo we środę poznamy ISM przemysłu z USA, a w piątek mogące podnieść zmienność dane NFP z amerykańskiego rynku pracy.
OIL
Prezydent USA, Donald Trump jest zdeterminowany by definitywnie zakończyć irański program nuklearny. Wokół Iranu Stany Zjednoczone skoncentorwały znaczące siły i mają wsparcie ze strony pobliskiego Izraela oraz europejskich sojuszników z NATO. Scenariuszem bazowym jest precyzyjne uderzenie w reżim irański i przemysł wojskowy, zmuszając Teheran do podpisania ‘Nuclear Deal’.
Jednak istnieje ryzyko, że poważna eskalacja wymknie się spod kontroli i doprowadzi do destabilizacji regionu. Taki wariant prawdopodobnie przyniósłby skok cen ropy oraz potencjalne problemy z transportem przez Kanał Sueski i Zatokę Ormuz - absolutnie kluczową dla frachtu ‘czarnego złota’. Rynki uważnie spoglądają w stronę ceny za baryłkę ‘brent’ - będącą obecnie jedną z kluczowych miar ryzyka inflacyjnego.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.