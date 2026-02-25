Poranna odprawa (25.02.2026)

Ryzyko wraca na rynek: odbicie spółek technologicznych, które podniosło benchmarki na Wall Street, przeniosło się do Azji, bo po tygodniach zawirowań osłabły obawy o „destabilizujący” wpływ AI na gospodarkę i biznes. Iran przekazał, że jest gotowy pójść na wszelkie konieczne ustępstwa wobec USA dla osiągnięcia pokoju co nieco uspokoiło rynki, obawiające się wojny i szoku rynku ropy.

Azja na nowych szczytach: indeks akcji azjatyckich MSCI wzrósł o 1,5% do nowego maksimum , a rynki Korei Płd. i Tajwanu (często traktowane jako barometry cyklu inwestycji w AI) również ustanowiły nowe rekordy .

Tech prowadzi - w tle kluczowy katalizator: mocniejsze zachowanie wcześniej przecenionych spółek software’owych poprawiło nastroje w USA, a rynek czeka na dzisiejsze wyniki Nvidii (kluczowy test dla narracji AI). Europa także była wskazywana na pozytywne otwarcie; k ontrakty na indeksy amerykańskie, w tym US100 dziś nieznacznie rosną.

Dolar słabszy, FX w Azji mocniejszy: USD spadł do 0,2% , co wsparło juana i szeroko pojęte waluty azjatyckie, które podbiły do 16-miesięcznego maksimum .

Futures na USA oddają część wzrostu: kontrakty na amerykańskie indeksy straciły większość wcześniejszych zwyżek po wystąpieniu Trumpa (State of the Union), co sugeruje ostrożniejsze domykanie ryzyka po impulsie z sesji kasowej.

Rynek długu stabilny: rentowność 10-letnich US Treasuries była w okolicach 4,04% (ruch rzędu +1 pb ), czyli bez wyraźnej ucieczki w bezpieczne aktywa.

Jen waha się przez sygnały z BoJ: zmienność JPY wynika z nominacji do rady BoJ dwóch „reflacjonistycznych” akademików, co podsyca spekulacje , że rząd może preferować ostrożność wobec szybkich podwyżek stóp w Japonii.

Metale szlachetne trzymają się mocno: złoto i srebro rosną , kontynuując tegoroczną relatywną siłę równolegle do akcji.

Stabilizacja na rynku crypto: Bitcoin „oddaje część” wcześniejszych zwyżek, ale utrzymuje się w rejonie ~65 tys. USD .

PayPal odbija na fali spekulacji o przejęciu: gigant płatności Stripe przekazał, że jest gotowy przedstawić ofertę przejęcia PayPal; akcje spółki wzrosły po doniesieniach o prawie 7%.

Anthropic zaprezentował pięć nowych, opracowanych wewnętrznie wtyczek do Claude: Firma poinformowała, że klienci mogą je dostosowywać do własnych procesów i konkretnych workflow, a Claude będzie teraz współpracować z Microsoft Excel i PowerPoint, rozszerzając zastosowania w obszarze produktywności. US100 (interwał H1) Od ostatniego impulsu spadkowego kontrakt na Nasdaq 100 aż 7 razy wzrósł powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia) - za każdym z tych razów spadał ponownie. Aktualne dbicie daje nadzieje wreszcie na trwalsze przełamanie tego oporu i próbę odreagowania w stronę 25,500 punktów. Źródło: xStation5

