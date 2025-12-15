czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
19:05 · 15 grudnia 2025

Czy sztuczna inteligencja to powtórka z bańki dot-com? 🤖

Najważniejsze wnioski
Najważniejsze wnioski
  • Dlaczego AI stała się głównym motorem wzrostów na Wall Street, 
  • Jaki wpływ AI może mieć na światową gospodarkę,
  • Czy AI to faktycznie “drugie Dot-Com”? 

AI budzi dziś emocje bardzo podobne do tych, które towarzyszyły rozwojowi internetu na przełomie wieków. Jedni widzą w niej największą szansę inwestycyjną dekady, inni ostrzegają przed nadmiernym entuzjazmem. 

W swoim wykładzie Przemysław Kwiecień, Główny Ekonomista XTB, porównuje erę dot-com z obecną rewolucją AI, wskazując kluczowe podobieństwa, różnice i wnioski dla inwestorów 📊

🎥 Obejrzyj całość na YouTube:

Zapisz się bezpłatnie i odbierz pozostałe nagrania z XTB Investing Masterclass:

👉 https://edukacja.xtb.com/investingmasterclass 


 
17 grudnia 2025, 19:05

Dlaczego analiza spółek technologicznych często kończy się błędem? 💻📈
17 grudnia 2025, 18:20

Akcje Oracle tracą 6% na fali obaw o problemy finansowe 🔎
17 grudnia 2025, 13:49

Lennar traci 4,6% po publikacji wyników kwartalnych💡
17 grudnia 2025, 12:30

Puls GPW: Warszawski parkiet na fali wzrostów

