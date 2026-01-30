Podsumowanie dnia: Historyczny dzień metali szlachetnych; SILVER traci 33% 💡

- Zamykamy burzliwy tydzień na rynkach fiansowych.
- Złoto i srebro przeżywają bezprecedensowe spadki, zamykając najtrudniejszy dzień w swoich nowżytnej historii handlu. Złoto traci już ponad 10,5% wartości. Srebro radzi sobie jeszcze gorzej, spadając aż o 30% do $76,5/oz, co stanowi najgorszy procentowy dzienny wynik w historii handlu tego surowca, przewyższając nawet słynny krach braci Hunt z lat 80.
- Tuż przed godziną 20:00, kiedy tworzono ten wpis metale zatrzymały nieco dynamiki spadkowej. SILVER reagował na 50-dniową wykładniczą średnią kroczącą.
- Prezydent Donald Trump pochwalił rekordowe poziomy indeksu S&P 500, który osiągnął nowe historyczne maksimum. Trump ogłosił wysłanie dużej „liczby okrętów” w kierunku Iranu, określając ją jako „nawet większą niż ta wysłana do Wenezueli”, i zażądał od Iranu natychmiastowego porozumienia, ostrzegając: „powinni zawrzeć deal, jeśli nie – zobaczymy, co się stanie”. Prezydent pozytywnie ocenił przebieg rozmów z przywództwem Wenezueli, stwierdzając krótko: „VENEZUELA LEADERSHIP GOING VERY WELL”, co sugeruje postępy w negocjacjach lub stabilizację sytuacji w tym kraju.
- Donald Trump ogłosił, że Kevin Warsh będzie jego kandydatem na następcę Jerome'a Powella na stanowisku prezesa Fed. Warsh był bankierem Fed w latach 2006-2011, więc ma solidne doświadczenie w zakresie polityki pieniężnej. Jest również człowiekiem z Wall Street i był uważany za jednego z najbardziej jastrzębich członków Fed, kiedy był prezesem. Był również głośnym krytykiem luzowania ilościowego.
- Ogłoszenie przez Google'a narzędzia Project Genie spowodowało panikę na rynku, a akcje głównych graczy w branży gier spadły bardzo gwałtownie: Unity Software (U.US) straciło 12%, Roblox (RBLX.US) 8%, a Take-Two Interactive (TTWO.US) 7%. Unity jest liderem w dostarczaniu silników i narzędzi dla deweloperów gier na całym świecie, Roblox słynie z platformy do tworzenia gier przez użytkowników, a Take-Two znany jest z hitowych franczyz takich jak Grand Theft Auto i Red Dead Redemption. Projekt Genie zagraża podstawowej wartości oferowanej przez te firmy – umożliwia użytkownikom tworzenie interaktywnych wirtualnych światów bezpośrednio z promptów tekstowych i obrazów, omijając tradycyjne, skomplikowane procesy tworzenia gier, które wymagały specjalistycznej wiedzy i narzędzi.
- Apple otwiera rok fiskalny 2026 najmocniejszym kwartałem w historii. Gigant z Cupertino nie tylko bije rekordy sprzedaży, ale redefiniuje swoją strategię wzrostu, stawiając na synergię potężnego hardware'u z wysokomarżowymi usługami i ewolucyjnym podejściem do sztucznej inteligencji. Choć spółka wielokrotnie była krytykowana w ostatnich kilkunastu miesiącach za pominięcie całego rajdu dotyczącego sztucznej inteligencji, nie można wykluczyć, że przeczekanie pierwszej fazy może spółce przynieść wyraźne korzyści w postaci znacznie niższych kosztów, które poniosły inne gigantyczne spółki jak Alphabet, Meta czy Microsoft.
- American Express opublikował wyniki za czwarty kwartał zgodne z oczekiwaniami rynku. Zysk na akcję (EPS) wyniósł 3,53 USD wobec prognozowanego 3,54 USD, natomiast przychody wyniosły 18,98 mld USD (wzrost 9% rok do roku), nieznacznie powyżej oczekiwanych 18,92 mld USD. Wzrost przychodów napędzany był wyższymi wydatkami posiadaczy kart, wzrostem przychodów z odsetek netto wspieranym wzrostem odnawialnych sald pożyczek oraz solidnym przyrostem opłat kartowych.
- Niepwne tło geopolityczne wsparło dzisiaj surowce energetyczne, przede wszystkim ropę i gaz. W drugiej części dnia jednak w momencie kiedy Trump wspomniał, że Iran chce podpisać umowę z USA, wzrosty WTI zatrzymały się i zostały zawrócone. NATGAS utrzymuje jednak blisko 10% wzrosty.
- Na rynku FX bezprecedensowym wygranym jest dolar amerykański. Waluta USA notuje pokaźne wzrosty do większości innych walut, ale skala aprecjacji widoczna jest zwłaszcza do dolara australijskiego oraz franka szwajcarskiego.
Źródło: xStation
🟡Pogrom metali szlachetnych LIVE 07:50
Czerwony początek nowego tygodnia - poranna odprawa (02.02.2026)📉
Bańka metali szlachetnych pękła❓SILVER traci ponad 33% w jeden dzień 🚨
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (30.01.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.